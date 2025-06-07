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    7 июня 2025, 23:10 • Новости дня

    Washington Post заявила, что Трамп называл Маска «закоренелым наркоманом»

    Washington Post: Трамп назвал Маска «закоренелым наркоманом»

    Washington Post заявила, что Трамп называл Маска «закоренелым наркоманом»
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп называл предпринимателя Илона Маска «закоренелым наркоманом», пишет Washington Post.

    После публичного конфликта Трамп обсуждал Маска во многих телефонных разговорах. В одном из них Трамп назвал Маска «закоренелым наркоманом». Представители Белого дома заявили, что беспокойство Трампа по поводу употребления Маском наркотиков, отчасти вызванное сообщениями СМИ, стало одним из факторов, которые привели к конфликту, пишет Washington Post.

    Напомним, между Трампом и Маском произошел конфликт, поводом для которого стала инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях. Маск назвал новый закон «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Как сообщала New York Times, Трамп считает, что «сумасшедшее» поведение Маска связано с употреблением наркотиков.

    Противники Маска из числа республиканцев назвали его «ненадежным человеком, злоупотреблявшим в прошлом наркотиками». Wall Street Journal заявляла, что Маск принимает кетамин. В 2018 году Маск, как сообщалось, курил марихуану в эфире комедийного шоу на YouTube.

    6 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска

    Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума

    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска
    @ Francis Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил, что происходит с предпринимателем Илоном Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили.

    «Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.

    Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска. На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.

    Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Маск и президент Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.

    После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа, призвав  «убить билль» и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском, который вскоре заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    7 июня 2025, 11:45 • Видео
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    6 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц в ходе переговоров с Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал. А канцлер ФРГ между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Берлина и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.

    Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.

    В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.

    Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.

    Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.

    Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

    Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.

    Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.

    Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.

    Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

    Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.

    Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.

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    6 июня 2025, 02:16 • Новости дня
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    5 июня 2025, 03:49 • Новости дня
    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

    Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп возобновляет политику запрета, действовавшего со времен его первого президентского срока, подписав в среду вечером указ, запрещающий въезд в страну из ряда стран, пишет Los Angeles Times.

    «Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

    Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

    «Указ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих владельцев виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых служит национальным интересам США», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома указе.

    «Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

    Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран:  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа уже в марте  рассматривала возможность ужесточить въезд в страну гражданам из 43 государств.

    До этого, в январе, президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны.

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    6 июня 2025, 00:08 • Новости дня
    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа

    Маск заявил о выводе из эксплуатации корабля Dragon после слов Трампа

    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа
    @ Francis Chung/Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания Илона Маска SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon после заявлений президента США Дональда Трампа об отмене субсидий в качестве шага по экономии средств в бюджете страны.

    «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», – написал Маск в соцсети Х.

    Он не уточнял, как скоро это начнется. Ранее SpaceX использовала корабль Dragon для доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

    Напомним, Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.

    Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства. Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

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    5 июня 2025, 23:11 • Новости дня
    Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

    Маск заявил, что Трамп есть в документах по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют, потому что в нем фигурирует Дональд Трамп, заявил бизнесмен Илон Маск.

    Американский предприниматель Илон Маск сообщил о том, что бывший президент США Дональд Трамп упоминается в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Маск отметил, что именно из-за этого материалы по делу не были опубликованы, и в своем заявлении пожелал Трампу «хорошего дня».

    Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По данным прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год он заманивал в свой дом десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В окружении финансиста находились как действующие, так и бывшие главы государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса из разных стран.

    Преследование Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме 10 августа 2019 года.

    Ранее между Маском и Трампом произошел публичный конфликт по поводу законопроекта о федеральных расходах, который Маск назвал «отвратительной мерзостью» и предложил отменить.

    В ответ Трамп выразил разочарование Маском, подчеркнув, что сделал для него многое.

    Маск заявил, что поддержка с его стороны помогла Трампу стать президентом и дала республиканцам большинство в обеих палатах Конгресса.

    Дональд Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Илона Маска ради экономии бюджета.

    Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском после его критики законопроекта о государственных расходах.

    Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа в период своей работы над повышением эффективности американского правительства.

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    5 июня 2025, 23:53 • Новости дня
    США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

    Госдепартамент США наложил санкции на четырех судей МУС за злоупотребления

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

    «Соединенные Штаты вводят санкции против четырех человек, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не относимся к этому шагу легкомысленно. Это отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации МУС и злоупотребления властью», – говорится в заявлении Госдепартамента.

    Под санкции США попали Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделение суда, а также Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения МУС.

