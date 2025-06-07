Мнимые силовики провели обыск и ограбили квартиру в Петербурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мнимые «правоохранители» обокрали квартиру на Большом проспекте в Петербурге, убедив 13-летнюю девочку в необходимости проведения «обыска», передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и получили доступ в квартиру в отсутствие родителей.

Женщина, проживающая в этой квартире, рассказала полицейским, что неизвестные пришли к ней домой днём ранее и убедили ее дочь впустить их для «обыска». «Доверчивая девочка впустила незнакомцев, которые в ходе осмотра жилья похитили из сейфа наличные деньги и украшения, после чего удалились», – говорится в сообщении МВД.

Ущерб от кражи составил 6,24 млн рублей: из квартиры пропали ювелирные изделия стоимостью около 4,7 млн рублей, а также 1,5 млн рублей наличными. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже, полиция ведёт розыск подозреваемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о новой схеме мошенничества на площадках объявлений, когда злоумышленники выдают себя за покупателей и просят перевести деньги. Роскачество зафиксировало рост мошенничеств, направленных на пожилых граждан, когда аферисты используют социальную инженерию. ВТБ сообщил о всплеске мошенничеств с авиабилетами, когда жертвам предлагают купить несуществующие билеты по привлекательным ценам.