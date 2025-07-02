Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
МИД анонсировал ответные меры против консульств Польши
Российский МИД рассматривает изменение числа польских консульских учреждений после прекращения работы генконсульства России в Кракове, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова на брифинге подчеркнула, что Польша предпринимает действия, разрушающие двусторонние отношения, передает РИА «Новости».
«Варшава продолжает совершать в угоду сиюминутной политической конъюнктуре шаги, направленные на последовательный демонтаж двусторонних отношений. Последствия этой русофобской линии будут для ее инициаторов весьма ощутимы», – сказала дипломат.
Сейчас российская сторона рассматривает варианты сокращения числа польских консульских учреждений на территории России в качестве ответа на действия Варшавы.
Напомним, генеральное консульство России в Кракове прекратило работу 27 июля по требованию польских властей.
В МИД сообщили, что наиболее вероятным ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове станет закрытие одного из двух оставшихся в России польских консульств – в Калининграде или Иркутске.