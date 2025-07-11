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Россия в качестве ответной меры решила закрыть консульство Польши в Калининграде
Россия с 29 августа закрывает генеральное консульство Польши в Калининграде в ответ на аналогичные действия польских властей. Такое решение было озвучено в официальном сообщении Министерства иностранных дел России.
В МИД уточнили, что 11 июля временный поверенный в делах Польши в России был вызван в ведомство, где ему вручили соответствующую ноту. В ней говорится, что данная мера является реакцией на решение польских властей отозвать с 30 июня согласие на работу российского генконсульства в Кракове, передает ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что российская сторона отзывает согласие на функционирование польского генконсульства в Калининграде с 29 августа 2025 года, что становится ответной дипломатической мерой на действия Варшавы.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает изменение числа польских консульских учреждений после прекращения работы генконсульства России в Кракове.
Напомним, генконсульство России в Кракове прекратило работу 27 июля по требованию польских властей.
В МИД сообщили, что наиболее вероятным ответом на закрытие российского генконсульства в Кракове станет закрытие одного из двух оставшихся в России польских консульств – в Калининграде или Иркутске.