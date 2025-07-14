Чернышенко наградил девять волонтеров нагрудным знаком «Доброволец России»

Tекст: Валерия Городецкая

Награды вручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди награжденных – Ольга Пономарева из Волгоградской области и Кристина Параскан из Запорожской области, которые координируют волонтерские центры и активно помогают участникам специальной военной операции, а также реализуют гуманитарные проекты.

Знаки отличия получили еще семь добровольцев, занимающихся поддержкой семей участников СВО, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, патриотическим воспитанием и развитием волонтерских инициатив в регионах.

На форуме также вручили знак отличия «За благодеяние» председателю фонда «БЭЛА. Дети-бабочки» Алене Куратовой и председателю Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елене Клочко за вклад в развитие социальной сферы и системную помощь нуждающимся.

Форум «Территория смыслов» объединяет более 600 активных молодых людей, добровольцев, руководителей НКО и участников федеральных социальных программ. Центральная тема смены – укрепление общественного согласия, развитие гражданского общества и формирование ценностей служения и взаимопомощи.

Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, новая награда стала символом признания значимого вклада добровольцев, а вручение состоялось на главной волонтерской площадке страны. По его словам, число вовлеченных в волонтерское движение россиян растет: в 2014 году таких было 3%, сейчас – уже 28%. Сейчас в России действует более 88 региональных центров добровольчества, 1 тыс. Добро.Центров и 3,5 тыс. штабов #МЫВМЕСТЕ. На платформе Добро.рф зарегистрировано свыше 8 млн пользователей, которые участвуют в реализации 112 тыс. проектов и выполняют более 1 млн добрых дел.

Участники смены «Добро» также будут работать над созданием новых стандартов привлечения добровольцев, программами поддержки некоммерческих организаций и разработкой дорожной карты по достижению национальных целей в сфере добровольчества до 2030 года. Ожидается, что результатами станут повышение компетенций добровольцев, создание социальных инициатив и формирование культурного кода служения обществу.