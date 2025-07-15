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Daily Beast: Трамп растерян из-за дела Эпштейна
Президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает издание Daily Beast.
Как сообщает издание Daily Beast, президент США Дональд Трамп оказался растерян последствиями расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.
Биограф Трампа Майкл Вуллф рассказал, что глава Белого дома долгое время старался не обращать внимания на давнюю полемику вокруг Эпштейна, но ситуация изменилась, когда люди из его окружения начали продвигать публикацию файлов Эпштейна и списка его клиентов, передает РИА «Новости».
По словам Вуллфа, некоторые высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались разоблачить Эпштейна, не осознавая, что это может привести к компрометации самого Трампа. После того как президент выразил недовольство их действиями, эти чиновники попытались скрыть ошибку, заявляя о том, что не располагают компрометирующими материалами.
Напомним, подруга Джеффри Эпштейна заявила о намерении раскрыть Конгрессу США подробности дела финансиста.
Ранее Илон Маск призвал Дональда Трампа раскрыть документы, имеющие отношение к расследованию по делу Эпштейна.
Дональд Трамп обратился к членам своей администрации с просьбой не вступать в конфликты и не критиковать генпрокурора Пэм Бонди по этому делу.
Министерство юстиции США и ФБР сообщили, что не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц или намеренного убийства Эпштейна.