В очередь к Крымскому мосту выстроились свыше 700 машин

Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов

Tекст: Ирма Каплан

«Когда я услышал об этой группе из шести стран – БРИКС, по сути, я нанес им очень, очень сильный удар. И если они когда-нибудь действительно сформируются во что-то значимое, это закончится очень быстро. Мы никому не позволим играть с нами в игры», – приводит Reuters слова Трампа.

Он также заявил, что привержен сохранению глобального статуса доллара как резервной валюты и пообещал никогда не допустить создания цифровой валюты центрального банка в Америке.

Трамп объявил о новом тарифе 6 июля, заявив, что он будет применяться к любым странам, присоединяющимся к тому, что он назвал «антиамериканской политикой» группы БРИКС.

В условиях, когда такие форумы, как G7 и G20, объединяющие крупнейшие экономики, испытывают трудности из-за разногласий и разрушительного подхода президента США, группа БРИКС позиционирует себя как убежище для многосторонней дипломатии.

С момента опубликования угрозы Трамп неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

Лидеры стран БРИКС отвергли утверждение о том, что группа является антиамериканской. Бразилия в феврале отказалась от планов ввести единую валюту во время своего председательства в 2025 году, но группа продвигает работу над трансграничной платежной системой, известной как BRICS Pay, которая облегчила бы торговые и финансовые операции в местных валютах.

В 2024 году группа БРИКС расширилась за пределы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, включив в нее таких членов, как Иран и Индонезия. Лидеры на саммите группы в Бразилии выступили с косвенной критикой военной и торговой политики США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, раздражение главы США действиями БРИКС, продвигающих отказ от доллара в торговле, привело к введению 50% пошлин на импорт из Бразилии, пишет Politico.

США ввели тарифы на бразильскую продукцию, что может оставить американских потребителей без кофе. Лула да Силва пообещал ответные меры на введенные Вашингтоном 50% пошлины против Бразилии.