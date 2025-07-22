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    Талибы откроют России новый стратегический путь на юг
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Премьер Украины заявила о преувеличении проблемы коррупции в стране
    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты
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    Губернатор Калининградской области призвал жителей игнорировать заявления стран НАТО
    Кремль прокомментировал позицию Алиева по конфликту на Украине
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 17:44 • Новости дня

    Стивен Сигал покинул пост гендиректора в московской компании

    Пост Стивена Сигала в московской компании занял представитель «Водстроя»

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский актер лишился должности гендиректора в российской компании, которую он основал вместе со своим сыном в 2024 году.

    Американский актер Стивен Сигал 17 июля перестал быть генеральным директором ООО «Пять элементов», его сменил Владислав Казак, сообщает Коммерсантъ. Новый руководитель является членом совета директоров компании «Водстрой».

    По данным издания, компания «Пять элементов» была зарегистрирована в 2023 году, владельцами выступали Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал, каждому принадлежало по 50%. Основным видом деятельности фирмы была заявлена работа в качестве холдинговой компании, при этом ее финансовые показатели не раскрывались.

    Изданию не удалось получить комментарии ни от представителей компании, ни от самого Сигала или нового руководителя Казака.

    Стивен Сигал широко известен по ролям в фильмах «Над законом», «В осаде» и других. В 2016 году он получил российское гражданство. В конце мая 2024 года Сигала наградил президент Владимир Путин орденом Дружбы за вклад в международное культурно-гуманитарное сотрудничество.

    В октябре 2024 года Сигал выразил готовность сражаться на стороне России в случае необходимости в специальной военной операции на Украине. Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным, а в 2018 году его назначили специальным представителем МИД.

    21 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца
    Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.

    Для передачи сообщения использовался бот обратной связи «Сохрани себе жизнь». Видео общения, подтверждающее факт передачи, оказалось в распоряжении редакции агентства, передает ТАСС.

    Дочь украинского военнослужащего Сергея Короля в своем обращении сказала: «Папа, мы тебя очень сильно любим, мы тебя ждем, все будет хорошо. Главное, что ты живой, и все. Это самое главное. И все будет хорошо. У нас все хорошо, мы тебя очень-очень сильно любим и ждем дома». Сам Сергей Король поблагодарил российских военных за возможность пообщаться с семьей и сообщил, что к пленным относятся достойно. Он также отметил, что ему не причиняют вреда и предоставили возможность выйти на связь с близкими.

    В беседе Король признался, что рассматривает отказ от участия в обмене пленными, чтобы не возвращаться в ряды ВСУ. Кроме того, он заявил о своем отношении к присоединенным к России регионам, назвав их неотъемлемой частью страны и подчеркнув, что местные жители всегда считали себя русскими.

    В российских силовых структурах рассказали, что ради этого общения были приняты значительные меры безопасности, чтобы организовать связь между военнопленным и дочерью-лейтенантом украинской полиции. После состоявшегося контакта Екатерина Король якобы отказалась от дальнейшей связи, заявив о безразличии к дальнейшей судьбе отца.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.

    Комментарии (7)
    22 июля 2025, 09:52 • Новости дня
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил отца на лечение в Москву
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отец главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского находится на лечении в московской клинике, сообщают СМИ.

    Отец главкома ВСУ Станислав Сырский с апреля борется с заболеванием головного мозга, обострившимся после коронавируса, Сырскому-старшему 86 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сначала он проходил лечение во Владимире, где проживала семья, однако врачи не смогли оказать необходимую помощь.

    После этого семья Сырского переехала для лечения в Москву, где Станиславу Сырскому выделили отдельную палату, рядом находилась его супруга. Месяц пребывания в столичной клинике обходился в 1 млн рублей.

    Источники уточняют, что между Александром Сырским и его родителями ухудшились отношения из-за разных взглядов на спецоперацию. Семья занимает пророссийскую позицию и регулярно участвовала в шествии «Бессмертного полка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в ДНР.

