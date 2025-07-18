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Китайский робот впервые смог самостоятельно заменить себе аккумулятор
Китайский Walker S2 стал первым гуманоидным роботом с автозаменой аккумулятора без помощи человека
Гуманоидный робот Walker S2, способный самостоятельно менять аккумулятор и заряжаться от сети, продемонстрировал новые возможности автономной работы без участия человека.
Китайский производитель робототехники UBTech Robotics представил первого в мире гуманоидного робота Walker S2, который способен самостоятельно заменять себе аккумулятор, сообщает ТАСС.
Демонстрационный ролик, опубликованный компанией из Шэньчжэня, показывает, как робот подходит к зарядной станции, извлекает из корпуса разряженную батарею, ставит ее на зарядку и устанавливает свежий аккумулятор.
Робот также может при необходимости заряжаться напрямую от сети. По словам разработчиков, «эта функция позволяет аппарату работать круглосуточно, полностью самостоятельно решая вопросы энергетического обеспечения». Таким образом, для обслуживания Walker S2 не требуется постоянного участия человека.
По данным Morgan Stanley, опубликованным в феврале этого года, более половины компаний, занимающихся разработкой гуманоидных роботов, базируются в Китае. Кроме того, китайские стартапы в сфере робототехники привлекают значительную часть мировых венчурных инвестиций. Walker S2 становится новым шагом Китая в развитии автономной робототехники.
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