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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    29 июня 2025, 02:11 • Новости дня

    Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков

    Эрик Трамп собрался в путь семейной династии политиков и возглавить Белый дом

    Tекст: Ирма Каплан

    Третий сын Дональда и Иваны Трампов Эрик заявил, что «политический путь» для семейной династии «будет простым», что открывает двери для того, чтобы еще один Трамп мог претендовать на высший политический пост после ухода своего отца из Белого дома, пишет FT.

    «Если и существует семья, которая не наживалась на политике, то это семья Трампов», – заявил сын президента Эрик Трамп в интервью Financial Times (FT).

    По данным FT, 41-летний мужчина, выросший на верхнем этаже Трамп-тауэр и являющийся одним из исполнительных вице-президентов Trump Organization, считается менее политизированным, чем его старшие братья и сестры.

    Он сосредоточен на семейном бизнесе, которому был доверен с момента начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году.

    Его старший брат Дональд-младший часто занимается сбором средств и ведет подкаст Maga, а его сестра Иванка работала в Белом доме Трампа во время его первого президентского срока, в то время как его жена Лара в 2024 году была сопредседателем Республиканского национального комитета.

    «Половина политиков, которых я вижу, меня совершенно не впечатляют... Я мог бы делать это эффективнее», – сказал он.

    По данным газеты, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются фаворитами на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году, но на вопрос о том, будет ли кто-то из членов семьи Трамп баллотироваться тогда или на последующих выборах, Эрик не смог ответить однозначно.

    «Кто знает? Я не знаю... Время покажет. Но есть и другие люди, не только я», – ответил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года, заявил сын президента США Эрик Трамп.

    26 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Американист оценил шансы «безумного коммуниста» на выборах мэра Нью-Йорка

    Дробницкий: Победа Мамдани на праймериз в Нью-Йорке усилила поляризацию Демпартии

    Американист оценил шансы «безумного коммуниста» на выборах мэра Нью-Йорка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на праймериз в Нью-Йорке обнажила глубокий раскол в Демократической партии. 33-летний политик с угандийско-индийскими корнями, названный Дональдом Трампом «безумным коммунистом», имеет шансы возглавить город, если республиканцы не ужесточат контроль за голосованием, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В случае успеха Мамдани станет первым мусульманином во главе Нью-Йорка.

    «Родители Зохрана – не беженцы: отец был ученым, мать – кинопродюсером. Он – классический образец современного либерализма, называющий себя демократическим социалистом и даже анархистом. В каком-то смысле Трамп может быть доволен таким исходом праймериз – это дает ему повод клеймить демократов как «радикальных левых сумасшедших», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Берни Сандерс поддержал Мамдани, заявив, что именно такие политики должны определять будущее Демпартии. Однако многие в Демпартии, включая окружение Барака Обамы, критикуют происходящее. Они обвиняют партийцев в том, что те своими руками вручают трампистам новые аргументы для критики. В итоге победа Мамдани лишь усиливает раскол в партии», – продолжает эксперт.

    Собеседник также напомнил, что две крупнейшие партии США сейчас находятся в поиске путей выхода из кризиса. «Например, внутри республиканцев идет борьба о будущем партии: она станет полностью «трамповской» под лозунгом MAGA или сохранит более традиционный курс. Точно так же победа Мамдани всколыхнула дебаты о сути Демпартии, особенно на фоне слияния миграционной повестки с радикально левой идеологией. Причем раскол прошел даже среди самих левых», – подчеркивает Дробницкий.

    «Возможно, этого бы не случилось, если бы демократы не были деморализованы после событий 2024 года – от замены Джо Байдена на Камалу Харрис до поражения на выборах. Партийное руководство оказалось не готово к такому повороту. Аналогичные процессы, кстати, уже происходили у республиканцев из-за кризиса партийного истеблишмента», – напоминает аналитик.