    Комментарии (22)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

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    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

    Комментарии (56)
    22 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    Умер угрожавший Калининградской области польский генерал

    Умер угрожавший Калининградской области польский генерал Скшипчак

    Умер угрожавший Калининградской области польский генерал
    @ Polish Ministry of National Defence/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал Вальдемар Скшипчак, ранее называвший Калининградскую область «оккупированной территорией», скончался, следует из заявления министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

    Генерал польской армии в отставке Вальдемар Скшипчак скончался, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в социальной сети X, передает Lenta.ru.

    Глава оборонного ведомства Польши назвал произошедшее «огромной потерей» для Варшавы.

    Скшипчак известен резкими антироссийскими высказываниями.

    Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининград – «оккупированная территория», и Варшаве нужно его захватить. По его мнению, России нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска.

    Скшипчак также признал ракету «Орешник» угрозой для Украины.

    Польский генерал обвинил Россию в сбоях работы GPS над Балтийским морем.

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    21 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Румыны признали Чаушеску хорошим руководителем

    Две трети румын сочли Чаушеску хорошим руководителем

    Румыны признали Чаушеску хорошим руководителем
    @ Владимир Акимов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две трети жителей Румынии назвали бывшего руководителя страны Николае Чаушеску хорошим лидером, свидетельствуют данные соцопроса.

    В исследовании, проведенном Исследовательским центром INSCOP в июле 2025 года, 66,2% респондентов оценили Чаушеску положительно. В материалах исследования отмечается: «На вопрос о том, был ли Чаушеску хорошим или плохим лидером для Румынии, 66,2% респондентов ответили положительно», передает РИА «Новости».

    Противоположного мнения придерживаются 24,1% опрошенных, которые считают Чаушеску плохим лидером. Еще 7,8% затруднились с ответом, а 2% отказались отвечать. В опросе приняли участие 1500 человек, а статистическая погрешность исследования составила 2,5%.

    Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 по 1989 год и был свергнут в результате революционных событий в декабре 1989 года. После краткого военного трибунала он и его супруга Елена были расстреляны 25 декабря 1989 года. Исследование было посвящено восприятию коммунизма и ностальгическим настроениям в румынском обществе.

    Комментарии (13)
    21 июля 2025, 18:44 • Новости дня
    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»
    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова изменила музыкальное сопровождение для выступлений на международных соревнованиях. Ранее ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

    Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о необходимости замены музыки в программе вольных упражнений для международных стартов, передает ТАСС. «Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни», – написала Мельникова в своем Telegram-канале.

    В качестве возможной замены песни «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой гимнастка предложила композиции Юрия Шатунова, Аллы Пугачевой и группы «ВИА Гра».

    Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валентина Родионенко прокомментировала требования Украины отобрать нейтральный статус у олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона добивается от FIG пересмотра «дискриминационных» решений в отношении российских спортсменов и защищает их права.

    Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.

    Комментарии (7)
    21 июля 2025, 21:54 • Новости дня
    Впервые за несколько лет на международных соревнованиях прозвучал гимн России

    Гимн России прозвучал перед матчем с борцами США в Будапеште

    Впервые за несколько лет на международных соревнованиях прозвучал гимн России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Перед началом матчевой встречи российских и американских вольников в Будапеште впервые за последние годы был исполнен гимн России.

    Гимн России впервые за несколько лет прозвучал на международных соревнованиях по борьбе, передает ТАСС. Исполнение гимна состоялось перед стартом матчевой встречи сборных России и США, которая проходит в Будапеште.

    Российские спортсмены уже некоторое время выступают на международных турнирах по лицензии UWW и, как правило, под нейтральным флагом. В этот раз, несмотря на такие условия, гимн страны был исполнен на арене перед борцовской встречей.

    Противостояние сборных России и США по вольной борьбе проводится впервые с 2017 года. Организатором турнира выступает Профессиональная борцовская лига (PWL). В этот раз российские борцы состязаются именно под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильнейшие борцы из России и США встретятся на ковре в Будапеште 21 июля, где капитанами команд станут Абдулрашид Саудалев и Кайл Снайдер. Абдулрашид Садулаев выиграл финал национального турнира в весовой категории до 97 кг и завоевал седьмое золото чемпионата России.

