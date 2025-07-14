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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    16 комментариев
    14 июля 2025, 18:22 • Новости дня

    Чернышенко наградил девять волонтеров нагрудным знаком «Доброволец России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На церемонии открытия смены «Добро» Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» впервые вручили нагрудные знаки «Доброволец России» девяти активным волонтерам из разных регионов страны.

    Награды вручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди награжденных – Ольга Пономарева из Волгоградской области и Кристина Параскан из Запорожской области, которые координируют волонтерские центры и активно помогают участникам специальной военной операции, а также реализуют гуманитарные проекты.

    Знаки отличия получили еще семь добровольцев, занимающихся поддержкой семей участников СВО, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, патриотическим воспитанием и развитием волонтерских инициатив в регионах.

    На форуме также вручили знак отличия «За благодеяние» председателю фонда «БЭЛА. Дети-бабочки» Алене Куратовой и председателю Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елене Клочко за вклад в развитие социальной сферы и системную помощь нуждающимся.

    Форум «Территория смыслов» объединяет более 600 активных молодых людей, добровольцев, руководителей НКО и участников федеральных социальных программ. Центральная тема смены – укрепление общественного согласия, развитие гражданского общества и формирование ценностей служения и взаимопомощи.

    Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, новая награда стала символом признания значимого вклада добровольцев, а вручение состоялось на главной волонтерской площадке страны. По его словам, число вовлеченных в волонтерское движение россиян растет: в 2014 году таких было 3%, сейчас – уже 28%. Сейчас в России действует более 88 региональных центров добровольчества, 1 тыс. Добро.Центров и 3,5 тыс. штабов #МЫВМЕСТЕ. На платформе Добро.рф зарегистрировано свыше 8 млн пользователей, которые участвуют в реализации 112 тыс. проектов и выполняют более 1 млн добрых дел.

    Участники смены «Добро» также будут работать над созданием новых стандартов привлечения добровольцев, программами поддержки некоммерческих организаций и разработкой дорожной карты по достижению национальных целей в сфере добровольчества до 2030 года. Ожидается, что результатами станут повышение компетенций добровольцев, создание социальных инициатив и формирование культурного кода служения обществу.

    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону может стать основанием для проведения проверки и взысканий, считает генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

    По оценками заслуженного военного летчика России Владимира Попова, расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что руководство военного ведомства может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня», - сказал Попов, подчеркнув, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Ранее Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и близким ей мужчиной из среды чиновников. Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

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    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    11 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Суд обратил 100% активов «Главпродукта» в доход государства

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании, входящие в ГК «Главпродукт», а также собственность главы компании Леонида Смирнова обращены в доход государства после решения Арбитражного суда Москвы о конфискации из-за вывода их прибыли за рубеж в обход введенных в России контрсанкций.

    «Суд решил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства активов «Главпродукта» и собственности его главы Смирнова удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу незамедлительно», – приводит ТАСС постановление суда.

    С 2022 по 2024 год через зарубежные головные компании на счета в американском банке JP Morgan Chase было выведено 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей прибыли. С целью создания видимости законности суммы дробились на части до 10 млн рублей.

    Генпрокуратура в иске отмечала, что в 2009 году Смирнов, с гражданством США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.

    В октябре 2024 года указом президента России часть компаний «Главпродукта» была переведена под временное управление Росимущества.

    В иске уточнялось, что Смирнов препятствовал деятельности временной администрации, направляя с декабря 2024 года по февраль 2025 года письма с требованиями не сотрудничать с госуправлением и блокировать его работу, включая снабжение зоны СВО на Украине.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, а также активы более 30 юридических лиц холдинга.

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    11 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.

    По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

    «Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.

    Прокуратура Москвы подключилась к расследованию обстоятельств происшествия.

    «На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки.

    О проведении доследственной проверки по факту аварии сообщил столичный СК России, следователи осматривают место ДТП.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в Telegram-канале столичного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной

    Полиция Москвы задержала водителя, сбившего пешеходов на на Бережковской набережной

    Tекст: Ирма Каплан

    Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию, сообщили в столичном ГУ МВД России.

    В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

    «Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

    В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

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    11 июля 2025, 18:45 • Новости дня
    Названы сроки повсеместного внедрения новой системы высшего образования

    Массовое внедрение новой системы высшего образования анонсировано на 2027-2028 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Внедрение реформированной системы высшего образования охватит все российские университеты, начавшись в 2027-2028 учебном году согласно плану Минобрнауки.

    О массовом запуске новой системы высшего образования в России в 2027-2028 учебном году сообщил Telegram-канал Минобрнауки РФ, передает РИА «Новости». В министерстве уточнили: «Когда ждать изменений? 2027/28 учебный год – массовый запуск по всей стране».

    Модернизация высшей школы проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Переход к обновленной системе предполагает изменение структуры образовательных программ, включая выделение базового и специализированного образования.

    С мая 2023 года действует пилотный проект, охвативший шесть ведущих университетов страны, среди которых Московский авиационный институт, МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

    В этих вузах студенты уже обучаются по новой схеме, которая предполагает поэтапное получение базового и углубленного высшего образования.

    Отдельное внимание уделено аспирантуре – теперь это самостоятельная ступень профессионального образования, направленная на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с руководством правительства и профильными министрами по вопросам высшего образования.

    Все российские вузы в 2027 году перейдут на новую модель высшего образования, а первым этапом станет расширение набора студентов по президентскому указу.

    В вузах России планируется ускоренное импортозамещение зарубежного программного обеспечения из-за отзыва лицензий, руководствуясь стратегией цифровой трансформации отрасли до 2030 года.

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    11 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    В Москве умер старейший из экс-членов политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве ушел из жизни Вадим Медведев – экономист, бывший член политбюро и секретарь ЦК КПСС, соратник Михаила Горбачева, посвятивший годы работы перестройке СССР. Ему было 96 лет.

    О смерти Вадима Медведева сообщил друг семьи Олег Ожерельев, передает ТАСС.

    «Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», – сообщил Ожерельев.

    Внук политика Михаил Лавров сообщил, что прощание с Медведевым состоится 15 июля в зале ЦКБ, похоронен он будет на Троекуровском кладбище.

    Вадим Медведев родился 20 марта 1929 года в Ярославской губернии в крестьянской семье, окончил Ленинградский университет и защитил докторскую диссертацию по экономике.

    С 1970 года он занимал различные должности в центральном аппарате КПСС, руководил Академией общественных наук при ЦК КПСС, в 1984 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.

    В годы перестройки Медведев способствовал демократизации, поддерживал вывод книг и журналов из спецхрана, инициировал реформы в сфере образования.

    С 1990 года до распада СССР входил в Президентский совет – коллегию ближайших советников Михаила Горбачева.

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    14 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Малиновки перед ВС России открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном. Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Но операция будет сопровождаться рядом сложностей: это эшелонированная оборона противника и особенности местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят "зажать" Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального "контрнаступа" летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

    Напомним, на минувшей неделе ВС России также  выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

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