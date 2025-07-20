Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Израильские удары за сутки убили 136 человек в Газе
В секторе Газа за последние сутки в результате ударов армии Израиля погибли 136 палестинцев, среди которых были гражданские, ожидавшие гуманитарную помощь.
По меньшей мере 136 палестинцев погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов и рейдов израильской армии, передает ТАСС со ссылкой на данные палестинского агентства WAFA. В сообщении уточняется, что среди жертв находятся 38 человек, которые ожидали получения продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи.
Медицинские источники заявили, что атаки начались с рассвета субботы. Помимо жертв среди ожидавших помощи, агентство отмечает, что за последние сутки умерли трое палестинских детей из-за недоедания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Организация Объединенных Наций выразила обвинения в адрес Израиля по поводу препятствий работе своих сотрудников в Палестине. На территории сектора Газа зарегистрировали катастрофическую нехватку питания для младенцев.