    «Эти лица непосредственно участвовали в усилиях Международного уголовного суда (МУС) по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Соединенных Штатов или Израиля без согласия Соединенных Штатов или Израиля. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не являются участниками Римского статута», сказано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, – опубликованном на сайте Госдепа.

    Рубио уточняет, что Соединенные Штаты предпримут любые действия, которые сочтут необходимыми для защиты суверенитета США, Израиля и любого другого союзника Америки от незаконных действий МУС.

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    5 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжительность телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне вечером, составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее заявил президент США.

    Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

    В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

    Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

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    6 июня 2025, 11:30 • Новости дня
    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса

    Американист Дудаков: Трамп и Маск быстро уладят конфликт

    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ссора с Дональдом Трампом навредила Илону Маску: акции компании Tesla упали. Поэтому предприниматель начал несколько «сдавать назад». Сторонам удастся купировать нынешний конфликт, но ситуация этим не ограничится, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку.

    «Между Дональдом Трампом и Илоном Маском впервые возник настолько серьезный конфликт. Особенно отличился в ходе ссоры последний: он сначала в сердцах обвинил бывшего начальника в том, что тот связан с «делом Эпштейна», а затем и вовсе поддержал идею об импичменте», – напомнил американист Малек Дудаков. Впрочем, по его оценкам, до отстранения Трампа от должности президента дело все же не дойдет.

    Риторику предпринимателя он объясняет недовольством. «Маск обижен тем, что все его инициативы и реформы не были включены в «Один большой прекрасный билль», который сейчас утверждается Конгрессом. В последний момент он, видимо, пытался повлиять на законотворческий процесс, но безрезультатно», – уточнил собеседник.

    Между тем своей критикой бизнесмен спровоцировал Трампа. «Посмотрим, как долго продлится этот конфликт. Примечательно, что уже сейчас Маск начал «сдавать назад», а сотрудники Белого дома предлагают провести переговоры между миллиардером и президентом США. Я допускаю, что ситуацию удастся довольно скоро разрешить», – полагает Дудаков.

    К тому же продолжение ссоры вредит бизнесмену. «Маск несет определенные потери. Акции компании Tesla довольно сильно упали на фоне его перепалки с Трампом», – напомнил политолог. По его мнению, предприниматель попытается представить себя более последовательным сторонником доктрины MAGA (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой), чем сам президент.

    «В дальнейшем Маск будет чаще критиковать главу Белого дома, тем более что он теперь не работает в его администрации», – прогнозирует собеседник. Эксперт также указал на тесную связь бизнесмена с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. «Не исключено, что миллиардер сосредоточится на продвижении следующей идеи: при Трампе не удалось добиться перестройки американской системы, поэтому ставку на выборах в 2028 году нужно делать на Вэнса», – заключил Дудаков.

    В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

    Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

    «Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

    В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

    Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

    Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

    Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на Маска. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, а заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

    В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

    После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?» – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

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    6 июня 2025, 14:28 • Новости дня
    Дробницкий назвал ссору Маска и Трампа внутрипартийным спектаклем

    Американист Дробницкий: Маск хочет растормошить Трампа начать посадки

    Дробницкий назвал ссору Маска и Трампа внутрипартийным спектаклем
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сейчас в Штатах решается вопрос жизни и смерти MAGA-движения. Единственное логичное объяснение происходящего между Маском и Трампом – желание растормошить президента США, чтобы он начал посадки. Причем, речь не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Отличительной чертой политической культуры США является вынос всех проблем в публичное пространство. Да, были попытки разрешить вопросы в тишине кабинетов, и только после этого сообщить общественности, но, как правило, для политиков это заканчивалось печально. Яркий тому пример – Ричард Никсон», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Также стоит сделать поправку на нравы сегодняшнего века: пользователи – включая президента Соединенных Штатов и его бывшего подчиненного, одного из самых известных людей на Земле – несут в социальных сетях что угодно», – добавил он. Впрочем, по его мнению, нынешняя публичная перепалка Дональда Трампа и Илона Маска наталкивает на вопрос – почему это выплеснулось наружу только сейчас.

    «Проблемы стали очевидны еще месяца полтора-два назад. Враги, что называется, обкладывают нынешнюю администрацию, а Трамп ничего не делает. Существенная часть MAGA-базы (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой) – и речь не только о Маске, но также «ядерный» электорат и элитные группировки – недовольна такой нерешительностью лидера», – пояснил эксперт.

    По мнению Дробницкого, повод к началу ссоры был несущественным, обвинения сторон – будто Маск «сошел с ума», а Трамп фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна – «ерунда», а озвученные сторонами угрозы – вряд ли серьезны. «На деле вся ситуация – это начало большой внутрипартийной дискуссии MAGA-лагеря», – подчеркнул политолог.

    При этом он указал, что возникает ряд теорий. Одна из них: будто конфликт – спектакль, Трамп и Маск вскоре публично помирятся, и кто-то, купивший просевшие акции бизнесмена, заработает. «В американской политике крутятся большие средства, но сейчас в Штатах решается гораздо более серьезные вещи. На кону – вопрос жизни и смерти MAGA-движения», – парировал американист.

    Собеседник полагает, что более вероятной выглядит другая версия: предприниматель и его сторонники намеренно разыграли такой спектакль с тем, чтобы вывести внутрипартийную дискуссию в нужное русло. «Здесь как в бессмертной советской классике: либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Дела у Трампа идут неважно. Он либо начнет предпринимать меры, либо его в политическом смысле расстреляют. То есть, Маск фактически кричит: «Шеф, все пропало!», – отметил Дробницкий.

    «Поэтому единственное логичное объяснение происходящего – желание Маска растормошить Трампа, чтобы он начал посадки. Причем, речь не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, а именно Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который, среди прочего, нарушил «закон Логана», – заключил эксперт.

    В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

    Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

    «Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

    В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

    Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

    Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

    Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на последнего. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, и заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

    Американский лидер объяснил поведение бывшего своего сотрудника тем, что тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили. «Он просто сошел с ума!», – написал глава Белого дома.

    В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

    После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?», – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

    По информации NBC, предприниматель после перепалки с Трампом передумал перечислять 100 млн долларов на избирательные кампании республиканцев. Как отмечает телеканал, республиканцам следует опасаться, что деньги Маска будут использованы против них, если они поддержат спорный законопроект.

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    6 июня 2025, 01:32 • Новости дня
    Маск поддержал призыв к импичменту Трампа
    Маск поддержал призыв к импичменту Трампа
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предприниматель Илон Маск в продолжение противостояния с американским президентом Дональдом Трампом в соцсетях сделал репост с призывом к импичменту главе Белого дома и одобрительно прокомментировал его.

    Маск разместил на своей странице в соцсети Х комментарий малазийского журналиста и писателя Айана Майлса Чона, который предложил объявить импичмент президенту США и заменить его на вице-президента Джей Ди Вэнса.

    «Да», – написал Маск в качестве комментария к репосту.

    При этом Чон добавил на своей странице, что Маск разоблачил Трампа и теперь против предпринимателя появится масса материалов.

    «Теперь, когда Илон его разоблачил, из лагеря влиятельных лиц Трампа будет исходить множество анти-Илоновских материалов. Они разоблачат себя», – сказано в посте.

    Напомним, что несколько дней назад Трамп называл себя другом Маска, хотя и был несколько разочарован некоторыми моментами.

    Затем Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла») и не допустить подписания  законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Тогда Маск заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

    Кроме того, SpaceX, по уверению Маска, приступает к выводу из эксплуатации  корабля Dragon после заявлений Трампа об отмене субсидий.

    При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.

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    5 июня 2025, 18:47 • Новости дня
    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом

    Politico: Зеленский и его команда получили спецкурс по общению с Трампом

    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский и его команда получили подробные рекомендации по особенностям общения с президентом США Дональдом Трампом в ходе специальной подготовки, организованной американскими конгрессменами.

    Американские конгрессмены провели для Владимира Зеленского специальную консультацию по вопросам выстраивания диалога с Дональдом Трампом, пишет Politico, передает RT. По информации издания, представители Конгресса отметили, что глава киевского режима и его команда серьезно подготовились, выслушав так называемый экспресс-курс Трамп 101.

    Ранее советники президента США Дональда Трампа заявили, что у главы Белого дома сложилось особое негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого он неоднократно называл «плохим парнем».

    В марте Владимир Зеленский проигнорировал просьбу команды Трампа не читать нотации американскому президенту на встрече в Белом доме, в результате чего была отменена пресс-конференция и произошла перепалка.

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    7 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В публикации отмечается, что визит Мерца в Вашингтон напомнил поведение жениха, который выражает уважение теще, считающейся драконом. Такой образ был использован автором материала для ироничной характеристики поездки главы немецкого правительства, передает РИА «Новости».

    Издание также указывает, что целью визита Мерца было восстановление статуса Германии как надежного собеседника для американской администрации. Автор подчеркивает, что Мерц хотел добиться возвращения доверия со стороны Трампа.

    По итогам переговоров в Вашингтоне прошла 45-минутная совместная пресс-конференция. Во время мероприятия Мерцу был задан только один вопрос, после чего он большую часть времени слушал монолог главы Белого дома.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что Мерц в ходе переговоров с Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал.

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