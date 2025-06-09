Глава Fortum: Евроскептицизм негативно отразится на стабильности электросетей ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Раурамо в интервью Financial Times выступил с предупреждением о возможном негативном влиянии роста евроскептицизма на перспективы объединения электросетей стран Евросоюза.

«Градус индивидуализма в целом увеличивается, как и краткосрочность интересов. Становится трудно объяснять потребителям, что интегрированный рынок даст больше эффекта, чем маленькие островки, на которых каждый пытается быть самодостаточным», – сказал он.

Раурамо подчеркнул, что массовые сбои в подаче электроэнергии в Испании и Португалии в конце апреля этого года демонстрируют необходимость укрепления устойчивости энергосистемы ЕС. Проекты интеграции сетей сталкиваются со все большими инвестиционными проблемами и противодействием правительств отдельных стран. Одной из причин глава Fortum назвал беспокойство относительно возможного роста цен из-за разной стоимости генерации электроэнергии в странах ЕС.

По его мнению, более глубокая интеграция может привести к краткосрочному росту тарифов, но затем они должны снизиться для всех стран Евросоюза, пишет ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему правда о блэкауте в ЕС может быть опасна.

Напомним, Лиссабон после масштабного отключения электроэнергии заявил о необходимости усилить давление на Париж для ускорения строительства энергетических соединений между странами.

Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить результаты расследования обстоятельств массового отключения электроэнергии. Между тем энергетики отметили, что сбой вызвал веерное отключение станций в Испании и Португалии, но при наличии достаточного резервирования европейцы могли бы избежать отсутствия света.