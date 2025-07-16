Мосгорсуд подтвердил выселение дочери юмориста Петросяна из апартаментов

«Исковые требования Петросянц Евгения Вагановича к Петросянц Викторине Евгеньевне о признании утратившим права пользования, снятии с регистрационного учета – удовлетворить. Признать Петросянц Викторину Евгеньевну утратившей право пользования жилым помещением. Постановление Хамовнического районного суда Москвы вступило в силу», – приводит

ТАСС выдержку из материалов административного дела.

Викторина Петросян не участвовала в судебном процессе, так как с 2020 года проживает с семьей в США. По информации суда, Викторина Петросян «членом семьи истца не является, в вышеуказанном жилом помещении более трех лет не проживает, личных вещей не имеет, расходы по содержанию жилого помещения не несет».

В конце прошлого года Петросян подал заявление о выписке дочери из квартиры площадью 34 кв. м и стоимостью около 20 млн рублей. Апартаменты ранее делились между Петросяном и бывшей супругой Еленой Степаненко после развода. Решение суда никто не обжаловал.

Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, юморист Евгений Петросян обратился в суд с иском против своей дочери от первого брака Викторины, он требует снять ее с регистрационного учета в квартире.Кроме того, Российский федеральный центр судебной экспертизы заявил о

необходимости взыскать с Петросяна и Степаненко оплату за услуги эксперта по искусству.