    «Таким образом Демпартия, похоже, вступает в эпоху трансформации, но она не гарантирует победу именно левому крылу внутри партии. А республиканцы и их спонсоры, вероятно, сделают ставку на умеренного кандидата вроде Рудольфа Джулиани, чтобы отбить Нью-Йорк. Также республиканцы могут выдвинуть против Мамдани либо опытного конгрессмена, либо медийную фигуру – например, телеведущего Джесси Воттерса», – прогнозирует политолог.

    «В итоге шансы Мамдани во многом зависят от тактики республиканцев. Например, они могут ужесточить контроль на участках, чтобы исключить голоса нелегальных мигрантов. Но если промедлят, победит демократ, который превратит пост мэра в политическую трибуну, а не в инструмент управления городом», – заключает Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что демократ Зохран Мамдани набрал достаточно голосов на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, чтобы стать вероятным победителем выборов. 33-летний уроженец Уганды с индийскими корнями опередил Эндрю Куомо, бывшего губернатора штата, который пытался вернуться в политику после скандала, связанного с сексуальными домогательствами, пишет Sky News.

    Программа Мамдани включает, среди прочего, запуск бесплатных городских автобусов, открытие городских продуктовых магазинов за счет повышения налога на бизнес и богатых людей. Он также занял твердую пропалестинскую позицию, вызвав критику со стороны произраильских групп и сделав внешнюю политику центральным моментом в гонке за пост мэра Нью-Йорка, пишет Time.

    Успех Мамдани вызвал критику президента США Дональда Трампа. «Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что выиграл праймериз демократов. Сейчас он на пути к тому, чтобы стать мэром. Радикальные левые у нас уже были, но это становится немного смешным. Он выглядит ужасно, его голос раздражает, он не очень умен», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Стоит отметить, что сейчас полиция Нью-Йорка расследует угрозы в адрес Мамдани, включая сообщения с антимусульманскими высказываниями и угрозой взрыва автомобиля. При этом если он победит на выборах, то станет первым в истории Нью-Йорка мэром мусульманином.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

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    27 июня 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги.

    Новый налог затрагивает американские технологические компании, что, по словам Трампа, является «прямым и вопиющим нападением» на США, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что торговля с Канадой и так всегда была непростой, напомнив о многолетних пошлинах до 400% на американские молочные продукты. Трамп также подчеркнул, что Канада фактически повторяет шаги Евросоюза, который обсуждает введение аналогичного налога для США.

    Американский президент сообщил, что Соединенные Штаты уведомят Канаду о размере пошлин, которые ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение ближайших семи дней. Он добавил, что обсуждение торговых вопросов с Канадой остановлено до дальнейшего уведомления.

    Ранее Трамп заявил, что США рассматривают возможность заключения отдельного соглашения с Канадой о присоединении к создаваемой американской системе противоракетной обороны «Золотой купол».

    В начале мая Трамп призвал руководство Канады «никогда не говорить "никогда"», несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни о том, что его страна «не продается».

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    26 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Биньямина Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики видят в этом вмешательство в независимость суда, другие поддерживают президента США и премьер-министра Израиля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху должен быть освобожден от уголовного преследования.

    «Безусловно, действия Трампа можно расценить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это спровоцировало раскол среди израильских политиков: одни считают недопустимым внешнее влияние на судебную систему, другие поддерживают позицию президента США и премьер-министра Израиля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Возможно, мы наблюдаем некую комбинацию: Трамп пытается помочь Нетаньяху избежать преследования, а израильский премьер, в свою очередь, смягчает свою позицию по палестинскому вопросу. Это позволило бы Трампу представить себя полноценным миротворцем на Ближнем Востоке и укрепить отношения со странами Персидского залива», – добавил он.

    «Однако, на мой взгляд, Нетаньяху не заслуживает помилования. Из-за его бездействия в октябре 2023 года во время вторжения боевиков ХАМАС погибли более 1,5 тыс. человек. Он должен понести ответственность – пусть даже по другому уголовному делу. Если все обвинения с него снимут, это вызовет волну возмущения в израильском обществе: ведь тогда за провал никто не ответит», – предупредил эксперт.

