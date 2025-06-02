Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.12 комментариев
Лихач на Camry разрушил фонтан на пешеходной улице в Подмосковье
Toyota Camry врезалась в фонтан на проспекте Победы в подмосковном Ступине
На пешеходной части проспекта Победы в подмосковном Ступине водитель Toyota Camry протаранил фонтан «Римский», полностью разрушив его центральную чашу с львами.
Toyota Camry выехала на пешеходный проспект Победы в центре подмосковного Ступина и врезалась в фонтан «Римский», сообщают в ТАСС. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Водитель Toyota Camry выехал на проспект Победы, являющийся пешеходной зоной, и совершил столкновение с фонтаном «Римский». Предварительно, пострадавших нет», – уточнил собеседник агентства.
В результате аварии центральная чаша фонтана с композицией из скульптур львов оказалась полностью разрушена.
Этот объект жители города нередко критиковали в соцсетях, жалуясь на его неудовлетворительное состояние и плохое обслуживание. Фонтан должен был стать ключевым элементом нового сквера, который планируется обустроить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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