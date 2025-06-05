Правительство решило не вводить запрет на майнинг в Хакасии

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение связано с отсутствием прогнозируемого дефицита электроэнергии и мощности в регионе, пояснили в правительстве, передает ТАСС.

Кроме того, отмечено, что ограничение могло бы привести к снижению налоговых поступлений в бюджет и образованию выпадающих доходов в электросетевой отрасли.

Также отмечается, что Карелия и Пензенская область отозвали предложения о введении запрета на майнинг на своих территориях.

Кроме этого, вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга в Забайкальском крае и Бурятии был отложен на два месяца для дополнительной оценки выпадающих доходов в электросетевом комплексе и подготовки нормативной базы для перераспределения мощности социально значимым потребителям.

Ранее в мае сообщалось, что в Бурятии и Забайкалье решили запретить майнинг.