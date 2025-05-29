Девочки-подростки погибли в ДТП около подмосковной деревни Потаповское

В Подмосковье водитель Lada потерял управление и съехал в кювет, погибли две девочки

Tекст: Ирма Каплан

Предварительно установлено, что водитель за рулем автомобиля Lada не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием, уточнили в ГУ МВД России по Московской области.

«В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались, а водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что авария произошла вечером среды, около 20.30, на автодороге МБК – Кладьково – Берендино. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Омск – Тара легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего взрослый погиб, а его племянники оказались в тяжелом состоянии.