Госдума одобрила повышение штрафов за навязывание услуг до 1 млн рублей

Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание дополнительных услуг

Tекст: Евгения Караваева

На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает значительное увеличение штрафов за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг потребителям, передает ТАСС.

В настоящее время за подобные нарушения должностные лица платят от 2 до 4 тыс. рублей, а юридические лица – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Законопроектом предлагается повысить размер штрафов: для должностных лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 тыс. до 1 млн рублей.

В пояснительной записке отмечается, что действующие размеры штрафов не обеспечивают необходимого превентивного эффекта и не сдерживают нарушителей.

Документ внесла группа депутатов в мае, предлагая поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание страховки и дополнительных услуг при покупке без согласия клиента. Документ также гарантировал право на возврат уплаченных за такие услуги средств.