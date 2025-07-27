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Альпинистов задействовали при разборе завалов после взрыва в Саратове
В Саратове к работам на месте разрушенного взрывом десятиэтажного дома привлекли высококвалифицированных альпинистов, чтобы ускорить расчистку завалов.
К работам по ликвидации последствий взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове привлекли высококвалифицированных альпинистов, передает ТАСС. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что специалисты областной службы спасения работают параллельно на нижних и верхних этажах здания, устраняя завалы после трагедии.
Глава региона отметил: «Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированную технику». Он подчеркнул, что все необходимые ресурсы для ликвидации последствий имеются.
Бусаргин добавил, что вывоз обломков разрушенного здания продолжался всю ночь. За это время вывезли более 2 тыс. кубометров строительного мусора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове произошел взрыв бытового газа, который привел к повреждению соседнего дома. Взрыв бытового газа стал предварительной причиной обрушения жилого здания. В результате происшествия погиб ребенок.