Ученые нашли край Млечного Пути

Основываясь на данных космического телескопа Gaia, ученые определили диаметр гало темной материи – сферической области, на которую распространяется гравитационное поле Млечного Пути. Это первое измерение размеров нашей Галактики.

Результаты исследования переданы для публикации в журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а также размещены в библиотеке препринтов arXiv.org.

Астрофизики из Великобритании, Германии, США и Канады объединили свои усилия, чтобы определить расстояние до внешних границ гало темной материи. Они исходили из того, что звезды на внешних краях галактического диска движутся намного быстрее, чем они должны, если основываться на гравитационном влиянии только видимой материи. Дополнительное гравитационное воздействие они интерпретировали как исходящее от темной материи внешнего гало, передает РИА «Новости».

Ученые провели моделирование с высоким разрешением ореолов темной материи галактик с массой Млечного пути, как в отдельности, так и в составе Местной группы – небольшой группы галактик диаметром около 9,8 млн световых лет, в которую входят Млечный путь, галактика Андромеды (M31), галактика Треугольника (М33) и несколько десятков мелких галактик.

Используя данные орбитальных скоростей объектов, движущихся вокруг центра Галактики на различных расстояниях, и плотности, авторы определили границу, за пределами которой радиальная скорость таких объектов, как карликовые галактики, заметно падает. Радиальное расстояние до этой границы составило около 292 килопарсек, или 950 тыс. световых лет, а общий размер Млечного Пути, или его диаметр – 1,9 млн световых лет.

Полученные результаты являются первым измерением внешних размеров нашей Галактики, они еще будут уточняться, но уже сейчас, по мнению авторов, их можно использовать в качестве граничных параметров во многих исследованиях и теоретических построениях.

«Во многих анализах гало Млечного Пути, его внешняя граница, является фундаментальным ограничением. Часто ученые руководствуются субъективным выбором, но предпочтительнее определить внешний край физически. Мы связали границу распределения темной материи с наблюдаемым звездным гало и популяцией карликовых галактик», – пишут авторы статьи.

«Мы надеемся, что будущие данные обеспечат более надежное и точное измерение границ Млечного Пути и близлежащих галактик», – отмечают ученые.

Ранее астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики.

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