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    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    23 комментария
    2 июля 2025, 14:12 • Новости дня

    ВС России поразили предприятие ВПК Украины

    ВС России поразили предприятие ВПК Украины
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение предприятию ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по цехам сборки ударных беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 131 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 608 беспилотников, 612 ЗРК, 24 106 танков и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 847 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 551 единица специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА. За день до этого российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

    1 июля 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий танк подбит беспилотником и доставлен в расположение десантного полка практически без серьезных повреждений.

    Технику немецкого производства эвакуировали в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Танк ранее подбил зимой боец тульских десантников с помощью FPV-дрона.

    Из-за заклинивших бортовых редукторов российские военные сняли гусеницы и эвакуировали машину на катках. По информации военного ведомства, танк оказался практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, что позволило транспортировать его в тыл для дальнейшего изучения и возможного использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне спецоперации.

    Российские средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, выпущенные с Украины.

    Генштаб ВСУ на официальной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

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    1 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Зеленский и Алиев обсудили Россию по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поддержку территориальной целостности Украины и ситуацию вокруг отношений Баку и Москвы.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что поблагодарил Алиева за поддержку украинского народа и территориальной целостности, передает «Газета.Ru». По его словам, в ходе беседы обсуждалось обострение отношений между Москвой и Баку.

    Глава Украины отметил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике». «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – заявил он.

    Кроме того, президенты затронули вопросы развития двусторонних связей, в том числе в энергетической и гуманитарной сферах. Стороны договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

    Напомним, послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ
    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ
    @ Serhii Sobko

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российскими войсками ликвидирован полковник вооруженных сил Украины Сергей Захаревич.

    О ликвидации Захаревича во вторник сообщили украинские СМИ. «Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    По данным Telegram-канала самой бригады, в конце июня батальонно-тактическая группа 110-й бригады была срочно переброшена в один из населенных пунктов Сумской области.

    Зеленский уточнил, что ликвидация Захаревича и других военных стала результатом удара ВС России по Гуляйполю Днепропетровской области Украины, передает ТАСС.

    Как пишут военкоры, сейчас 110-я ОМБр воюет на новопавловском направлении, недалеко от границы Днепропетровской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что «это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО».

    «Ликвидация Захаревича – это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», – сказал он.

    Рогов заявил, что 110-я бригада ВСУ участвовала во вторжении в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области. Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР.

    Украина принимает срочные меры по укреплению обороны города Сумы на фоне создания российскими войсками буферной зоны вдоль границы. Генштаб ВСУ впервые признал утрату контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области, что было отражено на официальной карте, опубликованной украинским военным руководством.

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    2 июля 2025, 03:27 • Новости дня
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщили Politico и NBC News.

    Как передает NBC News со ссылкой на источники, Пентагон решил приостановить поставки Украине десятков ракет-перехватчиков и ракет класса «земля-воздух», передает РИА «Новости».

    Кроме того, приостановлены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. NBC News сообщает, что министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, передает ТАСС.

    По данным Politico, инициатором решения стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби после ревизии запасов на складах США. Проверка выявила резкое сокращение числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов, что вызвало опасения в Пентагоне.

    Решение о временной приостановке поставок, согласованных еще при администрации Джо Байдена, было принято в начале июня, однако начало действовать только сейчас. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что приоритет был отдан интересам США после анализа поддержки других стран. Она заявила: «Мощь вооруженных сил США не ставится под сомнение – просто спросите у Ирана».

    В Пентагоне отдельно подчеркнули, что вооруженные силы США полностью оснащены для сдерживания любой угрозы. По словам помощника министра обороны Шона Парнелла, уровень боеготовности никогда не был столь высоким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос о том, осуществляются ли сейчас поставки вооружений на Украину со стороны США, заявил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю».

    Вашингтон указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд.

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    1 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Жителя Усолья наградили за бой с дронами из фуры

    Tекст: Евгения Караваева

    Жителю Усолья-Сибирского Сергею Миронову вручили нагрудный знак «Команда Путина» прямо на призывном пункте за смелость при отражении атаки дронов 1 июня.

    Нагрудные знаки за отражение атаки дронов вручили Миронову и еще 28 храбрецам, передает Telegram-канал Народного фронта Иркутской области.

    Сергей Миронов, 21-летний механик и спортсмен, получил знак «Команда Путина» за проявленное мужество. Церемония прошла прямо на призывном пункте в день его отправки в армию.

    1 июня Миронов находился в поселке Новомальтинске и, заметив вылетавший из грузивика дроны, объединился с местными жителями. Вместе они сбили беспилотник охотничьим ружьем, тушили пожар и защищали дома.

    «Наше дело – жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», – заявил Миронов.

    Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил благодарностями и именными часами полицейских и военного, уничтоживших дроны в поселке Средний. По данным Минобороны РФ, атака дронами на военный объект в Иркутской области стала первой в Сибири.

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    1 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Генштаб ВСУ впервые признал утрату части Сумской области
    Генштаб ВСУ впервые признал утрату части Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Генштаб ВСУ на опубликованной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

    Генеральный штаб ВСУ впервые подтвердил утрату контроля над частью территории на севере Сумской области, передает ТАСС. На опубликованной Генштабом ВСУ карте оперативной обстановки видно, что районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды сейчас не находятся под контролем украинских сил.

    На предыдущих картах этих изменений не было, и территории отмечались как подконтрольные Украине. О переходе указанных населенных пунктов под контроль российских военных Минобороны РФ сообщало в разные даты с марта по май этого года.

    Таким образом, Генштаб ВСУ впервые на официальном уровне отметил утрату ряда позиций в Сумской области, что ранее не подтверждалось украинской стороной в публичных сводках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли неудачную атаку на Сумском направлении. Артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же участке. Ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    2 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus

    Эксперт Сивков: Мерц не сможет скрыть от Москвы участие военных Германии в конфликте на Украине

    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет. Потому слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче ВСУ высокоточного оружия и обучении противника обращаться с ним – маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.

    «Во-первых, чтобы подготовить полетные задания для Taurus, нужно долго учиться и практиковаться. В ближайшие несколько месяцев военные ВСУ этого сделать точно не смогут. А к концу года ситуация на фронте и весь контекст СВО может существенно поменяться», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Во-вторых, для применения Taurus надо иметь цифровую модель местности и точные оперативные данные о расположении российской ПВО. Эту информацию ВСУ самостоятельно не получат. Поэтому использовать немецкие ракеты без поддержки космической разведки ФРГ Украина не сможет», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, для Taurus нужны соответствующие самолеты, имеющие на борту специальное оборудование», – продолжил аналитик. «Из всего вышесказанного следует безусловный вывод: Мерц своими заявлениями об обучении украинских военных использованию ракет Taurus просто маскирует потенциальное непосредственное участие немецких военных в конфликте с Россией», – указал эксперт.

    «Эта ложь рассчитана в первую очередь на немецкого обывателя, который не желает, чтобы его страна участвовала в конфликте. В свою очередь, российское политическое руководство это понимает и будет доносить до мировой общественности на всех открытых площадках, что Германия рискует вступить в прямое противостояние с Россией», – заключил Сивков.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ARD заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus.

    По словам Мерца, если Берлин поставит Киеву Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется в случае с ракетами, которые ВСУ получают от Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Taurus – «это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию.

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    1 июля 2025, 19:43 • Новости дня
    Михалков сравнил прокуроров Украины и фашистской Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков ответил на сообщения о своeм розыске Службой безопасности Украины, сравнив действия Киева с практиками нацистской Германии и выразив недоумение по поводу обвинений в угрозе территориальной целостности страны.

    Михалков прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск. В своем Telegram-канале «Бесогон» он заявил: «Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц».

    Михалков также отметил, что удивлен заявлениями генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности влияния российского режиссера на территориальную целостность страны. Режиссер добавил, что если бы знал адрес Венедиктовой, отправил бы ей ссылку на экстренный выпуск своей передачи, однако, по его мнению, ей это «уже не поможет».

    Михалков разыскивается СБУ с марта 2022 года и с 2018 года находится в списке деятелей, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности. Кроме того, с 2017 года он включен в базу сайта «Миротворец». Представители ОБСЕ и МИД России осуждали действия сайта, считая их призывом к преследованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский режиссер Никита Михалков числится в базе разыскиваемых лиц на Украине с марта 2022 года и внесен в список сайта «Миротворец».

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    2 июля 2025, 10:35 • Новости дня
    В Польше ликвидировали банду украинцев, похищавших мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские правоохранители арестовали группу граждан Украины, которых обвиняют в похищениях мигрантов и вымогательстве выкупа, используя угрозы и насилие.

    Группу, состоящую из граждан Украины, ликвидировали сотрудники Центрального следственного управления полиции Польши, передает РИА «Новости».

    По данным RMF FM, банда занималась насильственными похищениями нелегальных мигрантов в Польше и Латвии с целью получения выкупа. Четырем задержанным предъявили обвинения в похищениях и незаконном пересечении границы. Среди них две женщины – 40 и 20 лет. Все подозреваемые находились на территории Польши легально.

    Установлено, что преступники участвовали в незаконной переправке мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Евросоюз. В середине июня поступило сообщение о похищении двух граждан Эфиопии, за освобождение которых вымогался выкуп в криптовалютах. Преступники грозили убить жертв и продать их органы, прикладывали фотографии связанных мужчин.

