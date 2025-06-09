Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.4 комментария
Стало известно о решении усилить уголовную ответственность для иноагентов
Кабмин одобрил проект об ужесточении наказания за нарушение закона об иноагентах
Законопроект о серьезном ужесточении уголовной ответственности для иноагентов получил одобрение от правительства и направлен на дальнейшее рассмотрение.
Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах, передает ТАСС.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Правительство РФ одобрило подготовленный комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах», – написал Пискарев.
Документ был разработан комиссией Госдумы в ответ на выявленные случаи нарушений со стороны иноагентов. После одобрения Кабинетом министров законопроект будет рассмотрен в Государственной думе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении певицы Земфиры* (признана иноагентом) открыто исполнительное производство по взысканию долга за коммунальные услуги.
Кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине исключил из программы фильм Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли после обращения движения «Зов народа». Минюст России расширил перечень иностранных агентов, добавив к нему Андрея Пивоварова, Рустама Солнцева и еще шестерых человек.