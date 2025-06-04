Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Путин открыл совещание с кабмином вопросом переговоров с Киевом
В начале совещания с членами правительства президент России Владимир Путин акцентировал внимание на итогах недавних переговоров российской и украинской делегаций.
Путин начал совещание с кабинетом министров с обсуждения переговоров между Россией и Украиной, сообщает ТАСС. Вопрос осветил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки.
Путин подчеркнул значение продолжающегося диалога между странами на фоне текущей ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на сегодняшнем совещании с правительством затронет вопросы по устранению последствий происшествия с поездом в Брянской области.