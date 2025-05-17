В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.19 комментариев
В спортзале Лас-Вегаса в ходе стрельбы погибло два человека
В Лас-Вегасе после стрельбы в спортзале погибли двое, четверо ранены
В результате стрельбы в спортивном зале Лас-Вегаса погибли два человека, включая подозреваемого, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.
Инцидент произошел днем в пятницу, передает РИА «Новости». По информации капитана полиции Лас-Вегаса Эсмеральды Боведы, стрелок был обнаружен в дверях спортивного зала с огнестрельным оружием. После прибытия полиции мужчина выбежал на улицу, где по нему был открыт огонь, после чего его задержали.
Подозреваемый был доставлен в больницу, где позже скончался. Внутри здания также было найдено тело еще одной жертвы стрельбы. Трое раненых были госпитализированы, один из них находился в тяжелом состоянии.
Еще один пострадавший с легкими травмами сам добрался до больницы. Полиция Лас-Вегаса продолжает расследование обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе Далласа в Техасе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. В Аризоне в одном из ресторанов произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего пострадали девять посетителей.