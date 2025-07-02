Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Госдума ускорила рассмотрение закона об ответственности иноагентов
Володин: Госдума ускорит рассмотрение закона об ответственности иноагентов
В ближайшее время депутаты рассмотрят поправки, позволяющие привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже после одного административного нарушения в течение года.
Законопроект об усилении ответственности иностранных агентов будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, передает РИА «Новости». Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что такие инициативы необходимы для защиты страны от вмешательства недружественных государств и обеспечения безопасности граждан.
Володин подчеркнул: «Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства. Важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, которые действуют через прикормленных вредителей – иноагентов, пытаясь раскачать ситуацию в нашем обществе, чтобы ослабить нас».
Законопроект уже направлен в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Разработчиком инициативы выступила группа депутатов Госдумы. Документ предлагает внести изменения в ст. 330.1 УК РФ, чтобы ужесточить ответственность для иноагентов.
По словам Володина, около 40% иноагентов уклоняются от исполнения своих обязанностей, включая требования о маркировке и обязательной отчетности. Он отметил, что административных штрафов недостаточно, и подчеркнул необходимость более строгих мер ответственности.
Согласно инициативе, уголовная ответственность для иноагентов будет наступать после однократного привлечения к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ в течение одного года. Сейчас уголовная ответственность наступает после двух нарушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство одобрило законопроект о ужесточении уголовной ответственности для иноагентов.
В реестре Минюста России зарегистрировано 1004 физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами.