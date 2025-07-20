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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    8 комментариев
    20 июля 2025, 08:10 • Новости дня

    Израильские удары за сутки убили 136 человек в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате ударов армии Израиля погибли 136 палестинцев, среди которых были гражданские, ожидавшие гуманитарную помощь.

    По меньшей мере 136 палестинцев погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов и рейдов израильской армии, передает ТАСС со ссылкой на данные палестинского агентства WAFA. В сообщении уточняется, что среди жертв находятся 38 человек, которые ожидали получения продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи.

    Медицинские источники заявили, что атаки начались с рассвета субботы. Помимо жертв среди ожидавших помощи, агентство отмечает, что за последние сутки умерли трое палестинских детей из-за недоедания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. Организация Объединенных Наций выразила обвинения в адрес Израиля по поводу препятствий работе своих сотрудников в Палестине. На территории сектора Газа зарегистрировали катастрофическую нехватку питания для младенцев.

    17 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Сирийские войска вышли из провинции Сувейда после авиаударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде после нескольких дней ожесточенных столкновений, сообщает Bloomberg.

    Ситуация в южной провинции Сувейда стабилизировалась после объявления перемирия между вооруженными группами и правительственными силами, пишет Bloomberg. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что достиг соглашения с друзскими формированиями о выводе армии из города и передаче охраны порядка местным структурам.

    «Мы стояли перед двумя вариантами: открытая война с израильским образованием за счет друзов и дестабилизация Сирии и всего региона или предоставление друзским жителям возможности проявить мудрость и поставить национальные интересы на первое место», – отметил он.

    В последние дни столкновения между суннитскими бедуинами и друзами привели к гибели по меньшей мере 360 человек, в том числе 207 бойцов сирийских сил безопасности, отмечает организация. Израиль не комментировал перемирие, но ранее заявил о намерении продолжить удары по Сирии до вывода сирийских войск из Сувейды. В среду израильские войска атаковали военный штаб в Дамаске и усилили присутствие на границе, заявив о недопустимости превращения юга Сирии в плацдарм для террористов.

    Шараа также обвинил Израиль в попытке втянуть страну в хаос и отметил роль посредников из США, Турции и арабских стран в предотвращении эскалации. В то же время страны Персидского залива осудили удары Израиля как дестабилизирующий фактор для региона. Глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил о согласовании шагов для прекращения кризиса.

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    Напомним, в сирийской провинции Эс-Сувейда в результате ожесточенных столкновений зафиксировано более 350 погибших, среди которых значительная доля мирных жителей и ополченцев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии.

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    17 июля 2025, 10:13 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    Al Jazeera: Израиль нанес удары по Дамаску ради защиты друзов
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки арабского меньшинства – друзов, отмечает Al Jazeera.

    Израиль нанес серию мощных авиаударов по Дамаску, столице Сирии, усилив кампанию, которую, по заявлению Израиля, он ведет в поддержку арабского меньшинства – друзов, сообщает Al Jazeera. Сирия резко осудила эти атаки, назвав удары «опасной эскалацией» и обвинив Израиль в попытке «разжечь напряженность, сеять хаос и подорвать безопасность и стабильность» страны.

    Основной удар пришелся по центральному Дамаску – по комплексу Министерства обороны, военным штабам и территориям возле президентского дворца. По данным очевидцев, израильские самолеты несколько раз атаковали здание Минобороны в районе 15.00 по местному времени, вызвав значительный ущерб и сильное задымление над городом.

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    Как сообщила корреспондент Al Jazeera Зейна Ходр из Дамаска: «Израильские истребители кружили в небе над сирийской столицей. В городе царила паника».

    Помимо Дамаска, удары были нанесены по югу Сирии, где продолжаются столкновения между друзекими группами, бедуинскими племенами и сирийскими силовиками – эти бои длятся уже более четырёх суток. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Сувейда в результате боёв погибло более 250 человек.

    Власти Израиля заявили, что их удары направлены на защиту друзов, которых они считают потенциальными союзниками, а также на поражение прокремлёвских сил, обвинённых в нападениях на это меньшинство. Сирийская сторона отвергла эти аргументы и охарактеризовала действия Израиля как «вопиющее нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    17 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой

    Израиль добился отхода сирийских войск к Дамаску интенсивными действиями

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил, что перемирие на юге Сирии было установлено благодаря силовым действиям армии, и сирийские войска были вынуждены отступить.

    Прекращение огня на юге Сирии было достигнуто благодаря интенсивным действиям Израиля, передает ТАСС. Сирийские войска после этого отошли к Дамаску, о чем сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении, распространенном его канцелярией.

    «В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу – на семи фронтах», – заявил Нетаньяху.

