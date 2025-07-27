Мужчина с ножом порезал не менее 11 человек в супермаркете Walmart в Мичигане

Tекст: Ирма Каплан

Страховая компания Munson Healthcare сообщила, что 11 человек проходят лечение в крупнейшей больнице региона в северном Мичигане после происшествия в супермаркете Walmart, в результате которого люди получили ножевые ранения, передает Associated Press (AP).

Полиция штата Мичиган добавил, что местный офис шерифа расследует инцидент, но подробности не разглашаются. При этом людей просили избегать этого района на время расследования. После инцидента возле Walmart были замечены пожарная машина, несколько полицейских автомобилей и сотрудники службы экстренного реагирования.

Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино в своем посте в социальных сетях сообщил, что сотрудники бюро готовы «оказать любую необходимую поддержку» тем, кому это понадобится.

Траверс-Сити – популярное место отдыха на побережье озера Мичиган. Он известен своим фестивалем вишни, винодельнями и маяками и находится примерно в 40 км к востоку от национального парка Дюны Спящего медведя.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, четыре человека получили ранения в результате нападения мужчины с топором и молотком на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, накинувшегося на людей сирийца задержали.