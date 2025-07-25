Патрушев заявил об успешном противодействии ЧФ присутствию НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Черноморский флот успешно противостоит усилению присутствия НАТО в Черном море, передает РИА «Новости». Патрушев добавил, что моряков ЧФ в ближайшие годы ожидает усиление, включая поступление морских робототехнических комплексов.

Патрушев подчеркнул: «Черноморский флот играет важную роль в специальной военной операции на Украине». Он уточнил, что с кораблей ЧФ наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре и командным пунктам ВСУ, а также блокировались украинские порты и пресекались поставки оружия Киеву морем.

Кроме того, Патрушев сообщил о создании и контроле российскими силами морской зоны безопасности в акватории Черного моря. В долгосрочной перспективе флот усилят новыми фрегатами, корветами, авиацией и современными робототехническими системами.

Помимо этого, проект уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года будет внесен на утверждение президенту страны в сентябре. В числе приоритетов – обеспечение импортонезависимости, технологического суверенитета и опережение иностранных флотов по характеристикам кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев сообщил, что на учениях НАТО отрабатываются сценарии захвата Калининграда. Патрушев заявил, что на Украине есть явные признаки победы России. Он также отметил рост числа морских роботов НАТО в акваториях рядом с Россией.