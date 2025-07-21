  • Новость часаКремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
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    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Премьер Грузии связал ярлык «пророссийский» с «глубинным государством»
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
    Минтруд запретил найм мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка
    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    14 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    16 комментариев
    21 июля 2025, 13:27 • Новости дня

    Песков рассказал о противоположности меморандумов России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры по украинскому урегулированию осложняются разногласиями по представленным меморандумам, содержащим противоположные позиции сторон.

    Переговорные группы России и Украины ожидает значительная дипломатическая работа, поскольку меморандумы сторон имеют противоположный характер, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС

    «Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», – подчеркнул Песков.

    Он отметил, что для сближения позиций потребуется много усилий и обмена мнениями на переговорах. По словам представителя Кремля, только после обсуждений можно будет говорить о перспективах согласования документов.

    Ранее Владимир Зеленский обсудил с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым вопрос ускорения стамбульских переговоров с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    20 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во время медиафорума в Шуше украинская журналистка вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны ВСУ, на что он дал одобрительный комментарий.

    «Спасибо вам большое, продолжайте также», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Днем ранее Алиев уже высказался в поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    Комментарии (26)
    21 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней

    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках заседания контактной группы по помощи Киеву министр обороны Британии Джон Хили предложит запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружений Киеву, включая закупку ракет ПВО на 170 млн евро, сообщает газета Telegraph.

    Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.

    Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.

    До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.

    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.

    Комментарии (8)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    21 июля 2025, 07:12 • Новости дня
    ВСУ применили подготовленный США штурмовой батальон под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области в боевых действиях приняли участие подразделения 214-го штурмового батальона, подготовленного при участии американских инструкторов и переброшенного на позиции в конце июня.

    Командование ВСУ начало использовать 214-й отдельный штурмовой батальон в районе Сум, передает ТАСС. Об этом рассказали представители силовых структур России. Переброска первых подразделений батальона в Сумскую область началась еще в конце июня, что подтвердили публикации украинских волонтеров.

    214-й отдельный штурмовой батальон был сформирован при участии американских военных инструкторов. Его отличает особая подготовка и статус в структуре украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски подразделений в район Сум. Полк связи ВВС Украины перевели в состав штурмовой авиации под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.

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    21 июля 2025, 09:57 • Новости дня
    Le Monde: Зеленский занижает реальные потери ВСУ на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские кладбища сталкиваются с нехваткой мест для захоронений на фоне боевых потерь, несмотря на официальные заявления о количестве погибших военнослужащих.

    Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на публикацию французской газеты Le Monde.

    По информации издания, в феврале Зеленский заявлял о 46 тыс. погибших и 380 тыс. раненых с начала конфликта. Также упоминались «десятки тысяч» пропавших без вести и пленных, однако газета считает, что реальные потери значительно выше.

    Le Monde отмечает острую нехватку мест на украинских кладбищах. Местные власти вынуждены выделять дополнительные территории для новых захоронений. Издание утверждает, что ситуация с потерями и похоронами остается одной из самых острых проблем в украинском обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что списки погибших солдат ВСУ публикуются из-за отказа украинских властей забирать тела. В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тыс. тел украинских военных.

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    20 июля 2025, 15:51 • Новости дня
    Из-за отсутствия средств на конверты около 1,5 млн украинцев не получили повестки
    Из-за отсутствия средств на конверты около 1,5 млн украинцев не получили повестки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около полутора миллиона военнообязанных на Украине не встали на воинский учет из-за отсутствия средств у военкоматов на рассылку повесток, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

    Костенко заявил в интервью украинскому Радио NV: «У нас около полутора миллиона людей, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК… Не было денег на конверты, чтобы оповестить людей. Это абсурд», передает РИА «Новости».

    По словам Костенко, территориальные центры комплектования не смогли уведомить граждан о необходимости прийти и обновить данные из-за банального отсутствия финансирования на почтовые отправления. Проблема привела к тому, что значительная часть военнообязанных осталась вне системы учета и не получила официальных извещений.

