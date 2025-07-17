Песков: Россия озабочена конфронтационным окружением со стороны Европы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия оправданно обеспокоена конфронтационным окружением со стороны Европы, передает ТАСС.

Песков пояснил, что нынешнее окружение на европейском направлении, с которым сталкивается Россия, отличается «неконструктивным, конфронтационным и милитаристским» настроем.

Песков подчеркнул: «С учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем – с которым нам приходится иметь дело, а окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроенное, милитаристки настроенное, – подобные озабоченности вполне оправданны». Таким образом он прокомментировал заявления зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Медведев ранее указал на необходимость для России полноформатно отвечать на действия Запада и, если потребуется, действовать превентивно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила о значительном влиянии сенатора Линдси Грэма на Дональда Трампа. The Washington Post обнаружила в законопроекте Грэма о санкциях против России признаки антиамериканского характера. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога с Россией в случае введения новых ограничений.