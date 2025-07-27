Вузы сохранили или увеличили бюджетные места для экономистов и юристов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество бюджетных мест для экономистов и юристов в крупнейших вузах России в 2025 году сохранилось на уровне 2024 года или увеличилось, передает ТАСС. Об этом сообщили представители ведущих университетов, включая РГСУ, РАНХиГС, МИСИС, МАИ и РГГУ.

В пресс-службе Российского государственного социального университета отметили: «По программам магистратуры в 2024 году было выделено 4 бюджетных места, а в 2025 году – 27». В РАНХиГС уточнили, что бюджетных мест по экономике осталось 132, а на юридических специальностях запланировано увеличение с 32 до 50 мест.

В МИСИС и РГГУ также заявили об отсутствии сокращения квот – число бюджетных мест осталось на прежнем уровне. Московский авиационный институт сообщил о небольшом росте: на конкурсной группе «Экономика и управление» в 2025 году будет доступно 60 бюджетных мест вместо 59 в 2024 году.

Ранее в Минобрнауки напомнили, что половина всех студентов, обучающихся платно в России, осваивает именно экономические и юридические специальности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки объявило о рекордном росте платного приема в частных вузах Москвы. Депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. Победителей олимпиад при нехватке бюджетных мест решили зачислять за счет вузов.