    Ранее власти на Украине начали массовую блокировку счетов граждан за нарушения правил мобилизации и неуплату штрафов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола. Минобороны Украины отменило возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан на Украине из-за проблем с пополнением армии.

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    21 июля 2025, 08:08 • Новости дня
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    @ Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба безопасности Украины организовала масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами и коррупционных схемах, сообщило издание «Инсайдер».

    Серия обысков у сотрудников НАБУ проходит в разных регионах страны, передает ТАСС. Детективам инкриминируют государственную измену, сотрудничество с российскими структурами и коррупцию в интересах украинских олигархов. СБУ заявила о наличии якобы доказательств неофициального влияния спецслужб России на деятельность отдельных сотрудников НАБУ.

    Издание также отмечает, что отношения между офисом Зеленского и антикоррупционным бюро обострились после недавних коррупционных обвинений в адрес вице-премьера Алексея Чернышова, который считается влиятельной фигурой в окружении президента. В начале июля кабмин не утвердил детектива НАБУ Александра Цивинского на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на рекомендации международных экспертов.

    Ряд украинских СМИ высказывал предположения о возможной попытке Зеленского распустить НАБУ и расширить давление не только на бюро, но и на прозападных активистов и медиа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публичные обыски и уголовные дела против оппонентов власти на Украине вызвали волну обвинений в авторитаризме президента Владимира Зеленского. Администрация президента США Дональда Трампа ранее планировала расследовать деятельность Центра противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным. Концентрация власти на Украине привела к ослаблению демократических институтов, а ряд ключевых лидеров и чиновников был заменен или отстранен.


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    21 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Пожар охватил склады в Киеве после серии взрывов
    Пожар охватил склады в Киеве после серии взрывов
    @ State Emergency Service of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Украины на территории складских помещений вспыхнул пожар, который произошел после серии взрывов и объявления воздушной тревоги.

    Возгорание на складах в Соломенском районе Киева произошло после многочисленных взрывов, сообщает ТАСС. Мэр города Виталий Кличко подтвердил инцидент в своем телеграм-канале, заявив: «В Соломенском районе пожар на территории складских помещений».

    Ночью жители Киева сообщили о множестве сильных взрывов в разных районах города. Вслед за этим на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О пострадавших и причинах произошедшего пока информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявили воздушную тревогу. Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    21 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО
    Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления по поводу возможного нападения России на страны НАТО необоснованны и вызывают смех, сказал американский журналист Такер Карлсон.

    «Это так смешно, что вы верите этой лжи – лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет», – заявил Карлсон в интервью Bild.

    Карлсон отметил, что его тревожит эскалация конфликта на Украине, которая, по его мнению, чревата ядерной войной. Журналист подчеркнул: «Ничего нет хуже этого». Он считает, что Россия уже одержала победу, и сейчас необходимы переговоры для минимизации последствий для всех сторон, передает ТАСС.

    Он призвал не подогревать антироссийскую риторику и страхи, «когда имеешь дело со страдающими паранойей восточными европейцами». По его мнению, «все они страдают паранойей».

    Карлсон подверг критике насильственную мобилизацию на Украине и действия Владимира Зеленского. По его словам, подобный подход свидетельствует о том, что к людям относятся как к животным.

    Он также отметил, что у США заканчиваются рычаги давления на Москву, а антироссийские санкции приносят больше ущерба самим американцам: «Каков конечный результат? Россия страшно обнищала? Нет», – сказал Карлсон, добавив, что американцы не поняли «природу российской экономики и цивилизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что Россия при президенте Владимире Путине усилилась. Он отметил, что Германия заметно ослабла на фоне миграционной политики Ангелы Меркель.

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    21 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    20 июля 2025, 17:58 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против российской журналистки-иноагента и экс-депутата Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него российских и украинских граждан, среди которых российская журналистка Юлия Латынина (признана Минюстом России иноагентом) и экс-депутат Рады Наталья Королевская.

