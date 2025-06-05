  • Новость часаЭксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    5 июня 2025, 21:12 • Новости дня

    В Сергиевом Посаде машина въехала в остановку после ДТП

    Два человека пострадали после аварии с наездом на остановку

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения «Лады» и Dodge в Сергиевом Посаде автомобиль въехал в остановку, пострадали водитель и пассажир.

    Как сообщает ТАСС, авария произошла на проспекте Красной Армии, где водитель «Лады» столкнулся с автомобилем Dodge, который затем врезался в остановку общественного транспорта.

    В ведомстве отметили: «Возле одного из домов, расположенных на проспекте Красной Армии, водитель, управляя автомобилем марки «Лада», совершил столкновение с автомашиной марки Dodge, который после этого наехал на остановку общественного транспорта».

    По предварительным данным, в результате происшествия травмы получили водитель автомобиля «Лада» и пассажир Dodge. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося; после проверки будет принято решение согласно закону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мошковском районе Новосибирской области автобус столкнулся с несколькими автомобилями, из-за чего пострадали пять человек.

    На внутренней стороне 28-го километра МКАД в районе съезда № 26 произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей, включая грузовик. Водитель Toyota Camry на проспекте Победы в подмосковном Ступине протаранил фонтан «Римский», полностью разрушив его центральную чашу с львами.

    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    @ Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты России, получившие повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

    Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

    Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

    «В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

    По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.

    Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    5 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    Женщину в Казахстане приговорили за оскорбление русских в TikTok

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.

    Суд района имени Габита Мусрепова признал местную жительницу виновной в разжигании межнациональной розни за распространение видеороликов с оскорблениями в адрес русских, сообщает ТАСС.

    Женщина работала в школе, а в своих публикациях обращалась к людям русской национальности в неприличной форме. В материалах дела отмечается, что она выражала негативное и пренебрежительное отношение к русским, нарушая нормы морали.

    Информацию о деле также подтвердил портал Orda. По данным издания Ulysmedia, приговор был вынесен по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей наказание за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Возможное наказание по этой статье – от штрафа до семи лет лишения свободы.

    Сейчас решение суда обжаловано, и приговор не вступил в силу. Если его оставят в силе, наказание осужденная будет отбывать в колонии-поселении. Известно, что женщина находится в состоянии беременности.

    Власти Казахстана неоднократно заявляли, что любые попытки разжечь межнациональную рознь будут немедленно пресекаться. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не допускалась и не будет допускаться дискриминация по этническому, языковому или религиозному принципу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане блогера-сатирика Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос. Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил обеспокоенность казахского общества обсуждением в России возможного запрета на ввоз семей мигрантов и подчеркнул важность трудовых связей между двумя странами.

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    4 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    Орнитологи назвали недостатки использования хищных птиц для перехвата дронов

    Орнитологи Панфилова и Сорокин оценили эффективность применения птиц для борьбы с БПЛА

    Орнитологи назвали недостатки использования хищных птиц для перехвата дронов
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Использовать хищных птиц для борьбы с вражескими дронами предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он ссылается на успешный опыт других стран. Профессиональные орнитологи назвали птиц, которые могли бы справиться с поставленной задачей, но видят определенные сложности в реализации данной инициативы.

    «Я считаю, что на войне все средства хороши, и птицы, естественно, не как основное средство борьбы с дронами, а как вспомогательное, вполне могут быть использованы. Тем более что есть весьма успешный мировой опыт. В Нидерландах и во Франции известны случаи, когда против БПЛА полиция выпускала специально обученных орлов, которые атаковали беспилотники как добычу», – говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

    Есть и другие способы, продолжает депутат. Он рассказывает, что, например, в Китае успешно опробовали проект «Голуби-киборги», когда птиц оснащали видеокамерами и другим оборудованиям, чтобы обнаруживать дроны на дальних подступах. А стаи дрессированных ворон, которых выпускают над нужным объектом, создают для БПЛА естественные помехи, не давая им попадать по мишени. Это, по словам собеседника, может быть весьма эффективно в городских условиях, где применение средств ПВО несет угрозу жилым постройкам.

    «Еще раз повторюсь, это вовсе не означает, что следует отказаться от традиционной военной техники, полностью доверившись орнитологам. Птицы – лишь еще один способ, который помог бы нашей противовоздушной обороне», – уточняет депутат.  По его словам, в настоящий момент данный способ массово не используется в качестве противодроновой защиты. При этом он напоминает, что натренированные орлы отгоняют от взлетных полос ворон и голубей, чтобы те не попали в турбины самолетов.

