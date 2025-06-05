После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Rolex зарегистрировал в России новый товарный знак Microstella
Ушедшая с российского рынка швейцарская компания Rolex оформила в Роспатенте новый товарный знак, такие данные предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Rolex зарегистрировал на территории России новый товарный знак Microstella, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Rusprofile.
Исключительное право на данный товарный знак будет действовать до января 2035 года.
На сайте швейцарского бренда указано, что Microstella – это запатентованные гайки, применяемые для настройки точности хода часов Rolex.
Основатель бренда Ганс Вильсдорф называл эти компоненты одной из ключевых инноваций марки. В компании отмечают, что Microstella стала отличительной чертой механизма Rolex.
Ранее южнокорейский автогигант Kia Motors, покинувший российский рынок, зарегистрировал в России пять новых товарных знаков, включая Kia my mobility и Kia edition plus.