    Указ о санкциях был опубликован на сайте офиса президента, передает РИА «Новости». Под ограничения попали Латынина и Королевская. В список вошли также гражданка России Татьяна Аксененко, украинский блогер Андрей Серебрянский и предприниматель Геннадий Балашов.

    Меры предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и запрет на официальные визиты. Кроме того, фигуранты списка лишены возможности осуществлять культурный и научный обмен с Украиной, все торговые соглашения будут прекращены. Также документ предусматривает лишение украинских государственных наград.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    21 июля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России

    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    НАТО в ближайшие 50 дней попытается усилить ВСУ, чтобы сдержать Россию на критических для противника направлениях фронта. Европа поставит Украине дроны, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань». Но российское наступление это все равно не остановит, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Лондоне заявили о «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил.

    «Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.

    «Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.

    «Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.

    «Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.

    «Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.

    «Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.

    «Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.

    «Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.

    Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.

    Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.

    Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.

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    21 июля 2025, 08:33 • Новости дня
    Над семью регионами России за ночь сбиты 74 украинских беспилотника

    Минобороны заявило о уничтожении 74 украинских БПЛА над семью регионами России

    Над семью регионами России за ночь сбиты 74 украинских беспилотника
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, из которых 23 были перехвачены над Московским регионом.

    В ночь на 21 июля в период с 23.20 до 7.00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что атаки были отражены в ряде регионов страны.

    Так, 23 дрона были сбиты над Московской областью, из них 15 направлялись к Москве. Кроме того, 14 беспилотников были перехвачены в Курской области, 12 – в Ростовской, десять – в Брянской, еще десять – в Калужской.

    Также отмечено уничтожение четырех дронов над Тульской областью и одного – над Липецкой.

    В результате отражения атаки воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области за прошлую ночь нейтрализовали четыре беспилотника.

    Ранее два беспилотника сбили при попытке атаки на Москву, их обломки упали в районе поселка Киевский.

    Четыре столичных аэропорта утром возобновили прием и выпуск воздушных судов.

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    20 июля 2025, 17:47 • Новости дня
    В Одессе врач попал в реанимацию после избиения сотрудниками военкомата

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе сотрудники территориального центра комплектования, который на Украине выполняет функции военкомата, избили врача, приехавшего из Харькова, в ходе мобилизационных мероприятий, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна.ua», мужчину задержали на улице, насильно затащили в микроавтобус и несколько раз ударили дверью по голове, после чего вместо оказания медицинской помощи отправили на военно-врачебную комиссию, передает РИА «Новости».

    По данным издания, сейчас пострадавший медик находится в реанимации с пробитым легким и переломами ребер. Одесский областной военкомат подтвердил происшествие и заявил о начале служебной проверки.

    В заявлении военкомата отмечается: «Деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования».

    Ранее сообщалось, что в Киеве мобилизованный скончался от побоев сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов) после того, как его не приняли в учебные части из-за проблем со здоровьем.

    Кроме того, сотрудник военкомата пробил колеса автомобиля мужчине на Украине, чтобы не дать уклонявшемуся от мобилизации скрыться.

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    20 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков спрогнозировал проблемы Германии при оплате помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия не справится в одиночку с финансовым бременем поставок оружия на Украину, что создаст сложности для немецкой экономики.

    Заявление Пескова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Германия, несмотря на статус крупнейшей экономики Европы, не сможет самостоятельно оплачивать поставки вооружений на Украину.

    «Да, Германия – это крупнейшая экономика мира. Германия – это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются», – заявил Песков.

    Он также предположил, что как только Германия осознает, что ей фактически придется одной нести расходы на военную поддержку Украины, в стране начнутся серьезные экономические проблемы. В беседе с журналистом «России 1» Песков выразил мнение, что ситуация с поставками вооружений неустойчива даже для такой сильной экономики, как у Германии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.

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