    «Сложно сказать, насколько дорогостоящий и трудозатратный этот способ. Наверное, это зависит от того, сколько и каких птиц нужно будет тренировать. Но, по крайней мере, попытаться его задействовать хотя бы на крупных военных аэродромах, думаю, стоит», – подчеркивает Журавлев.

    Оценить эффективность такого способа противодействия дронам сейчас сложно, говорят орнитологи. Биолог, директор соколиного клуба «Финист» Милослава Панфилова рассказывает, что исследований по птичьей охоте на дроны не проводилось, поэтому говорить о действенности такой защиты довольно сложно.

    «Крупных хищных птиц, а именно орловых, однозначно использовать нерентабельно. Они слишком габаритные и заметные. Для этих целей предположительно могут быть использованы только средние хищные птицы – ястребы-тетеревятники и балобаны из семейства соколиных. Но, опять же, ни о каких боевых дронах, естественно, речи быть не может. Они максимум сгодятся на что-то размером с обычный квадрокоптер», – поясняет собеседница.

    По ее словам, все хищные птицы сейчас разводятся в питомниках, их несложно приобрести, тем более что стоят они «не таких огромных денег». Однако для того, чтобы понять, насколько военное применение птиц рентабельно, необходимо будет создать специальную исследовательскую группу, которая займется оценкой птичьей охоты на дроны как на пересеченной местности, так и на открытой. Гибель птиц, полагает биолог, можно исключить, грамотно их обучив.

    Кандидат биологических наук, орнитолог и специалист по хищным птицам Александр Сорокин считает такой способ противодействия БПЛА малоэффективным по сравнению с применяемыми методами. Кроме того, такой тип защиты территорий он называет слишком опасным для птиц.

    «Обычный дробовик куда лучше справится с низколетящими дронами, нежели птицы. Оружие не надо кормить, поить, лечить и дрессировать. Смазывай, береги от ржавчины и стреляй. И это я еще не затрагиваю более продвинутые системы, которые сейчас используют в войсках. Птицы здесь точно не годятся», – считает специалист.

    Он обращает внимание еще на одну проблему: сейчас в мире большое разнообразие дронов и их конфигураций. У них разные скорости, высоты полетов, которые не всегда доступны птицам. Поэтому даже если и получится натренировать «охотников», то только на определенные модели БПЛА.

    По словам Сорокина, хищных птиц из семейства орловых для данных целей использовать нельзя – они все занесены в Красную книгу. Ястребы тоже не подходят, так как они летают слишком низко над землей. А вот соколы могли бы справиться с такой задачей, однако обучать этих птиц достаточно сложно.

    «Соколинников (специалистов, занимающихся соколиной охотой) очень мало – всего несколько десятков на всю Россию. Да и я уверен, что ни один соколинник свою птицу на дрон не пустит – там крутятся винты, которые могут травмировать и покалечить птицу. А для нас они как питомцы. К тому же стоимость одной птицы – десятки тысяч долларов, поэтому данный тип защиты будет крайне дорогим», – заключил Сорокин.

    Ранее самарские ученые завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.

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    5 июня 2025, 00:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА

    Минобороны: Над регионами России средствами ПВО уничтожены 29 БПЛА за два часа

    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером среды над тремя российскими регионами средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщил Telegram-канала Министерства обороны России.

    «С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что над территорией Белгородской области были сбиты 15 дронов, над Ростовской областью – 11 БПЛА и еще три дрона – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны в ночь на четвертое июня уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Кры

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    5 июня 2025, 04:48 • Новости дня
    Вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли ее из танка

    Главврач рассказал, как Волновахскую больницу расстреляли из танка боевики ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральную больницу в Волновахе обстреляли из танка боевики ВСУ вскоре после оказания им медицинской помощи, рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, главврач центральной больницы в Волновахе был поражен тем, как врачи их лечили, ставили на ноги, а те сели в танк и ударили по больнице.

    «Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», – приводит слова Морозовой РИА «Новости».

    Уполномоченный по правам человека в ДНР добавила, что подобные действия украинских военных являются частью осознанной стратегии нанесения ударов по гражданскому населению, что нарушает международные нормы ведения войны. Но  международные организации игнорируют такие инциденты, отметила Морозова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.


