Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Нефть подорожала в условиях высокого сезонного спроса
Мировые цены на нефть выросли в условиях высокого сезонного спроса
Мировые цены на нефть в среду показали положительную динамику в условиях повышенного летнего спроса на сырье.
Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.07 мск росла на 0,41%, до 68,99 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,62%, до 66,93 доллара, передает РИА «Новости».
«Сезонный спрос дает импульс к росту цен, поскольку летние путешествия и промышленная активность достигают пика», – цитирует Reuters аналитиков оператора лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG).
В среду минэнерго США должно обнародовать еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Эксперты считают, что за неделю, завершившуюся 11 июля, они снизились на 1,8 мла баррелей после роста на 7,07 миллиона неделей ранее.