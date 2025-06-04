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Группировка «Запад» уничтожила 24 беспилотника и 8 Starlink ВСУ
В течение суток российская группировка «Запад» нанесла ощутимый урон противнику, ликвидировав беспилотники, спутниковые станции и артиллерию ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Бойцы группировки войск «Запад» за последние сутки уничтожили 53 пункта управления беспилотной авиацией, 24 самолетных беспилотника и 8 станций спутниковой связи Starlink, используемых ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он отметил: «Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ потеряли от действий группировки радиолокационную станцию RADA и четыре роботизированные платформы. Два боевика ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожены 53 пункта управления БПЛА и 8 станций спутниковой связи Starlink».
Также во время контрбатарейной борьбы были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», три артиллерийских орудия и 17 минометных расчетов противника.
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