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    22 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    ВСУ возобновили попытки прорыва в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    «На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В частности, ВСУ предприняли попытки прорыва в Курскую область в районе Бессаловки и поселка Новый Путь. Благодаря комплексному огневому поражению, в том числе ударам ВКС России, обе штурмовые группы были уничтожены.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, где активно работает авиация. Российские силы также ведут ожесточенные бои в Варачино, контролируя значительную часть населенного пункта. В Юнаковке и окрестностях «Северяне» продолжают успешное наступление.

    ВСУ за сутки предприняли три неудачные контратаки в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, задействовав свыше 40 человек. Более половины из них уничтожено, 15 остались ранеными на линии соприкосновения, немногие бежали.

    На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в лесах и в Волчанске. «Северяне» уничтожили три боевые группы противника, продвинулись более чем на 500 м. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ, автомобильная техника и радиолокационная станция ПВО. В лесах западнее Волчанска почти полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня вооруженные силы Украины почти прекратили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях.

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    21 июля 2025, 19:15 • Новости дня
    Умерла актриса театра и кино Егорова

    Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова

    Умерла актриса театра и кино Егорова
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актриса театра и кино, писательница и драматург Татьяна Егорова скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

    В официальном сообщении отмечается: «Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна (08.01.1944 – 21.07.2025)», передает ТАСС.

    Татьяна Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. В юности занималась в театральном кружке «Родник», где также начинали такие известные актеры, как Сергей Шакуров, Василий Бочкарев и Валентин Смирнитский.

    В 1966 году Егорова окончила Театральное училище имени Щукина и многие годы работала в Театре Сатиры. Дебют в кино состоялся в 1965 году – она снялась в фильме Григория Липшица «Месяц май». За свою карьеру Егорова сыграла более чем в 30 фильмах, среди которых «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Однажды, двадцать лет спустя» и «Армавир».

    Помимо актерской работы, Татьяна Егорова занималась литературным творчеством. Среди ее книг – «Андрей Миронов и я», «Обрученные любовью», автобиографический роман «Русская Роза», а также семь пьес, эссе и литературные портреты.

    Ранее сообщалось, что народная артистка России Галина Карелина, посвятившая почти семь десятилетий Александринскому театру, ушла из жизни в возрасте 94 лет.

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    22 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты

    Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни

    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты
    @ tg_max_divnich

    Tекст: Вера Басилая

    Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни, после которого генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в стране.

    Поводом для обсуждения стал инцидент, когда боец ММА Максим Дивнич опубликовал в соцсетях видео с дракой у бассейна в Луганске, заявляя, что его оппонент Алихан Берсаев якобы является бойцом спецназа «Ахмат». Позже информация о причастности участника к спецподразделению не подтвердилась, а генерал Алаудинов подчеркнул, что оба участника драки должны понести наказание, отметив попытки спекуляций на межнациональной почве, передает РИА «Новости». Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

    На инцидент отреагировала член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. «Не хотела комментировать инцидент в луганском бассейне, где один пьяный "боец" приставал к женщине, другой заступился, написал об этом в своем канале, указав национальную принадлежность приставальщика, и пошла буча. Но когда теперь уже идут разговоры о том, что надо, мол, ужесточать наказание за разжигание национальной розни, за указание национальной принадлежности дебошира, то и мне хочется высказать свое мнение. Ведь второго бойца, вынесшего ссору в паблик, именно в разжигании межнациональной розни и обвиняют», – написала Ахмедова в в Telegram.

    Она подчеркнула, что настоящим разжиганием становится ситуация, когда «представители одной национальности» избегают ответственности за противоправные действия  и хвастаются этим в соцсетях, что вызывает у общества раздражение. «Любых других дебоширов полиция обычно волочит под руки в участок, но эти конкретные молодчики пользуются своей национальной принадлежностью, уходят от ответственности», – рассуждает Ахмедова. – «Вот это и есть самое настоящее разжигание межнациональной розни».

    Член СПЧ отметила, что простые чеченские солдаты несут службу на передовой и не попадают в скандальные истории. «И на них падает тень от проступков вот таких "бойцов", которые дома, небось, рассказывают, как они воюют, а сами в бассейне пристают к девушкам», – считает Ахмедова.

