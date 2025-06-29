Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков

Эрик Трамп собрался в путь семейной династии политиков и возглавить Белый дом

Tекст: Ирма Каплан

«Если и существует семья, которая не наживалась на политике, то это семья Трампов», – заявил сын президента Эрик Трамп в интервью Financial Times (FT).

По данным FT, 41-летний мужчина, выросший на верхнем этаже Трамп-тауэр и являющийся одним из исполнительных вице-президентов Trump Organization, считается менее политизированным, чем его старшие братья и сестры.

Он сосредоточен на семейном бизнесе, которому был доверен с момента начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году.

Его старший брат Дональд-младший часто занимается сбором средств и ведет подкаст Maga, а его сестра Иванка работала в Белом доме Трампа во время его первого президентского срока, в то время как его жена Лара в 2024 году была сопредседателем Республиканского национального комитета.

«Половина политиков, которых я вижу, меня совершенно не впечатляют... Я мог бы делать это эффективнее», – сказал он.

По данным газеты, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются фаворитами на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году, но на вопрос о том, будет ли кто-то из членов семьи Трамп баллотироваться тогда или на последующих выборах, Эрик не смог ответить однозначно.

«Кто знает? Я не знаю... Время покажет. Но есть и другие люди, не только я», – ответил Трамп.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года, заявил сын президента США Эрик Трамп.