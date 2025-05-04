Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.3 комментария
На востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти иномарок
На востоке столицы произошла авария с участием пяти иномарок, один человек получил травмы, на место ДТП приехала скорая помощь, сообщили в экстренных службах.
Как указал источник, дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе Энтузиастов, 64, в районе Перово на востоке Москвы. В столкновении участвовали два автомобиля Hyundai, а также Exeed, Mercedes-Benz Sprinter и Toyota, передает телеканал 360.
По его словам, в результате аварии один человек получил травмы. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи для оказания пострадавшему медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мусоровоз стал виновником массовой аварии на МКАД, в результате которой пострадали три человека, а движение по четырем полосам кольцевой автодороги оказалось затруднено из-за двух крупных ДТП.