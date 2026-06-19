  • Новость часаСилы ПВО с начала суток сбили 37 летевших на Москву дронов
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    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    Мелони разозлилась на Трампа
    Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    21 комментарий
    19 июня 2026, 15:34 • Новости дня

    Лавров заявил о специальных программах Пентагона для украинского ВПК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти продолжают оказывать содействие Киеву, внедряя специальные инициативы для развития военной промышленности и усиливая экономическое давление на Москву, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты активно помогают Украине, принимая новые ограничения в отношении России и продлевая действие старых мер, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, его слова приводит РИА «Новости».

    Кроме того, как отметил Лавров, американская сторона утверждает специальные инициативы для содействия киевскому военно-промышленному комплексу.

    «Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине.

    Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе впервые решили продлить антироссийские санкции сразу на один год.

    18 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод

    Parisien: Производящий дроны для Украины завод Delair подвергся атаке

    Во Франции сообщили об атаке на производящий дроны для Украины завод
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производственные мощности компании Delair, выпускающей беспилотные аппараты для отправки на Украину, подверглись нападению в начале июня, пишет газета Parisien.

    По данным Parisien, инцидент произошел на территории завода в Тулузе, передает РИА «Новости».

    «Первого июня в предприятие бросили несколько «коктейлей Молотова»… На камеры видеонаблюдения попали несколько человек, которые бросали зажигательные устройства в заднюю часть здания. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту нанесения ущерба с применением опасных для людей средств», – говорится в статье.

    Спустя два дня возле объекта зафиксировали еще одно происшествие. Полиция задержала мужчину, который пытался заснять на камеру прототип нового беспилотника. Ему уже предъявили официальные обвинения в шпионаже.

    В мае чешский суд арестовал подозреваемого в поджоге производящего беспилотники для Украины завода.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил наносить превентивные удары по европейским оборонным предприятиям.

    Осенью прошлого года неизвестный дрон пролетел над французским пороховым заводом Eurenco.

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    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд
    Захарова после объяснений Бангкока предупредила об опасности поездок в Таиланд
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянам следует крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за риска задержания по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В четверг Захарова уже выступала с подобным предупреждением.

    «Мы уже публиковали предупреждение гражданам Российской Федерации, которые намерены совершить поездки в Таиланд. Видели, что после нашего комментария были даны разъяснения МИД Таиланда, но при этом в заявлениях тайской стороны мы не увидели откровенного разговора о первопричинах, которые побудили нас сделать соответствующее предупреждение. Учитывая, что Бангкок опубликовал соответствующие материалы, мы вынуждены эту тему продолжить»,- приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

    Захарова отметила, что российское внешнеполитическое ведомство вынуждено снова призвать граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам из-за высокой угрозы задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. По ее словам, эта популярная у туристов и дружественная России страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул «охоту» за россиянами.

    Она напомнила, что начало такой практике было положено в 2008 г. арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, переданного под американскую юрисдикцию и проведшего в тюрьме более десяти лет. Захарова указала, что США действуют напористо, проводят «спецоперации» по «отлову» россиян и оказывают на задержанных психологическое давление.

    На фоне спецоперации и введения многочисленных экстерриториальных нелегитимных санкций, нацеленных против стратегических сегментов российской экономики, многие граждане рискуют оказаться «на прицеле» у американских спецслужб, подчеркнула она. В этих условиях МИД рекомендует тем, кто имеет даже минимальные основания опасаться уголовного преследования в США, воздержаться от поездок в Таиланд, связанный с Вашингтоном договором о выдаче, и избегать пересадок в тайских аэропортах.

    Захарова также посоветовала при любых зарубежных поездках иметь под рукой контакты загранучреждений России. Она заверила, что российские дипломаты и консулы продолжат, в меру своих возможностей и с учетом законов стран пребывания, помогать соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Захарова уже рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Ранее МИД России предупредил граждан о высокой угрозе арестов по запросам спецслужб США при поездках в Таиланд.

    МИД России рекомендовал россиянам проявлять особую бдительность при любых возможных претензиях со стороны американских правоохранительных органов, включая поездки в третьи страны.

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    19 июня 2026, 09:10 • Новости дня
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Чаще всего продавцы случайно отправляют не такой товар, как ожидает покупатель, но за свои ошибки сам же и расплачивается, рассказал газете ВЗГЛЯД ecom-специалист, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин, комментируя возможные варианты остановить пересылку заведомо некачественного или несоответствующего карточке товара на маркетплейсе продукта другому покупателю.

    «Как правило, перепутать товар – это в нынешнее время нонсенс, и таких партий должно быть малое количество от всех отгрузок. Однако даже если случилось так, что товар, который покупатель получает в пункте выдачи заказов (ПВЗ), не соответствует картинке на маркетплейсе, то тут могут быть четыре варианта событий. Во-первых, во время создания карточки товара продавец воспользовался каким-то сервисом, например, нейросетями, генерирующими картинки, и быстро ее загрузил – в итоге товар не похож на имеющийся по факту», – говорит Сидоркин.

    Также, продолжает эксперт, сейчас многие селлеры постоянно экспериментируют с карточками в попытках поймать алгоритм, который вынесет их товар на высокие продажи. Из-за большой скорости и неопытности такие продавцы в итоге сами оказываются в минусах, так как большое количество отказов приводит к тому, что товар возвращается обратно в логистический центр и пересылается другому покупателю. В связи с этим процесс закольцовывается, и селлер оплачивает всю эту логистику, отчего в итоге и сам страдает, поскольку уходит в минус. В итоге продавец, позволивший себе изначально выложить недостоверную карточку товара, сам себя наказывает.

