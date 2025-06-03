На МКАД столкнулись восемь машин, перекрыты три полосы

Tекст: Мария Иванова

На 28-м километре МКАД в Москве утром во вторник произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей, включая грузовик, передает РИА «Новости». Три из пяти полос движения были перекрыты, работа экстренных служб продолжается.

Как сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, авария произошла на внутренней стороне МКАД, в районе съезда номер 26. Подчеркивается, что движение в этой зоне серьезно затруднено, автомобилистов просят быть внимательнее и выбирать альтернативные маршруты.

Оперативные службы города продолжают работу по устранению последствий ДТП и выяснению обстоятельств произошедшего. Данные о пострадавших и причинах аварии пока не поступили.

Ранее на востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти иномарок. До этого авария на МКАД парализовала движение на протяжении 1,5 километра.