Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Девочки-подростки погибли в ДТП около подмосковной деревни Потаповское
В Подмосковье водитель Lada потерял управление и съехал в кювет, погибли две девочки
В результате дорожной аварии вблизи деревни Потаповское Московской области погибли две 13-летние девочки, еще одна девочка была госпитализирована с травмами, сообщили в подмосковной полиции.
Предварительно установлено, что водитель за рулем автомобиля Lada не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием, уточнили в ГУ МВД России по Московской области.
«В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались, а водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что авария произошла вечером среды, около 20.30, на автодороге МБК – Кладьково – Берендино. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Омск – Тара легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего взрослый погиб, а его племянники оказались в тяжелом состоянии.