    Премьер также отметил, что Израиль проводит четкую политику демилитаризации региона к югу от Дамаска. Он пояснил, что от Голанских высот до района Друзских гор проходит одна линия демилитаризации, а вторая линия касается защиты друзов в районе Друзских гор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии договорились с друзскими формированиями о выводе войск и передаче контроля за безопасностью в Сувейде. Израильские военные самолеты атаковали комплекс Минобороны и районы у президентского дворца в Дамаске, а также объекты на юге Сирии ради поддержки друзов.

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    18 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Россия в ООН осудила удары Израиля по Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Москва выступает против израильских ударов по Сирии, такие действия нарушают нормы международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    Небензя подчеркнул, что подобные «произвольные силовые акции» нарушают нормы международного права, положения Устава ООН и соглашение о разъединении 1974 года, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия поддерживает суверенитет, единство и целостность Сирии, указав, что эти принципы не могут быть предметом компромисса или двойных стандартов. «Это не просто дипломатическая формула, это основа будущего мирного устройства страны», – отметил он.

    По его словам, недопустимо использовать нестабильную обстановку в Сирии для разжигания этноконфессиональных конфликтов или попыток подрыва государственности.

    Дипломат отметил, что, по имеющимся данным, удалось избежать самого разрушительного сценария для будущего Сирии. Он заявил: «Мы приняли к сведению объявление о достижении договоренности о прекращении огня, а также заявление руководства Сирии, осуждающее нарушение прав человека и обещающее провести расследование преступлений против гражданского населения».

    Небензя также напомнил о необходимости обеспечивать безопасность граждан России и российских объектов в Сирии, призвав сирийские власти принять все необходимые меры для этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску. Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в Эс-Сувейде. В город были направлены военные подразделения переходного правительства Сирии. Позднее спецподразделения минобороны Сирии начали покидать Эс-Сувейду. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой.

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    17 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Израиль выразил сожаление из-за удара по церкви в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль выразил глубокое сожаление по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате инцидента ранены шесть человек.

    Израиль глубоко сожалеет из-за ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в секторе Газа, заявил МИД страны, передает РИА «Новости». Ведомство отметило, что любые жертвы среди гражданского населения вызывают скорбь, а обстоятельства инцидента еще выясняются, поскольку армия Израиля начала расследование случившегося.

    Власти страны подчеркнули, что никогда не наносили преднамеренных ударов по церквям или другим религиозным объектам и выражают сожаление о любом ущербе, который мог быть причинен гражданским лицам или храмам. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, в результате авиаудара по католическому храму в Газе получили ранения шесть человек, в том числе священник латинской общины.

    Итальянские СМИ сообщали о двух погибших в результате удара, однако Латинский патриархат Иерусалима не подтверждает наличия погибших на этот момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    18 июля 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о возобновлении боев и авиаударе Израиля в Сувейде

    Tекст: Антон Антонов

    В сирийской провинции Сувейда, где вспыхнул конфликт друзов с бедуинскими племенами, возобновились бои, Израиль нанес авиаудар, сообщают сирийские СМИ.

    В четверг Syria TV сообщил, что в провинции вновь начались бои между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями, передает РИА «Новости».

    По данным SANA, Израиль нанес авиаудар по пригородам города Сувейды.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обвинил «незаконные вооруженные формирования» в нарушении перемирия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль поддерживает друзов. Израиль заявил о достижении перемирия на юге Сирии силой. Сообщалось, что военные подразделения переходного правительства Сирии, которые вошли в город для его зачистки и, как заявил Дамаск, стабилизации ситуации, покидают Сувейду.

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    18 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Израильские беспилотники нанесли удары по ополченцам в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские беспилотники нанесли не менее четырех ударов по позициям ополченцев арабских племен к западу от города Эс-Сувейда на юге Сирии.

    Израильские беспилотники нанесли удары по формированиям ополченцев арабских племен в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. По данным источников, израильские БПЛА совершили не менее четырех атак по позициям ополченцев к западу от административного центра провинции. Информации о потерях среди бедуинских формирований не поступало.

    Ранее израильские беспилотники атаковали автоколонны ополченцев на шоссе Пальмира – Хомс, которые двигались на юг. В самом регионе наблюдается обострение ситуации: 17 июля возле города Эс-Сувейда произошли ожесточённые перестрелки между силами самообороны горцев-друзов и отрядами арабских племен, поддерживаемых Дамаском, сообщает телеканал Syria TV.

