Число когда-либо получавших статус иноагентов превысило 1 тыс.

Tекст: Алексей Дегтярев

На 23 мая в реестре числилось 997 позиций, куда входят как физические лица, так и организации, включая СМИ, передает РИА «Новости».

Некоторые из внесенных ранее были исключены по разным причинам.

В пятницу реестр пополнили шесть человек и одна организация. Таким образом, общее число когда-либо признанных иноагентами в России достигло 1004.

Закон, регулирующий деятельность иностранных агентов, вступил в силу 1 декабря 2022 года и предусматривает единый реестр для этой категории лиц и организаций, а также ответственность за нарушения.

Согласно закону, иностранным агентом может стать как гражданин, так и юридическое лицо, получившие иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее иноагентом могли признать только за факт получения иностранного финансирования. Термин «иностранное влияние» включает не только финансовую, но и организационную, научно-техническую, а также любую иную поддержку.