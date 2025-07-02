Госдума ускорила рассмотрение закона об ответственности иноагентов

Володин: Госдума ускорит рассмотрение закона об ответственности иноагентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Законопроект об усилении ответственности иностранных агентов будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, передает РИА «Новости». Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что такие инициативы необходимы для защиты страны от вмешательства недружественных государств и обеспечения безопасности граждан.

Володин подчеркнул: «Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке. Мы донастраиваем наше законодательство с учетом интересов граждан и безопасности государства. Важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, которые действуют через прикормленных вредителей – иноагентов, пытаясь раскачать ситуацию в нашем обществе, чтобы ослабить нас».

Законопроект уже направлен в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Разработчиком инициативы выступила группа депутатов Госдумы. Документ предлагает внести изменения в ст. 330.1 УК РФ, чтобы ужесточить ответственность для иноагентов.

По словам Володина, около 40% иноагентов уклоняются от исполнения своих обязанностей, включая требования о маркировке и обязательной отчетности. Он отметил, что административных штрафов недостаточно, и подчеркнул необходимость более строгих мер ответственности.

Согласно инициативе, уголовная ответственность для иноагентов будет наступать после однократного привлечения к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ в течение одного года. Сейчас уголовная ответственность наступает после двух нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство одобрило законопроект о ужесточении уголовной ответственности для иноагентов.

В реестре Минюста России зарегистрировано 1004 физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами.