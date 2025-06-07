Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Автомобиль въехал в торговый центр Краснодара после ДТП
На регулируемом перекрестке в центре Краснодара произошло столкновение автомобилей, после чего одна из машин въехала в здание торгового центра, пострадали два человека.
Два автомобиля столкнулись на регулируемом перекрестке в Краснодаре, после чего одна из машин въехала в здание торгового центра «Галерея», передает ТАСС.
Инцидент произошел при участии автомобилей Nissan и KIA: водитель Nissan, проигнорировав запрещающий сигнал светофора на пересечении с улицей Рашпилевской, столкнулся с KIA, которая двигалась в сторону улицы Володи Головатого.
После столкновения Nissan врезался в металлическую опору с дорожным знаком, а KIA въехала в здание торгового центра. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир KIA, их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
На месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сергиевом Посаде автомобиль въехал в автобусную остановку после ДТП.
Ранее в Раменском районе автобус врезался в стоящие после аварии автомобили.