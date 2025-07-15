Bloomberg анонсировало перестановки в правительстве Польши

Bloomberg сообщил о перестановках в правительстве Польши на следующей неделе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Перестановки в составе польского кабинета министров намечены на следующую неделю, передает Bloomberg.

Решение о реформировании структуры было отложено из-за позиции младших партнеров по коалиции, однако, по словам официального представителя правительства Адама Шлапки, правящая команда по-прежнему располагает «стабильным большинством» в парламенте.

Шлапка заявил в эфире TVN24: «Я не вижу риска, что кто-либо из младших партнеров покинет почти двухлетнюю коалицию». Представитель подчеркнул, что обновление правительства пройдет на ближайшей парламентской сессии.

В рамках перестановок будет создан центр по экономической политике и упрощена структура кабмина. Эти меры, как отметил Шлапка, направлены на повышение эффективности работы исполнительной власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша отказалась отправлять свои войска на Украину при правительстве Дональда Туска.

Ранее власти Польши допустили возможность блокировки соцсети X на территории страны.