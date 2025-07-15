С Петросяна и Степаненко потребовали оплату услуг искусствоведа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России требует взыскать с артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко около 500 тыс. рублей в качестве расходов за услуги искусствоведа, сообщает ТАСС. Эксперт был привлечён для проведения масштабных экспертиз по делу о разделе имущества бывших супругов в ходе их бракоразводного процесса.

Судебное заседание, на котором рассмотрят это требование, назначено на 27 июля и пройдёт в Хамовническом районном суде Москвы. Центр просит суд привлечь Петросяна и Степаненко к солидарной ответственности по оплате услуг эксперта.

Первоначально все расходы на экспертные заключения суд возложил на Петросяна, хотя инициатором экспертиз была сторона Степаненко, уточняет собеседник агентства. Апелляция установила, что районный суд действовал правомерно, так как Петросян не согласился с оценкой части движимого имущества, предложенной оппонентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись. Суд ранее разделил их совместно нажитое имущество пополам. Мосгорсуд решил пересмотреть дело о разделе имущества между бывшими супругами.