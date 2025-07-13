Российская теннисистка Кудерметова впервые выиграла Уимблдон в парном разряде

Tекст: Ольга Иванова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс одержали победу на Уимблдоне в парном разряде, передает РИА «Новости». В финале они обыграли тандем Се Шувэй из Тайваня и Елену Остапенко из Латвии со счетом 3:6, 6:2, 6:4, затратив на матч 2 часа 23 минуты.

Кудерметова и Мертенс были посеяны под восьмым номером, а их соперницы – под четвертым. Это вторая победа Кудерметовой и Мертенс над данной парой.

За победу на турнире спортсменки получат 680 тыс. фунтов стерлингов. Для Кудерметовой этот титул стал первым в турнирах серии Большого шлема в парном разряде.

Ранее лучшим достижением Кудерметовой был выход в финал Уимблдона в 2021 году в паре с Еленой Весниной. На ее счету 11 титулов на турнирах WTA, из которых две победы в одиночном разряде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира, одолев Эмму Наварро из США. Столь молодая участница четвертьфинала на Уимблдоне была замечена 20 лет назад, когда туда прошла Мария Шарапова. В третий круг Уимблдона прошли пять теннисисток и двое теннисистов из России.