    Агентство SANA информирует, что после ухода правительственных войск друзы начали преследовать семьи бедуинов-ополченцев в Эс-Сувейде. На востоке города зафиксированы убийства мирных жителей, среди которых были женщины и дети. По версии газеты Al Watan, за насилием стоят сторонники радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который выступает за неповиновение центральным властям и поддерживает курс на сближение с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При ударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

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    20 июля 2025, 01:07 • Новости дня
    После 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд

    Tекст: Ирма Каплан

    Член королевской семьи Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц», скончался в возрасте 35 лет, 20 из которых он провел в коме после автокатастрофы.

    Принц Аль-Валид – правнук основателя саудовского королевства, короля Абдулазиза, и внук принца Талала бин Абдулазиза родился в 1990-м году, учился в военном колледже в Лондоне, сообщил портал Masrawy.

    В 2005 году принц попал в Лондоне в автокатастрофу, получил серьезные травмы головы и 20 лет провел в коме. Врачи не давали никаких надежд, но семья потребовала поддерживать жизнь «спящего принца».

    В субботу, 19 июля, его сердце остановилось.

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    18 июля 2025, 14:31 • Новости дня
    Посол заявила о готовности Израиля возобновить операцию против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Израиля в России заявила, что страна рассмотрит возможность военной операции против Ирана в случае появления угрозы возобновления военных ядерных разработок.

    Израиль готов возобновить военную операцию против Ирана, если появится опасность развития иранской ядерной программы в военных целях, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    «Да, это очень реально», – сказала дипломат, отвечая на вопрос о возможности возобновления операции. Она подчеркнула: если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к военной ядерной программе, этот сценарий будет рассматриваться.

    Гальперин также отметила, что на данный момент перспектива новой операции кажется отдаленной. По ее словам, оценка израильских военных экспертов показала, что в результате недавних ударов ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что Израиль не против поставок Россией ядерных материалов для работы иранских АЭС и вывоза отработанного топлива. По ее словам, к этому у Израиля «никогда не было возражений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова к переговорам по ядерной программе при условии, что действия США и других стран не приведут к военному конфликту.

    Власти Ирана объявили о продолжении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, однако формат сотрудничества изменится из-за новых обстоятельств.

    Израильский чиновник заявил, что часть обогащенного урана осталась в Иране после авиаударов США и может быть доступна местным инженерам-ядерщикам.

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    19 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    Папа римский Лев XIV призвал Нетаньяху пощадить религиозные святыни Газы

    Tекст: Ирма Каплан

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу после того, как ЦАХАЛ нанес разрушительный удар по единственной католической церкви Газы.

    В ходе телефонных переговоров с израильским премьером понтифик вновь призвал к переговорам, прекращению огня и войны, в то же время подчеркнув обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» на палестинской территории, приводит портал Inquirer.net выдержку из заявления Ватикана.

    Ватикан заявил, что Нетаньяху заставил просить об этом в пятницу утром после того, как израильский обстрел церкви Святого Семейства в городе Газа унес жизни трех человек и вызвал международное осуждение.

    В заключение понтифик настоятельно попросил защитить храмы и верующих, а также всех людей в Палестине и Израиле. По словам Нетаньяху, Израиль «глубоко сожалеет» о нанесенном ударе, обвинив «случайный снаряд» в разрушении храма.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль выразил глубокие сожаления по поводу ущерба, нанесенного церкви Святого Семейства в Газе, где в результате удара ЦАХАЛ были ранены шесть человек.Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН

    попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа

    наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН

    обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    19 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о гибели 61 палестинца в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев, включая людей, ожидавших гуманитарную помощь.

    По информации телеканала Al Masirah, не менее 61 палестинца погибли и 70 получили ранения за последние сутки в секторе Газа в результате израильских атак, передает ТАСС. Большинство погибших – 51 человек – скончались в пятницу в результате ударов по разным районам сектора, в том числе 14 человек, которые ждали получения продовольственной помощи в соответствующих пунктах.

    В субботу утром больница «Насер» подтвердила гибель еще 10 человек после удара по пункту распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. По данным Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы, в больницы поступает огромное число голодающих палестинцев на фоне продолжающейся блокады территории.

    Ранее сообщалось, что израильская осада привела к тому, что 2,1 млн жителей Газы оказались на грани голода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий работе гуманитарных организаций в Палестине.

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    17 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    МИД России осудил удары Израиля по территории Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД раскритиковало действия Израиля, заявив о недопустимости атак по сирийской территории и посягательств на мирных жителей.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркнуто, что подобные действия Израиля являются грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права, что заслуживает решительного осуждения. МИД отметил, что Москва последовательно выступает за уважение территориальной целостности и единства Сирии.

    Дипломаты заявили о глубокой обеспокоенности новым витком насилия на юге Сирии, сопровождавшимся интенсивными ударами израильских ВВС. Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о случаях жестоких расправ над гражданскими лицами и считает посягательства на безопасность мирных граждан неприемлемыми.

