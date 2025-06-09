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Юрист усомнился в корректности работы камер фиксации уровня шума автомобиля в потоке
Наказывать водителя за громкий звук автомобиля или музыку нужно, но только в том случае, если новые камеры действительно могут точно определить автомобиль виновника, сказал газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Смирнов. По его мнению, пока работа новых комплексов фиксации превышения уровня звука пока вызывает вопросы.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за шумные автомобили и мотоциклы до 5 тысяч рублей. Данная инициатива связана с появлением новых комплексов фотовидеофиксации «Эфир», способных не только делать фотографии и видео, но и измерять уровень шума.
«Предложение депутатов по увеличению наказания за громкий выхлоп и звук, исходящий от автотранспорта в целом, действительно необходим. Сейчас Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) за превышение максимального звука предусмотрен штраф в размере 500 рублей. К сожалению, данная мера не является достаточно сдерживающей, поэтому, полагаю, наказание действительно стоит ужесточить, чтобы водители серьезнее относились звуку, исходящего из их машины или мотоцикла», – говорит Смирнов.
Он напоминает, что сейчас по действующим ГОСТам в России максимально допустимый шум – это 96 децибел. Для сравнения, 80 децибел – это достаточно громкий разговор, приближенный к крику. Для легковых автомобилей максимальный предел установлен не только к выхлопу, но и к звуку, в том числе исходящему из салона. Соответственно, новый комплекс также будет фиксировать громкую музыку. Однако юрист опасается, что могут возникнуть трудности с фиксацией конкретного автомобиля.
«Говорится, что этот комплекс действительно может фиксировать конкретный автомобиль, и не будет никаких неоднозначностей. Но я полагаю, что они все-таки могут возникнуть, так как в потоке идут несколько автомобилей, а это может изменить ситуацию. Устанавливать такие комплексы, нужно в первую очередь около жилых комплексов, рядом с живыми кварталами, потому что именно там это актуально», – заключил автоюрист.
В августе прошлого года в Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике привлечение к ответственности водителей слишком шумных автомобилей. Тогда были оштрафованы владельцы 15 транспортных средств.