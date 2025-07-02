МИД анонсировал ответные меры против консульств Польши

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова на брифинге подчеркнула, что Польша предпринимает действия, разрушающие двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

«Варшава продолжает совершать в угоду сиюминутной политической конъюнктуре шаги, направленные на последовательный демонтаж двусторонних отношений. Последствия этой русофобской линии будут для ее инициаторов весьма ощутимы», – сказала дипломат.

Сейчас российская сторона рассматривает варианты сокращения числа польских консульских учреждений на территории России в качестве ответа на действия Варшавы.

Напомним, генеральное консульство России в Кракове прекратило работу 27 июля по требованию польских властей.

В МИД сообщили, что наиболее вероятным ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове станет закрытие одного из двух оставшихся в России польских консульств – в Калининграде или Иркутске.