    «Впрочем, сомневаюсь, что Трамп действительно сможет помочь Нетаньяху избежать наказания. Израильская судебная система до сих пор не демонстрировала такой слабости», – подытожил собеседник. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал отменить суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции. Глава Белого дома назвал израильского политика «величайшим воином» в истории страны. По его словам, этот процесс – «нелепая охота на ведьм».

    «Мы с Биби только что прошли вместе через ад, сражаясь с очень жестким давним врагом Израиля – Ираном», – написал Трамп, напомнив о «любви Нетаньяху к невероятной Святой Земле». Премьер в ответ выразил главе Белого дома благодарность «за колоссальную поддержку Израиля и еврейского народа», сообщает Ynet.

    Между тем лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид заявил, что главе Белого дома следует воздержаться от «вмешательства в юридические процессы независимого государства». «Я надеюсь, что это награда Трампа Нетаньяху за будущую сделку по заложникам, которая положит конец войне в секторе Газа», – добавил политик.

    Адвокат премьера Амит Хадад попросил окружной суд Иерусалима отменить процессуальные действия с Нетаньяху на ближайшие две недели, заявив, что это критический момент для безопасности Израиля. По его словам, глава правительства должен посвятить время «приоритетным» задачам, в первую очередь – управлению боевыми действиями в Газе и их региональным последствиям.

    Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний политик обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера и миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодным условиям для медиамагнатов в обмен на позитивные материалы о себе и своей семье, пишет The Guardian.

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    26 июня 2025, 04:47 • Новости дня
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

    «В этом неспокойном мире, где у вас есть президент страны размером с Соединенные Штаты, важно, чтобы он умел расставлять приоритеты в своей речи, думать о том, что сказать, быть менее погружен в интернет, но более – в задачи главы государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, думать гораздо больше о мире... Но что мы видим каждый день в прессе? Необходимость в чертовом (кликабельном) заголовке», – приводит слова да Силвы портал G1.

    Не называя бывшего президента Жаира Болсонару, бразильский лидер заявил, что в стране уже был похожий на Трампа руководитель, которого, «меньше всего интересовали правда и нужды страны».

    «Но что было для него наиболее важным, так это мелкие, порой незаконные собственные потребности», – сказал он.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президенты Бразилии и США да Силва и Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется не очень приятными переживаниями.

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    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Комментарии (3)
    26 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»
    Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не называл президента США Дональда Трампа «папочкой».

    По его словам, он лишь использовал это слово как метафору для описания вопроса европейских стран о поддержке США, передает РИА «Новости».

    Рютте уточнил, что иногда в Европе его спрашивают, останутся ли США с союзниками, и он сравнил этот вопрос с тем, как маленький ребенок спрашивает у отца: «Ты же останешься с семьей?» Он подчеркнул, что эти слова не относились лично к Трампу.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». В беседе с журналистами Рютте объяснил, что назвал Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом.

    Ранее Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home.

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    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


    Комментарии (8)
    27 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых военных ударов по Ирану в случае, если разведка предоставит данные о достижении опасного уровня обогащения урана.

    На вопрос журналистов о вероятности подобных действий Трамп ответил: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана и о планах провести переговоры с Тегераном.

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    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    26 июня 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем
    Трамп заявил о торговой сделке с Китаем
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Китай подписали торговую сделку, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы только вчера подписали с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем», – заявил президент США, выступая в Белом доме.

    Трамп также заявил, что у США есть «несколько отличных сделок». В частности, он не исключил «большого» соглашения с Индией. Президент США отметил, что ожидает открытия индийского рынка для американских товаров, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и США подписали предварительную торговую сделку в мае. США решили снизить пошлины на китайские товары с 145% до 55%. Китай согласился уменьшить свои тарифы с 125% до 10%.

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    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    27 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что всегда открыт для контактов и встреч, подчеркнув, что к диалогу готов и Трамп. По мнению российского президента, такие переговоры необходимо тщательно готовить.

    В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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