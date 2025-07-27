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    Макрон раскалывает Запад Палестиной
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    На ЗАЭС предупредили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Полянский прокомментировал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 03:31 • Новости дня

    Мужчина с ножом порезал не менее 11 человек в супермаркете Walmart в Мичигане

    Tекст: Ирма Каплан

    По меньшей мере 11 человек получили ножевые ранения в супермаркете Walmart Траверс-Сити в штате Мичиган, подозреваемый задержан.

    Страховая компания Munson Healthcare сообщила, что 11 человек проходят лечение в крупнейшей больнице региона в северном Мичигане после происшествия в супермаркете Walmart, в результате которого люди получили ножевые ранения, передает Associated Press (AP).

    Полиция штата Мичиган добавил, что местный офис шерифа расследует инцидент, но подробности не разглашаются. При этом людей просили избегать этого района на время расследования. После инцидента возле Walmart были замечены пожарная машина, несколько полицейских автомобилей и сотрудники службы экстренного реагирования.

    Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино в своем посте в социальных сетях сообщил, что сотрудники бюро готовы «оказать любую необходимую поддержку» тем, кому это понадобится.

    Траверс-Сити  –  популярное место отдыха на побережье озера Мичиган. Он известен своим фестивалем вишни, винодельнями и маяками и находится примерно в 40 км к востоку от национального парка Дюны Спящего медведя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, четыре человека получили ранения в результате нападения мужчины с топором и молотком на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, накинувшегося на людей сирийца задержали.

    26 июля 2025, 08:26 • Новости дня
    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    По его словам, Россия ответит немедленно и сокрушительно на любые военные посягательства против Калининградской области с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».

    Патрушев подчеркнул: «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ».

    Он отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России. По его словам, у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.

    Высказывания Патрушева последовали за заявлением командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью. Тот ранее рассказал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде и реализации стратегии «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.

    Помощник главы России также сравнил нынешние западные стратегические планы с устремлениями «тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских потомков», которые, по его словам, в итоге «оказались на свалке истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области, чтобы оценить выполнение планов по подготовке моряков. Балтийский флот укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Патрушев рассказал о сценариях захвата Калининграда, которые отрабатываются на учениях НАТО.

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    26 июля 2025, 12:58 • Новости дня
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    @ Андрей Махонин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что страны НАТО намерены подготовиться к нападению на Россию к 2030 году.

    По его словам, страны-участники НАТО готовятся к нападению на Россию к 2030 году, передает РИА «Новости». Азаров отметил, что на Западе часто обсуждается подготовка к возможному нападению России к 2030 году, однако «никто в здравом уме не может представить, что это случится».

    Азаров подчеркнул, что нападение России на страны НАТО или на США невозможно с точки зрения логики. По его мнению, если на Западе настойчиво обсуждают угрозу со стороны России, это указывает на их собственные планы. «Если они с такой настойчивостью говорят, что Россия нападёт, значит, они сами планируют подобные действия. Другого объяснения нет», – заявил он.

    Бывший премьер-министр также считает, что западные государства преследуют свои цели, поддерживая антироссийских лидеров на Украине, в том числе после ухода Владимира Зеленского. Азаров уверен, что именно такая стратегия вписывается в общий план Запада на ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только война с Россией может спасти железные дороги Прибалтики от полного краха. Искусственный интеллект уже меняет планы нападения НАТО на Калининград. Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    26 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    На сегодняшний день страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией, но если они попробуют угрожать захватом Калининградской области, то будут вышвырнуты с этой территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. О том, что на агрессию против Калининграда Россия ответит в соответствии со своей военной доктриной, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

    «Николай Патрушев, как ответственный чиновник, делает акцент на том, что если НАТО будет угрожать России захватом территории, то получит адекватный по мощи ответ. Агрессор будет вышвырнут с этой территории», – заявил Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    По словам эксперта, на сегодня страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией: «В НАТО говорят, что будут готовы где-то к 2035 году».

    При этом Калининградская область подготовлена на случай военного посягательства. «В НАТО есть такое понятие как «мертвая зона». На территории Калининградской области находится Балтийский флот, а также зенитные ракетные комплексы С-400, семейство оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и другие вооружения. В регионе есть все необходимые системы по отражению военных угроз. Для НАТО это «мертвая зона», – подчеркнул Кошкин.

    По мнению собеседника, с военной точки зрения сейчас происходит «наращивание информационной волны против России» с целью проверить ответную реакцию Москвы. «Но надо понимать, что если не быть готовым, то со стороны Запада можно ожидать агрессии», – добавил спикер.

    О том, что в случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ», – сказал Патрушев.

    Чиновник отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России и у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Председатель Морской коллегии заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.

    Высказывания Патрушева стали ответом на заявления командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью, который рассказывал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде. По его словам, НАТО реализует стратегию «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.

    В Польше неоднократно называли Калининград «оккупированной территорией». Как говорил генерал польской армии Вальдемар Скшипчак, который скончался на этой неделе, России «нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска».

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    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Французское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность после инцидента с высадкой группы подростков с рейса испанской компании.

