В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Мужчина погиб в Лас-Вегасе в результате стрельбы у фонтанов Белладжио
В ночь на понедельник у знаменитых фонтанов Белладжио в Лас-Вегасе произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек.
Как сообщает NBC, по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы у знаменитых фонтанов Белладжио в Лас-Вегасе. Инцидент произошел ночью, когда большой поток людей обычно гуляет по бульвару возле этой популярной достопримечательности, передает РИА «Новости».
По данным канала Сhannel2now, момент нападения случайно попал в прямую трансляцию стримера, который находился рядом с фонтанами вместе с женщиной. В кадре появился другой мужчина, предположительно стример SinCity-MannyWise, который начал ссориться с этой женщиной. После короткой перепалки мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил за пределами кадра.
Во время эфира прозвучало не менее семи выстрелов, а прохожие в панике кричали и разбегались. Позже отель и казино Белладжио (Bellagio) были эвакуированы из соображений безопасности, но полиция уточнила, что стрельба не происходила внутри здания.
Фонтаны Белладжио считаются одной из главных достопримечательностей Лас-Вегаса, привлекающей тысячи туристов. Уникальный фонтан с музыкальным сопровождением и световыми эффектами был открыт в 1998 году рядом с одноименным отелем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае два человека погибли в результате стрельбы в спортзале Лас-Вегаса.
Ранее три человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в США.