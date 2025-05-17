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    17 мая 2025, 04:48 • Новости дня

    В спортзале Лас-Вегаса в ходе стрельбы погибло два человека

    В Лас-Вегасе после стрельбы в спортзале погибли двое, четверо ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате стрельбы в спортивном зале Лас-Вегаса погибли два человека, включая подозреваемого, еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

    Инцидент произошел днем в пятницу, передает РИА «Новости». По информации капитана полиции Лас-Вегаса Эсмеральды Боведы, стрелок был обнаружен в дверях спортивного зала с огнестрельным оружием. После прибытия полиции мужчина выбежал на улицу, где по нему был открыт огонь, после чего его задержали.

    Подозреваемый был доставлен в больницу, где позже скончался. Внутри здания также было найдено тело еще одной жертвы стрельбы. Трое раненых были госпитализированы, один из них находился в тяжелом состоянии.

    Еще один пострадавший с легкими травмами сам добрался до больницы. Полиция Лас-Вегаса продолжает расследование обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе Далласа в Техасе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. В Аризоне в одном из ресторанов произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего пострадали девять посетителей.

    16 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России

    Представитель Госдепа Ортэгус заявила о провале «стратегии истощения» России

    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус.

    Ортэгус отметила, что прежний подход Запада к конфликту, основанный на стратегии истощения России, оказался неэффективен, передает ТАСС.

    По ее словам, предыдущая администрация США пыталась следовать формуле «столько, сколько нужно», которая никогда не была стратегией выигрыша.

    Ортэгус подчеркнула, что это не стратегия, которая работает против России, и назвала такую дипломатию провальной. Дипломат указала, что команда Дональда Трампа сейчас старается исправить ошибки предыдущих лет, несмотря на сложности мирного процесса.

    Ортэгус также заявила, что стремление Трампа заключается в организации переговоров между Москвой и Киевом и прекращении войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о ключевой роли администрации Дональда Трампа в организации переговоров России и Украины.

    СМИ писали, что США заставили Владимира Зеленского отправить делегацию Украины на встречу с Россией в Турции.

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    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для решения конфликта на Украине

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере, мы узнаем это», – заявил американский лидер на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле.

    В Кремле заявили о необходимости встречи президентов России и США, но встреча требует тщательной подготовки.


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    16 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни

    Кабмин Украины сообщил о прекращении соглашения с Россией о взаимопомощи в таможенных делах

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

    Кабинет министров Украины объявил о выходе страны из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины. Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине.


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    16 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители России и США планируют провести переговоры перед прямой встречей с Украиной в Стамбуле.

    Представители США поговорят с представителями России до прямой встречи России и Украины, которая планируется в Стамбуле, сообщает ТАСС.

    «Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», – сказал источник, близкий к переговорам. Место проведения переговоров источник не назвал.

    Ранее российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле.

    В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины.

    Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле.


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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 12:48 • Новости дня
    Умеров оценил переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле.

    Умеров назвал состоявшиеся переговоры «продуктивными». Встреча глав оборонных ведомств длилась более часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что позднее в Стамбуле состоятся первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

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    16 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле

    Майкл Энтон назначен представителем США на переговорах с Россией в Стамбуле

    Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле
    @ Public Domain

    Tекст: Александра Юдина

    Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле, пишет Reuters.

    Директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон примет участие в переговорах с российской делегацией, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что встреча пройдет в формате двусторонних консультаций. Подробности повестки переговоров не раскрываются.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл в крупнейший город Турции для участия в международных переговорах, посвященных ситуации вокруг конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень. В Стамбуле представители прессы со всего мира в ненастную погоду собрались у офиса президента Турции в ожидании делегаций.

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    17 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Госдеп решил опубликовать аудиозаписи допроса Байдена

    Аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах решено обнародовать

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующая неделя может ознаменоваться обнародованием аудиозаписей допроса бывшего президента США по делу о хранении секретных документов.

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать аудиозаписи бесед экс-главы Белого дома Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хером, сообщает The New York Times.

    Ожидается, что записи станут доступны общественности уже на следующей неделе.

    Ранее, при предыдущей администрации, публикация этих материалов была заблокирована из-за опасений, что раскрытие сведений может негативно повлиять на будущие расследования.

    В феврале прошлого года спецпрокурор Роберт Хер после расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства умышленного хранения секретных документов.

    В своем отчете Хер указал, что в ходе дачи показаний Байден «продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии».

    В январе 2023 года секретные документы были обнаружены в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Байденом, а затем аналогичные материалы нашли и в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американским спецслужбам разрешили использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Дональд Трамп оценил ежедневные потери США при Джо Байдене в сумму до 6 млрд долларов. Трамп также оспаривает легитимность помилований, подписанных Байденом с помощью автопена в январе 2025 года, считая, что это может повлиять на юридическую силу документов и изменить понимание президентских полномочий.

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    17 мая 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа обсудить переговоры в Стамбуле

    Трамп решил обсудить с Россией итоги переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с российской стороной итоговые вопросы встречи в Стамбуле по украинскому конфликту.

    О планах американского лидера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил: «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место на переговорах в Стамбуле и попытаться продвинуться вперед».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил серьезный настрой РФ на поиск путей долгосрочного урегулирования ситуации.

    Переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о договоренности с Украиной о масштабном обмене пленными – одна тысяча на одну тысячу, а также о готовности продолжить переговоры. Киев запросил встречу на высшем уровне, Москва приняла этот запрос к сведению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь переходит к дипломатическим усилиям для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что дипломатическая инициатива теперь также находится на стороне России, а недавний раунд переговоров в Стамбуле прошел по российскому сценарию.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Дональд Трамп заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

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    16 мая 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но требует подготовки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость личной встречи президентов России и США. По словам Пескова, такие переговоры требуют скрупулезной подготовки, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что встреча должна быть не только подготовлена, но и результативна. Также он указал, что подобным встречам в верхах всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации и длительная напряженная подготовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.

    Планируемая встреча будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу президентов.


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    17 мая 2025, 01:19 • Новости дня
    США выделили 5 млрд долларов на поддержку подлодок класса «Виргиния»

    Пентагон заключил пятилетний контракт на обслуживание подлодок класса «Виргиния»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки для флота атомных подлодок класса «Виргиния» сроком до 2029 года.

    Пентагон заключил контракт с несколькими американскими компаниями на общую сумму 5 млрд долларов для обеспечения обслуживания, поставки оборудования и интеграции оружейных систем подлодок класса «Виргиния», передает РИА «Новости».

    Ведомство сообщило, что контракт предусматривает предоставление различных услуг и поставку оборудования для поддержки боеспособности этих атомных подлодок.

    Соглашение рассчитано до 2029 года и направлено на повышение технической готовности флота. В сообщении особо отмечается, что речь идет о комплексной поддержке вооружения, технических систем и модернизации судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Британии начнут использовать немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая работает на базе искусственного интеллекта.

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в условиях региональных конфликтов, а расходы на развитие флота становятся все более обременительными.

    Пентагон заказал строительство двух новых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» общей стоимостью до 18,4 млрд долларов.

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    16 мая 2025, 11:15 • Новости дня
    Ермак и Сибига начали переговоры с Рубио и Фиданом в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава МИД Украины Андрей Сибига начали встречу в Стамбуле с госсекретарем США Марко Рубио и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

    Трехсторонние переговоры между представителями Украины, США и Турции стартовали в Стамбуле, передает ТАСС.

    Украинскую сторону на переговорах представляют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Со стороны США во встрече участвует госсекретарь Марко Рубио, а от Турции – министр иностранных дел Хакан Фидан.

    На размещенных МИД Украины кадрах Ермак и Сибига действительно присутствуют в турецком городе, запечатлены рядом с Рубио и Фиданом.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак и Сибига остаются в Стамбуле. При этом они официально не входят в состав переговорной делегации, утвержденной Владимиром Зеленским.

    Ранее в Стамбуле представители Турции, США и Украины приступили к обсуждению ключевых вопросов на фоне международного напряжения.

    Встреча делегаций России и Украины в очном формате назначена на полдень.

    Представители прессы со всего мира собрались у офиса президента Турции несмотря на ненастную погоду.

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    16 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине

    CNN: Трамп может позвонить Путину по вопросу Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп не исключил возможности телефонного разговора с Владимиром Путиным, сообщает CNN.

    Политики могут обсудить урегулирование конфликта на Украине. «Трамп заявил... что он «может» позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение (конфликта на Украине – ред.)», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Песков также заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки.


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    16 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Нарышкин заявил о планах США усилить поддержку антисистемных сил СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о консультациях США с европейскими странами по вопросу увеличения поддержки оппозиционных структур в СНГ.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США обсуждают с европейскими партнерами вопросы расширения поддержки антисистемных сил в государствах СНГ, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что в настоящее время многополярность становится все более очевидной, а западноцентричный миропорядок быстро деградирует. По его словам, признаки этого процесса стали наиболее явными в последнее время, что подтверждает смену глобальных тенденций.

    Кроме того, глава СВР подчеркнул, что западные элиты используют украинцев для достижения собственных геополитических целей. Он заявил, что украинцев отправляют на убой под лицемерные заявления в Брюсселе о жертвах во имя безопасности Европы, при этом их роль сводится к «пушечному мясу» в интересах европейских политиков.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что геополитические оппоненты России стремятся сменить руководство страны и разделить Россию на части при поддержке Запада.

    Нарышкин заявил, что британские спецслужбы способны организовать провокации против России на территории любой страны, если сочтут это необходимым.

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    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

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    Западный ИИ направили против российских подводных лодок

    Военный искусственный интеллект (ИИ) переходит на новый уровень. ВМС Великобритании будут использовать только что показанную немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая функционирует с помощью искусственного интеллекта. Происходящее имеет прямое отношение к положению ВМФ России и на Балтике, и в Черном море, и в других акваториях. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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