    Французский МИД потребовал разъяснений от Испании по ситуации с высадкой еврейских подростков-французов из самолета авиакомпании Vueling, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудил вопрос в телефонном разговоре с генеральным директором Vueling Каролиной Мартиноли, отметив, что инцидент вызвал волнение среди французской общественности. Кроме того, он обратился за объяснениями к послу Испании во Франции.

    Особо подчеркивается требование выяснить, не подверглись ли подростки дискриминации по религиозному признаку. Мартиноли заверила, что по факту происшествия начато внутреннее расследование и итоги будут доведены до французских и испанских властей.

    Ранее компания Vueling выпустила заявление, в котором отрицала наличие религиозных мотивов в высадке пассажиров.

    По версии авиаперевозчика, около 50 человек, включая группу подростков-евреев из Франции, были сняты с рейса из-за «конфликтного поведения», создавшего угрозу безопасности полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в Казани из-за дебошира на борту. Правоохранители оштрафовали пассажиров из Екатеринбурга за попытку прорваться на рейс.

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    26 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки

    Военкор Громов: Россия сможет создать в Днепропетровской области зоны безопасности

    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение поселка Зеленый Гай в ДНР дает выход на границу республики в еще одной точке, а после освобождения села Малиевка не исключено дальнейшее продвижение вглубь Днепропетровской области, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. О том, что российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

    «Освобождение поселка Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) дает выход на границу региона в новой точке. Во-вторых, это позволит с еще одной стороны заходить в Днепропетровскую область. Поселок находится близи дороги из Курахово в Покровское», – отметил военкор Федор Громов.

    Не менее важным стало освобождение группировкой «Восток» села Малиевка в Покровском районе Днепропетровской области. Этот населенный пункт расположен недалеко от поселка Великая Новоселка.

    «Это уже второй населенный пункт в Днепропетровской области, который перешел под наш контроль после освобождения Дачного. В целом стоит ожидать, что на этом участке в зоне ответственности группировки «Восток» территория будет полностью освобождена и начнется создание зоны безопасности в Днепропетровской области», – полагает собеседник.

    Громов не исключил, что вскоре вслед за Малиевкой под контроль россиян начнут переходить и другие населенные пункты. «В случае военной целесообразности следует ожидать продвижения и вглубь Днепропетровской области», – полагает спикер.

    О том, что подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области, сообщило в субботу Минобороны.

    Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, поселок Зеленый Гай расположен на берегу реки Волчья в двух километрах к востоку от ранее освобожденного Новохатского и в двух километрах к югу от границы с Днепропетровской областью.

    «Группировка «Восток» продолжает брать один населенник на южнодонецком направлении за другим. Российским подразделениям удалось выйти на «ленточку» уже в нескольких местах. Ближайшие к Зеленому Гаю населенные пункты в Днепропетровской области – Ивановка и Филия. В трех километрах к северу от последней – крупное село Новопавловка, являющаяся важным логистическим узлом ВСУ», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    В Малиевке ранее проживало около 160 человек. Село расположено в трех километрах к юго-западу от ранее освобожденной Воскресенки в ДНР. «Наши подразделения формируют сразу несколько плацдармов на широком участке фронта, которые в будущем станут буферной зоной между Днепропетровщиной и ДНР», – полагает Коц.

    По данным Минобороны, подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

    Создание буферных зон с Украиной преследует цель защитить российские территорий от атак ВСУ. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев уже давно предпринимает попытки перенести боевые действия на территорию РФ. По его словам, российские военные прилагают максимум усилий для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры украинских властей, чтобы предотвратить угрозу для российских регионов.

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    26 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    На ЗАЭС заявили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности

    Руководство ЗАЭС заявило о крайне высокой угрозе ядерной безопасности станции

    На ЗАЭС заявили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.

    Как сообщается в Telegram-канале ЗАЭС, угроза ядерной безопасности на территории Запорожской АЭС и в Энергодаре продолжает оставаться крайне высокой из-за атак Вооруженных сил Украины.

    Сотрудники станции провели инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по местам ударов, нанесенных 25 июля. Представителям агентства были показаны последствия обстрела пожарной части атомной станции. Специалисты МЧС выезжали туда для ликвидации последствий первой атаки.

    Инспекторам МАГАТЭ также продемонстрировали места попаданий снарядов в Энергодаре, где, как отмечается, погибли мирные жители. Станция продолжает работу в условиях повышенной опасности, а персонал предпринимает все возможные меры для минимизации рисков.

    Ранее в пятницу при атаке украинского дрона на парковке Запорожской АЭС повреждения получили семь гражданских автомобилей.

    В результате обстрела Энергодара пострадали мирные жители.

    Вооруженные силы Украины атаковали тремя беспилотниками тренажерный центр Запорожской АЭС, критических разрушений нет.

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    26 июля 2025, 10:12 • Новости дня
    Офицер ВМС заявил о возможности поставок оружия Киеву Бразилией
    Офицер ВМС заявил о возможности поставок оружия Киеву Бразилией
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смена политического курса в Бразилии после президентских выборов 2026 года может привести к поставкам оружия на Украину или введению санкций против России, заявил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

    Бразильский офицер в запасе и аналитик Робинсон Фариназу заявил о вероятности поставок оружия Киеву или введения санкций против России в случае победы правых на выборах 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, все бразильские правые придерживаются проамериканского курса и могут резко изменить международную позицию страны.

    Фариназу отметил, что если власть сохранит действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва или его союзник, отношения с Глобальным Югом останутся прочными. В ином случае, по его мнению, новая администрация способна пересмотреть эти связи и поддержать западные инициативы против России.

    «Это возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире. Со своими предрассудками они думают, что в Китае до сих пор работают за копейки, а в России вообще коммунизм. Так что это может произойти. Кто знает, что им придет в голову», – заявил Фариназу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

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    26 июля 2025, 05:53 • Новости дня
    МВД назначило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств детей
    МВД назначило вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств детей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МВД пообещало выплатить по 1 млн рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийства новорожденного в Петропавловске-Камчатском в 2024 году и девятилетнего мальчика в Марий Эл в 2006 году.

    Речь идет об убийстве новорожденного ребенка, чье тело было найдено 6 марта 2024 года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    Как отмечается в сообщении, полиция продолжает собирать биологические образцы, в том числе буккальный эпителий, чтобы провести ДНК-экспертизу.

    «Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления, поиск матери ребенка и других причастных лиц», – говорится в информации МВД.

    Награда также предусмотрена за предоставление сведений, которые помогут раскрыть убийство девятилетнего мальчика, совершенное в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Марий Эл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске школьница сбросила новорожденного ребенка в мусоропровод. Она была признана психически нездоровой. В июне суд Ленинградской области отказал в аресте 15-летней матери, которая выбросила из окна новорожденную дочь в пакете.

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    26 июля 2025, 11:23 • Новости дня
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове прошли похороны 12 украинских пленных, погибших при крушении российского Ил-76, сбитого в январе над Белгородской областью.

    Вооруженные силы Украины подтвердили, что на борту сбитого в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области находились украинские пленные, передает ТАСС.

    Представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила сообщили об этом на своей странице в Facebook (деятельность компании Meta признана экстремистской в России).

    Во Львове прошли похороны 12 военных, находившихся среди пленных на борту российского самолета Ил-76. Тела погибших удалось вернуть только сейчас, отмечают в бригаде.

    «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», – говорится в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России заявил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины из комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

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    26 июля 2025, 19:44 • Новости дня
    Появилось видео избиения бойцом ММА сотрудника «Победы» в Пулково

    Боец ММА сломал челюсть сотруднику «Победы» в Пулково из-за замечания

    Tекст: Евгения Караваева

    Спортсмен напал на представителя авиакомпании, который попытался утихомирить дебошира.

    Момент избиения сотрудника авиакомпании «Победа» Максимом Камальдиновым в аэропорту Пулково зафиксирован на видео, сообщает РИА «Новости». На кадрах видно, как боец ММА нападает на мужчину в желтой жилетке и несколько раз бьет его левой рукой.

    Инцидент произоше, когда Камальдинов ожидал рейс из Петербурга в Калининград. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и вел себя агрессивно.

    Когда сотрудник авиакомпании попытался его успокоить, спортсмен ударил его по лицу. В результате у пострадавшего диагностирован перелом челюсти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Всероссийская федерация самбо официально запретила спортсмену Алексею Гончарову выступать на любых турнирах после его нападения на девушку..

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    26 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    @ Suzanne Plunkett/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение относительно закона о НАБУ после вмешательства европейских структур, что связано с необходимостью финансовой поддержки, пишет издание Junge Welt.

    Владимир Зеленский был вынужден изменить принятое им решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под влиянием давления со стороны Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в издании Junge Welt.

    В статье отмечается, что политика часто требует «отступать в нужный момент», и примером такого развития событий стало поведение Зеленского после подписания спорного закона о НАБУ. «То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление?», – задаются вопросом авторы материала.

    По мнению журналиста, противники этого законопроекта, выступающие против коррупции на Украине, обратились за поддержкой к Евросоюзу. Поскольку Зеленский в нынешних условиях вынужден обращаться к Евросоюзу за финансовой помощью для нужд военных, он оказался в ситуации, когда ему пришлось уступить требованиям Брюсселя, даже если это может повлиять на его репутацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, испугались голосования по отмене закона о НАБУ. Зеленский запер послов стран G7 в комнате без связи в день принятия закона о НАБУ.

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    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    26 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

    Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с Соединенными Штатами возможность дальнейших поставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    По данным издания, США в рамках своей инициативы могут расширить спектр поставок за счет привлечения европейских государств. Речь идет о передаче Украине не только дополнительных комплексов Patriot, но и радиолокационных систем, систем радиоэлектронного подавления, средств перехвата беспилотников и артиллерии.

    В публикации подчеркивается, что переговоры между Германией и США также касаются восстановления собственных запасов вооружений Берлина, истощившихся из-за поставок Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Германия рассматривала возможность купить Киеву комплекс Patriot и ракеты к нему.

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