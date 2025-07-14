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Чернышенко наградил девять волонтеров нагрудным знаком «Доброволец России»
На церемонии открытия смены «Добро» Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» впервые вручили нагрудные знаки «Доброволец России» девяти активным волонтерам из разных регионов страны.
Награды вручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди награжденных – Ольга Пономарева из Волгоградской области и Кристина Параскан из Запорожской области, которые координируют волонтерские центры и активно помогают участникам специальной военной операции, а также реализуют гуманитарные проекты.
Знаки отличия получили еще семь добровольцев, занимающихся поддержкой семей участников СВО, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, патриотическим воспитанием и развитием волонтерских инициатив в регионах.
На форуме также вручили знак отличия «За благодеяние» председателю фонда «БЭЛА. Дети-бабочки» Алене Куратовой и председателю Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елене Клочко за вклад в развитие социальной сферы и системную помощь нуждающимся.
Форум «Территория смыслов» объединяет более 600 активных молодых людей, добровольцев, руководителей НКО и участников федеральных социальных программ. Центральная тема смены – укрепление общественного согласия, развитие гражданского общества и формирование ценностей служения и взаимопомощи.
Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, новая награда стала символом признания значимого вклада добровольцев, а вручение состоялось на главной волонтерской площадке страны. По его словам, число вовлеченных в волонтерское движение россиян растет: в 2014 году таких было 3%, сейчас – уже 28%. Сейчас в России действует более 88 региональных центров добровольчества, 1 тыс. Добро.Центров и 3,5 тыс. штабов #МЫВМЕСТЕ. На платформе Добро.рф зарегистрировано свыше 8 млн пользователей, которые участвуют в реализации 112 тыс. проектов и выполняют более 1 млн добрых дел.
Участники смены «Добро» также будут работать над созданием новых стандартов привлечения добровольцев, программами поддержки некоммерческих организаций и разработкой дорожной карты по достижению национальных целей в сфере добровольчества до 2030 года. Ожидается, что результатами станут повышение компетенций добровольцев, создание социальных инициатив и формирование культурного кода служения обществу.