    Похищенным эфиопам удалось сбежать, а члены банды скрылись в Латвии, где похитили еще троих граждан Мали. Жертв связали, поместили в багажник, одного привязали к дереву и избили дубинкой, видео пыток отправили родственникам с требованием выкупа. Позднее всех четырех подозреваемых задержали в Польше, суд арестовал их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские соцсети показали максимальный за три года уровень неприязни к украинцам. Эксперты объяснили рекордный уровень неприязни поляков к украинцам внутренними социально-экономическими причинами. Неприязнь к украинцам станет решающим фактором на предстоящих выборах в Польше.

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    2 июля 2025, 06:36 • Новости дня
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    @ Michael Kappeler/Pool/IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus обсуждался им с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ) коалиции», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    По словам Мерца, обучение применению ракет Taurus пока не начиналось. Он заявил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется к ракетам, которые Киев получает из Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз указывал, что речь идет о применении не только самих ракет, но и об «использовании офицеров бундесвера. «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в июне, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается. При этом Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus.

    Берлин заявил о готовности поддержать Украину в разработке ее собственных дальнобойных боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что отверточная сборка Taurus не делает их украинскими.

    Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину из Британии, Франции, Германии и США. Однако вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал изменение позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения.

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    2 июля 2025, 08:21 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения выбили украинские формирования из села Малиновка в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Село Малиновка на Гуляйпольском направлении в Запорожской области перешло под контроль российских войск после боевых действий, передает РИА «Новости».

    Малиновка расположена восточнее города Гуляйполе, который используется украинскими войсками как крупный логистический и командный центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области. Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР. ВС России также нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Новоукраинку и Червоную Зирку в ДНР.

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    1 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Генпрокуратура: Боевики «Вилаят Хорасан» устроили теракт в «Крокусе» в интересах Украины
    Генпрокуратура: Боевики «Вилаят Хорасан» устроили теракт в «Крокусе» в интересах Украины
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боевики организовали в России три ячейки «Вилаят Хорасан» (признано террористическим и запрещено), входящей в «Исламское государство» (ИГ, признано террористическим и запрещено) для проведения теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила Генеральная прокуратура.

    Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19 человек по факту теракта в здании «Крокус Сити Холла» направили в во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, указало ведомство на своем сайте.

    По версии следствия, деятельность трех ячеек группировки «Вилаят Хорасан», входящей ИГ, была организована на территории России по указанию двух граждан Таджикистана, находящихся в розыске, и неустановленных лиц, действовавших в интересах высшего политического руководства Украины.

    В группировку вовлекли фигурантов дела, используя их религиозные чувства, и дали указание совершить теракт в Москве.

    Их соучастники предоставляли террористам жилье, транспорт, финансирование, а также изготавливали и перевозили оружие. Непосредственно теракт 22 марта 2024 года, по версии следствия, совершили Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни, открыв стрельбу по посетителям и подожгли зал. В результате погибло 147 человек, 336 получили травмы, ущерб оценивается в 5,7 млрд рублей. Три человека считаются пропавшими без вести.

    Расследование в отношении обвиняемых, находящихся в розыске, продолжается.

    Фигурантам дела в зависимости от степени участия предъявлены обвинения в терроризме, незаконном обороте оружия, финансировании и пособничестве терроризму, а также фиктивной регистрации иностранных граждан.

    Ранее сообщалось, что дело «Крокуса» состоит из 427 томов.

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    2 июля 2025, 12:18 • Новости дня
    На Украине предложили ввести статус неграждан для поддерживающих Россию
    На Украине предложили ввести статус неграждан для поддерживающих Россию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине предложено ввести особый статус для лиц, поддерживающих Россию, что может ограничить их политические права по примеру Латвии и Эстонии.

    Украинский общественный деятель Сергей Притула предложил внедрить на Украине институт неграждан для поддерживающих Россию, передает ТАСС.

    Притула отметил, что считает необходимым обсуждение статуса, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не обладает политическим влиянием: не голосует и не избирается.

    Он подчеркнул необходимость изучить опыт Латвии и Эстонии, где существует категория неграждан, однако признал, что международное право предостерегает от введения подобных институтов.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая поддержала инициативу Притулы, заявив, что считает эту идею «очень правильной» на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    В Латвии и Эстонии неграждане лишены права участвовать в выборах в парламент и занимать государственные должности, однако могут голосовать на муниципальных выборах. Большинство неграждан в этих странах – русскоязычные жители. Власти России неоднократно критиковали подобные практики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила о намерении ликвидировать категорию неграждан в течение десяти лет. В 2024 году в Эстонии проживало около 60 тыс. неграждан.

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