В МВД предупредили о новых схемах мошенничества с подработкой

Tекст: Мария Иванова

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают заработать на наборе текстов с изображений, приглашая жертву на специально созданный сайт, передает Telegram-канал УБК МВД.

В МВД отметили: «Классический пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображениями, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают «одноразовые»платежи и исчезают».

В сообщении также опубликован скриншот переписки с мошенниками и пример их сайта. В МВД напомнили о рисках доверять предложениям заработка, требующим предварительных вложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в июне.

В 2025 году кибермошенники используют такие тренды, как игрушки «Лабубу», QR-коды и тестирование приложений для обмана россиян.

В России с начала июня запустили пилотный проект по обмену данными для предупреждения преступлений с применением цифровых технологий.