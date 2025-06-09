Мужчина погиб в Лас-Вегасе в результате стрельбы у фонтанов Белладжио

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает NBC, по меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы у знаменитых фонтанов Белладжио в Лас-Вегасе. Инцидент произошел ночью, когда большой поток людей обычно гуляет по бульвару возле этой популярной достопримечательности, передает РИА «Новости».

По данным канала Сhannel2now, момент нападения случайно попал в прямую трансляцию стримера, который находился рядом с фонтанами вместе с женщиной. В кадре появился другой мужчина, предположительно стример SinCity-MannyWise, который начал ссориться с этой женщиной. После короткой перепалки мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил за пределами кадра.

Во время эфира прозвучало не менее семи выстрелов, а прохожие в панике кричали и разбегались. Позже отель и казино Белладжио (Bellagio) были эвакуированы из соображений безопасности, но полиция уточнила, что стрельба не происходила внутри здания.

Фонтаны Белладжио считаются одной из главных достопримечательностей Лас-Вегаса, привлекающей тысячи туристов. Уникальный фонтан с музыкальным сопровождением и световыми эффектами был открыт в 1998 году рядом с одноименным отелем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае два человека погибли в результате стрельбы в спортзале Лас-Вегаса.

Ранее три человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в США.