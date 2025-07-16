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Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске
В завершение поездки в Магнитогорск президент России Владимир Путин осмотрел крупнейший в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» на городском курорте «Притяжение».
Президент России Владимир Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава государства ознакомился с макетом парка и лично осмотрел светомузыкальный фонтан под названием «Стальное сердце Родины», который является самым большим фонтаном такого типа в мире.
Курорт «Притяжение» организован как мультифункциональное парковое пространство. Он включает в себя спортивные объекты, гостиницы, парковые зоны для отдыха, музейные площадки, развлекательные и деловые комплексы, а также благоустроенные пляжи и бульвары.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).
Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.