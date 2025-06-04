Путин открыл совещание с кабмином вопросом переговоров с Киевом

Путин назвал развитие и использование Байконура безусловным приоритетом

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил в видеообращении, что активное использование космодрома Байконур остается для страны безусловным приоритетом, сообщается в поздравлении на сайте Кремля.

Он отметил, что Россия будет продолжать работу по развитию города Байконур и социальную поддержку его жителей – как россиян, так и казахстанцев. Путин подчеркнул, что создание условий для дальнейшей работы космодрома важно для российских интересов.

«Спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее – приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам», – отметил Путин.

Между тем в своем поздравлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Байконур – это пример долгосрочного партнерства между Россией и Казахстаном. Он напомнил о значимых запусках с Байконура, включая первый искусственный спутник Земли в 1957 году и полет Юрия Гагарина в 1961 году. Токаев также выразил надежду, что космодром станет центром международного сотрудничества и научного обмена.

В этом году Байконур и одноименный город отмечают 70-летие со дня основания. Космодром был создан в 1955 году по директиве Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1994 года Байконур находится в аренде у Казахстана, срок аренды продлен до 2050 года.

Ранее в Байконуре в честь 70-летия космодрома открыли музей техники под открытым небом.