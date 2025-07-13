Синнер впервые стал победителем Уимблдона

Tекст: Ольга Иванова

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере стал победителем Уимблдонского турнира, сообщает РИА «Новости». В финальном матче он одолел испанца Карлоса Алькараса, который выигрывал этот турнир два последних года. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Матч продлился три часа четыре минуты. Для 23-летнего Синнера это уже 20-й титул в одиночном разряде. Ранее он побеждал на Australian Open в 2024 и 2025 годах, а также на US Open в 2024 году.

Алькарасу сейчас 22 года, на его счету 21 трофей. Финал на Уимблдоне Синнер выиграл впервые, тогда как испанец пытался защитить титул.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, одолев Эмму Наварро из США. Столь молодая участница четвертьфинала на Уимблдоне была замечена 20 лет назад, когда туда прошла Мария Шарапова. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с Элизе Мертенс выиграла парный финал Уимблдона, одолев соперниц из Тайваня и Латвии в трех сетах.