    МИД выразил надежду, что реализация деэскалационных шагов приведет к снижению напряженности и стабилизации обстановки в Сирии. По данным ведомства, среди граждан России пострадавших в ходе столкновений и авиаударов нет, а их безопасность остается приоритетом для Москвы.

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    Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что удары Израиля по территории Сирии являются недопустимыми.

    Сирия направила запрос о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после авиаударов Израиля по Дамаску.

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    19 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    Президент Сирии обвинил Израиль в обострении ситуации до опасного уровня

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные удары Израиля по южным районам Сирии и административным объектам в Дамаске стали причиной резкого обострения ситуации в стране, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа.

    Сирийский временный президент Ахмед аш-Шараа выступил с обращением к гражданам, в котором заявил о резком росте напряженности в стране, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, вмешательство Израиля резко обострило ситуацию, приведя к опасной фазе, которая может угрожать стабильности Сирии.

    В своем обращении он подчеркнул, что удары Израиля были нанесены по южным регионам страны, в частности в провинции Эс-Сувейда, а также по правительственным учреждениям в Дамаске. Аш-Шараа предупредил о возможных последствиях подобных действий для внутренней ситуации в Сирии.

    Ранее власти Сирии ввели режим немедленного прекращения огня в Эс-Сувейде после столкновений между ополченцами и силами самообороны. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.

    Газета ВЗГЛЯД и доцент Финансового университета Геворг Мирзаян разбирались, как Израиль решает «проблему Сирии» радикальными методами.

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    19 июля 2025, 16:58 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить будущие ядерные объекты Ирана

    Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана при строительстве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать будущие ядерные объекты Ирана в случае их строительства, отметив сложность их восстановления после разрушения.

    Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить любые новые ядерные объекты, которые могут быть построены в Иране, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены. По его словам, нужны годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию.

    «Если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – пригрозил президент США.

    Эта угроза прозвучала на фоне заявлений иранских официальных лиц о возможном выходе Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия в случае усиления санкционного давления.

    Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи сообщил, что Тегеран может выйти из ДНЯО и начать обогащение урана выше 60%. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля подписал указ о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, однако, по словам официальных лиц, пути взаимодействия с агентством остаются открытыми.

    В июне Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Были атакованы атомные объекты, представители военного командования, ученые-физики и авиабазы.

    Ранее Иран в ООН пообещал продолжить обогащение урана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обвинения в намерении Тегерана разрабатывать ядерное оружие исходят со стороны Израиля.

    Пентагон отметил откат иранской ядерной программы на два года после ударов США.

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США.

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    20 июля 2025, 05:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Более 100 палестинцев погибли в субботу от ударов Израиля по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    35-дневный младенец умер от недоедания в больнице «Аль-Шифа» в Газе, он стал второй жертвой голода, погибшей больнице в субботу, сообщил директор клиники Мухаммад Абу Салмия.

    Жертвами атак Израиля на сектор Газа в субботу, 19 июля, стали 116 палестинцев, среди них – 38 отчаявшихся, пытавшихся найти еду на пунктах распределения гумпомощи GHF, передает Al Jazeera со ссылкой на источники в медслужбах.

    «Израиль продолжает блокаду гуманитарной помощи и обстреливает людей, вынужденных искать пропитание в сомнительных пунктах оказания помощи, поддерживаемых США (Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), которые называют «смертельными ловушками», – отметили в материале.

    Министерство здравоохранения Газы предупредило, что отделения неотложной помощи больниц переполнены голодающими людьми, а официальные лица заявили, что 17 тыс. детей в Газе страдают от острого недоедания.

    Представитель агентства гражданской обороны Махмуд Бассал заявил, что людей расстреливали на юге сектора Газа у пунктов гумпомощи в Хан-Юнисе и Рафахе.

    Министерство здравоохранения сообщает, что почти 900 палестинцев были убиты израильскими военными и частниками вблизи пунктов фонда GHF с тех пор, как он начал раздавать помощь в конце мая, открыв четыре пункта, которые заменили около 400 центров, находящихся в ведении учреждений ООН и благотворительных организаций.

    «Внезапно мы увидели, что с одной стороны приближаются джипы, а с другой –  танки, и они начали стрелять в нас», – рассказал телеканалу один из свидетелей.

    Другой добавил, что в «смертельных ловушках» для отчаявшихся любой может быть убит, как его двоюродный брат, который просто пошел за едой, потому что хотел есть и жить, как и все люди, но его убили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ООН просила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН также обвинила Израиль в препятствиях работе гуманитарных организаций в Палестине.

    В секторе Газа за сутки с 18 июля в результате израильских атак погибли 61 и получили ранения 70 палестинцев.

    Папа римский Лев XIV подчеркнул важность защиты священных религиозных мест в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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