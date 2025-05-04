На востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти иномарок

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе Энтузиастов, 64, в районе Перово на востоке Москвы. В столкновении участвовали два автомобиля Hyundai, а также Exeed, Mercedes-Benz Sprinter и Toyota, передает телеканал 360.

По его словам, в результате аварии один человек получил травмы. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи для оказания пострадавшему медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мусоровоз стал виновником массовой аварии на МКАД, в результате которой пострадали три человека, а движение по четырем полосам кольцевой автодороги оказалось затруднено из-за двух крупных ДТП.