    «Так вот у меня стойкое сейчас чувство, что разжиганием пытаются назвать естественную реакцию на разжигание», – указала член СПЧ.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя предложения Алаудинова ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, напомнил, что декларация недопустимости смешения с «иными» народами, агитация против браков между этническими группами, если это унижает достоинство, возбуждает вражду или пропагандирует превосходство, подпадает под определение разжигание розни. «Но есть нюансы. Когда чеченской девушке родня не разрешает выходить замуж за русского, это распространенное явление. При этом большая редкость, если русские родители выступают против невесты чеченки», – поделился Царев своим мнением в Telegram.

    Он согласен с необходимостью жестко пресекать разжигание межнациональной розни, но считает особенно важным обеспечить равенство всех перед законом. «Проблема не в том, что у нас мало или у нас слабые наказания. Проблема в равенстве всех перед законом», – считает Царев. – «Я не раз писал, что изнутри Россию будут ломать на межнациональной или межконфессиональной почве».

    Военкор Юрий Котенок так же считает, что обсуждение мер по ужесточению ответственности за межнациональную рознь требует обеспечения равенства всех перед законом. «Не надо в сотый раз кивать на "разжигание межнациональной розни". Эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию», – высказал он свое мнение в Telegram-канале.

    Напомним, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в ситуации, когда страна находится в состоянии войны с внешним врагом, вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, а мера наказания должна быть очень жесткая.

    «Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило», – заявил Алаудинов.

    По его словам, инцидент в Луганске не красит ни одного из участников. «Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности. <...> Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», – подчеркнул генерал-лейтенант.

    При этом командир «Ахмат» считает, что второй участник инцидента Дивнич, «который придерживается националистических взглядов, который из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу», спекулирует на теме межнациональной розни. 

    Алаудинов сообщил, что военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, не является бойцом спецназа «Ахмат», а штурмовик другого подразделения и уже отправлен на передовые позиции.

    Максим Дивнич – российский боец смешанных единоборств (ММА), сторонник «Русской общины», организации, которая заявляет своими целями «объединение русских людей, возрождение русских традиций соборности, общинности, отстаивание законных прав и интересов государствообразующего народа».

    Комментарии (17)
    22 июля 2025, 09:26 • Новости дня
    Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
    Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Верховного суда России Ирина Подносова ушла из жизни на 72-м году после продолжительной болезни, сообщили в окружении судьи.

    Председатель Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни в Москве, передает ТАСС. Информацию о ее смерти подтвердили в окружении Подносовой.

    Собеседник агентства сообщил, что Ирина Подносова ушла из жизни после тяжелой болезни.

    Коллектив Верховного суда выразил искренние соболезнования родным и близким Ирины Подносовой.

    Ирина Подносова родилась в Пскове 29 октября 1953 года, окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1975 году. После 15 лет работы юристом она заняла пост судьи Лужского городского суда Ленинградской области, позже возглавила этот суд, а затем была назначена председателем Ленинградского областного суда. С 2018 года руководила Вторым апелляционным судом общей юрисдикции, а с 2020 года занимала пост заместителя председателя Верховного суда России и председателя судебной коллегии по экономическим спорам.

    Ирина Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева.

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    21 июля 2025, 19:07 • Новости дня
    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах

    ФАС поручила усилить контроль цен на воду в аэропортах

    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила управлениям усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты в аэропортах.

    В службе напомнили о недопустимости необоснованного повышения стоимости и сообщили о поступивших жалобах на завышенные цены в зонах вылета, передает ТАСС.

    «ФАС поручила Московскому и областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений. По данным НТВ, в результате в аэропортах застряли тысячи пассажиров, которые жаловались на очень дорогие воду и еду – за маленькую бутылку воды приходилось платить 455 рублей.

    В феврале ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.

    В июне ведомство приступило к проверке цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов, особое внимание уделяя компаниям в стерильных зонах.

