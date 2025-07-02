ВС России поразили предприятие ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам сборки ударных беспилотников и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 131 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 608 беспилотников, 612 ЗРК, 24 106 танков и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 847 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 551 единица специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.

Накануне ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА. За день до этого российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины.

ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.