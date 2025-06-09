Юрист усомнился в корректности работы камер фиксации уровня шума автомобиля в потоке

Tекст: Татьяна Косолапова

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы до 5 тысяч рублей. Данная инициатива связана с появлением новых комплексов фотовидеофиксации «Эфир», способных не только делать фотографии и видео, но и измерять уровень шума.



«Предложение депутатов по увеличению наказания за громкий выхлоп и звук, исходящий от автотранспорта в целом, действительно необходим. Сейчас Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) за превышение максимального звука предусмотрен штраф в размере 500 рублей. К сожалению, данная мера не является достаточно сдерживающей, поэтому, полагаю, наказание действительно стоит ужесточить, чтобы водители серьезнее относились звуку, исходящего из их машины или мотоцикла», – говорит Смирнов.

Он напоминает, что сейчас по действующим ГОСТам в России максимально допустимый шум – это 96 децибел. Для сравнения, 80 децибел – это достаточно громкий разговор, приближенный к крику. Для легковых автомобилей максимальный предел установлен не только к выхлопу, но и к звуку, в том числе исходящему из салона. Соответственно, новый комплекс также будет фиксировать громкую музыку. Однако юрист опасается, что могут возникнуть трудности с фиксацией конкретного автомобиля.

«Говорится, что этот комплекс действительно может фиксировать конкретный автомобиль, и не будет никаких неоднозначностей. Но я полагаю, что они все-таки могут возникнуть, так как в потоке идут несколько автомобилей, а это может изменить ситуацию. Устанавливать такие комплексы, нужно в первую очередь около жилых комплексов, рядом с живыми кварталами, потому что именно там это актуально», – заключил автоюрист.

В августе прошлого года в Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике привлечение к ответственности водителей слишком шумных автомобилей. Тогда были оштрафованы владельцы 15 транспортных средств.