Трамп выпустил новый парфюм Victory 45-47 за 249 долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дональд Трамп анонсировал запуск новой парфюмерной линии под названием «Victory 45-47», сообщает Independent. Новый аромат поступил в продажу в понедельник вечером и, по словам Трампа, предназначен для мужчин и женщин, которые «выбирают победу, силу и успех».

Флакон аромата продается по цене 249 долларов и выполнен в стиле «иконической» золотой статуэтки, при этом продукт заявлен как «лимитированное издание». Выпуск новых духов продолжает линейку парфюмов Трампа, которые начали продаваться в декабре прошлого года.

Женская версия аромата описывается как символ «уверенности, красоты и неудержимой решимости», а мужская – как олицетворение «силы, уверенности и целеустремлённости». В промоакции Дональд Трамп также призвал приобрести новинку не только для себя, но и для близких, пожелав покупателям получать удовольствие и «продолжать побеждать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Трампа понесла убытки из-за обвинений во «вмешательстве России» в выборы. Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков. Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса.