В спортзале Лас-Вегаса в ходе стрельбы погибло два человека

В Лас-Вегасе после стрельбы в спортзале погибли двое, четверо ранены

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел днем в пятницу, передает РИА «Новости». По информации капитана полиции Лас-Вегаса Эсмеральды Боведы, стрелок был обнаружен в дверях спортивного зала с огнестрельным оружием. После прибытия полиции мужчина выбежал на улицу, где по нему был открыт огонь, после чего его задержали.

Подозреваемый был доставлен в больницу, где позже скончался. Внутри здания также было найдено тело еще одной жертвы стрельбы. Трое раненых были госпитализированы, один из них находился в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший с легкими травмами сам добрался до больницы. Полиция Лас-Вегаса продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе Далласа в Техасе произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. В Аризоне в одном из ресторанов произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего пострадали девять посетителей.