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    5 июня 2025, 04:19 • Новости дня
    Сомнолог рассказал о способах выспаться в жару в квартире без кондиционера

    Сомнолог Калинкин: Охладить пространство помогут влажные простыни и ткани

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время аномальной жары для комфортного сна необходимо соблюдать оптимальную температуру и влажность воздуха, рассказал руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

    «Оптимальной считается температура в спальне примерно +18…+20 градусов. Но есть индивидуальные особенности <...>. Необходимо кроме температуры поддерживать еще влажность в оптимальных пределах на уровне от 40 до 70%», – пояснил он Калинкин в беседе с радио Sputnik.

    По словам Калинкина, охладить пространство в жару поможет зашторивание окон днем, чтобы снизить нагрев помещения, а при отсутствии кондиционера помогут влажные ткани и простыни для охлаждения воздуха.

    «Следует использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею – это элемент охлаждения пространства. Также не стоит забывать про холодный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем», – напомнил сомнолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-невролог Серго Центерадзе сообщил, что хронотипы «сова» и «жаворонок» определяются генетически и не могут быть изменены, однако организм может адаптироваться к смене часовых поясов.


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    5 июня 2025, 14:46 • Новости дня
    Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Киев и Токио оформили соглашение для получения Украиной 3 млрд долларов по экстренной кредитной программе ERA, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились, что средства будут предоставлены через японское агентство JICA и они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Шмыгаль сообщил, что деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы, связанные с развитием экономики и усилением страны. Он уточнил, что общий объем помощи по программе ERA уже достиг 14,7 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.

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    5 июня 2025, 05:04 • Новости дня
    Аэропорт Калуги временно ввел ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация сообщила о временной приостановке авиарейсов в аэропорту Калуги

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», – сказано  в сообщении.

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России, поэтому в европейской части страны должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины.

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    5 июня 2025, 05:19 • Новости дня
    Рогов назвал людоедской выходкой попытку атаки на Крымский мост

    Рогов обвинил Киев в терроре против гражданских объектов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Попытка атаковать Крымский мост является актом терроризма и направлена против мирных жителей, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, – это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», – сказал Рогов РИА «Новости».

    По его словам, киевские власти продолжают диверсии против гражданской инфраструктуры России, чтобы сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Рогов отметил, что действия Киева совершаются по указанию западных покровителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские формирования атаковали Крымский мост.

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности».

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    5 июня 2025, 07:57 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 30 украинских БПЛА в пяти регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили 30 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 15 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, 11 – над Крымом, два – над Белгородской областью, а по одному – над Московской и Курской областями.

    Ранее из-за массированного обстрела украинскими БПЛА без электричества остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России, поэтому в европейской части страны должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины.

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    5 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    Аэропорт Калуги снял ограничения и работает в штатном режиме

    Росавиация сообщила о снятии ограничений в работе аэропорта Калуги

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения в работе аэропорта Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.

    Там пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Калуги временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности полетов.

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    5 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Десантники группировки «Днепр» представили новый тяжелый FPV-дрон «Заноза»

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники группировки войск «Днепр» продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза». Аппарат способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

    По словам офицера-десантника с позывным «Мин», грузоподъемность дрона составляет 20 килограммов, он оснащен двумя усиленными аккумуляторами, которые превосходят западные аналоги по вольтажу и амперажу. Он отметил, что дрон полностью разработан в России и является новым тяжелым FPV-устройством, передает РИА «Новости».

    Уникальность устройства заключается в конструкции, позволяющей операторам быстро складывать и раскладывать его для транспортировки. Десантник пояснил, что все четыре луча аппарата собираются компактно, что делает дрон мобильным и удобным для перевозки.

    Он уточнил, что дрон снабжен системами сброса различного назначения – от мин и фугасов до материально-технических средств.

    Максимальная дальность работы FPV-дрона «Заноза» составляет 12 километров в обе стороны. Коптер уже эксплуатируется на островах и правом берегу Днепра силами группировки «Днепр».

    Ранее Россия представила новый дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Газета ВЗГЛЯД писала, что СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

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    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    В США началась борьба за главный источник богатства XXI века

    Трамп в который уже раз резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга? На какие две части делятся элиты Америки и за что прямо сейчас между ними идет непримиримая война? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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