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    21 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

    Автоэксперт Бахарев: Глубина погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса

    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Проезд по луже может привести к серьезной поломке мотора, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев. Он объяснил, почему во время сильных осадков важно снижать скорость и избегать участков с глубоким затоплением.

    «В дождливую погоду водитель должен вести себя разумно. Если видите, что перед вами болото, то на машине, не приспособленной для этого, туда лезть нельзя. Глубина разумного погружения автомобиля в воду не должна превышать высоту покрышки колеса. Диск касаться воды не должен», – говорит Бахарев.

    Он объясняет, что в любом другом случае проезд по дороге будет небезопасным, потому что вращающиеся детали могут забрасывать воду наверх. В итоге она может попасть в воздухозаборники, что приведет к гидроудару (попаданию воды в цилиндры двигателя, что приводит к его поломке). Измерить глубину лужи со стороны, по его словам, можно, если ориентироваться на проезд по ней других участников движения.

    «В такую погоду необходимо двигаться куда медленнее обычного, ибо может начаться аквапланирование – когда происходит потеря сцепления шин с дорогой из-за слоя воды между ними, колеса «всплывают», в результате машина становится неуправляемой. Тут совершенно не важна глубина лужи, потому что на большой скорости даже самая маленькая может вызвать потерю контроля над машиной», – делится автоэксперт.

    Кроме того, он призывает думать и о других участниках движения, ведь быстрая езда по луже может вызвать волну, которая полностью накроет соседний автомобиль. В таких обстоятельствах водитель другой машины может растеряться, ведь ему на протяжении нескольких секунд, а это около 20 метров, ничего не будет видно.

    Бахарев также провел сравнение между традиционным автомобилем и электромобилем во время ливня. «Конечно, автомобилю на электродвигателе риск гидроудара не грозит, но я бы все равно придерживался бы стандартов глубины. Мы не знаем, как машина поведет себя, если сильная струя воды попадет на аккумулятор или другие электрические механизмы. Не думаю, что при тестировании электромобили пытались топить, выявляя безопасный для них уровень воды, а электричество и вода – априори вещи несовместимые. Так что вне зависимости от типа двигателя, лучше на затопленные участки дороги не заезжать», – рассуждает специалист.

    «Помните, что автомобиль – в первую очередь дорожный транспорт. И если вы не уверены в его проходимости по городским подтопленным дорогам, то, возможно, в этот день стоит остаться дома либо отправиться по делам на общественном транспорте», – заключил Бахарев.

    Ранее синоптики рассказали, что в ночь на понедельник на Московский регион обрушились сильные осадки. В Москве – затяжной ливень, а в Зеленограде зафиксирован рекорд – в отдельных районах выпала месячная норма дождя за несколько часов.

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    22 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    Ведущий «Позднего шоу» Стивен Кольбер ответил нецензурной бранью на пост Трампа
    @ Stefano Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущий «Позднего шоу» (The Late Show) Стивен Кольбер нецензурно выругался в адрес Дональда Трампа в ответ на «радостный» пост президента США по поводу закрытия программы.

    В выпуске шоу после объявления о его закрытии Стивен Кольбер отреагировал на пост Дональда Трампа, который публично порадовался завершению The Late Show и высмеял ведущего. Телеведущий в сатирическом ключе нецензурно выругался в адрес Трампа, сообщает Axios.

    Кольбер также подверг критике компанию CBS – Paramount, заключившую мировое соглашение с Трампом по иску о вмешательстве в выборы на сумму 16 млн долларов. Он назвал выплату «большой, жирной взяткой» и выразил недовольство решением руководства.

    Демократы в Сенате инициировали расследование возможного тайного соглашения между новым владельцем Paramount и Трампом, после сообщений о предполагаемых миллионах долларов для продвижения консервативных инициатив. В компании официально заявили, что шоу закрывают по финансовым причинам, однако эксперты и представители Демократической партии связывают это с политическим давлением и недавней сделкой.

    Ранее CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Дональда Трампа.

    До этого Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинял канал во вмешательстве в выборы 2024 года.

    Дональд Трамп пригрозил лишить CBS лицензии из-за освещения ситуации на Украине и вопроса о Гренландии.

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