    «Во-вторых, не исключена ошибка фулфилмента или складских работников селлера. Перед отгрузкой на склад маркетплейса товар попадает на склад фулфилмента, где его первично обрабатывают: маркируют, переупаковывают, в результате чего нередки ошибки. О них продавец узнает уже по факту, когда покупатель уже получил несоответствующий карточке товар», – объясняет эксперт.

    В-третьих, иногда имеет место сознательная политика селлера, закупившего некачественный товар и пытающегося его реализовать. Деньги в товар уже вложены, а других средств нет, поэтому его бизнес находится под угрозой. Но таких, как правило, немного, так как система маркетплейса уже наказывает недобросовестного селлера. По большей части этот рынок консолидируется и достается уже крупным организациям, которые следят за поставками, качеством и заботятся обо всех документах и разрешениях.

    «В-четвертых, некоторые предприниматели таким образом проводят проверку различных гипотез. Например, как будет продаваться тот или иной товар. Они запускают тестовые партии: допустим, вместо одного товара запускают такой же, но отличающийся характеристиками, чтобы понять, будет ли это кому-то интересно», – делится собеседник.

    Чтобы не попасть на брак, он рекомендует покупателям проверять досконально товар на самом ПВЗ. В случае обнаружения недостатков или несоответствия товара карточке на маркетплейсе нужно указать, что это брак в соответствующей графе в приложении и написать продавцу о том, что к продукту есть претензии.

    «В большинстве случаев селлеры обязательно идут навстречу, отправляют компенсацию. Им выгоднее закрыть таким образом инцидент, нежели бракованный товар будет до бесконечности ездить от одного клиента к другому, за что будет выставлена соответствующая комиссия. А чтобы минимизировать риск подобных ситуаций, не тратя время на сомнительных продавцов походами до ПВЗ и обратно, необходимо тщательно выбирать продукт перед покупкой: читать отзывы, причем желательно с видео. Как раз там понятнее всего, что собой представляет товар», – заключил Сидоркин.

    Ранее в Роскачестве сообщили, что в России утвердили обновленный ГОСТ на предприятия торговли, который характеризует такие торговые форматы, как супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие.

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    19 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.

    В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.

    Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.

    По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.

    «После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

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    18 июня 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин открыл новый завод в Татарстане

    Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».

    Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.

    Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». 

    Комплекс построен в городе Зеленодольске (Татарстан) в рамках концепции технологического развития РФ на период до 2030 года.

    «Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

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    18 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    Литва предложила Китаю восстановить разорванные дипломатические отношения

    Tекст: Денис Тельманов

    Вильнюс передал Пекину инициативы по возобновлению нормальной работы дипмиссий, надеясь урегулировать затянувшийся политический кризис из-за открытия тайваньского офиса.

    Литовское внешнеполитическое ведомство сделало первый шаг к примирению с азиатской республикой, передает ТАСС.

    «Литва передала китайской стороне конкретные предложения по восстановлению работы дипломатических представительств и остается открытой для диалога на основе международного права, общепринятой дипломатической практики и национального законодательства», – говорится в заявлении министерства.

    Власти балтийской республики рассчитывают нормализовать взаимодействие с Пекином до уровня других стран Европейского союза. При этом дипломаты признали, что процесс урегулирования глубоких разногласий потребует значительного времени и серьезных двусторонних усилий.

    Политический кризис между государствами разразился пять лет назад, в 2021 году, после открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Китайское правительство в ответ отозвало посла, понизило уровень связей до поверенного в делах и перевело свое посольство в статус временного офиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за открытия представительства Тайваня Пекин исключил Литву из связанных с КНР торговых цепочек.

    Позже китайские власти ввели против прибалтийской республики жесткие дипломатические и экономические санкции.

    Осенью 2024 года главный идеолог вражды с Пекином Габриэлюс Ландсбергис потерял пост министра иностранных дел.

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    18 июня 2026, 21:20 • Новости дня
    В Британии мужчина швырнул маленького мальчика в вольер к крокодилу

    Мужчина столкнул ребенка в вольер с крокодилом в британском зоопарке

    Tекст: Вера Басилая

    В графстве Кембриджшир в Британии посетитель частного мини-зоопарка столкнул трехлетнего мальчика к крокодилу, пострадавший ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

    Трагедия произошла на территории фермы Johnsons of Old Hurst, передает РИА «Новости». Местная полиция оперативно прибыла на место происшествия после сообщения о падении мальчика к опасным животным.

    «Полицию вызвали в зоопарк, сообщив об инциденте с трехлетним мальчиком, который оказался в вольере с крокодилом. Мальчик был доставлен в больницу Адденбрук с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное», – заявили правоохранители.

    По подозрению в покушении на убийство стражи порядка задержали 30-летнего жителя соседнего графства Норфолк. Следователи полагают, что нападавший и пострадавший ребенок ранее не были знакомы.

    В апреле следователи завели уголовное дело после прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону.

    В июле прошлого года лев сбежал из клетки в турецком парке животных Lion Land и тяжело ранил мужчину.

    В мае того же года в московском зоопарке посетитель попытался отравить животных.

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    18 июня 2026, 20:05 • Новости дня
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ России
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в приостановке взыскания около 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Арбитражный суд Москвы отказал бельгийскому банку Euroclear в просьбе приостановить принудительное взыскание около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России. Об этом сообщил участник закрытого заседания, передает РИА «Новости».

    «В приостановлении исполнительного производства отказано», – пояснил собеседник агентства.

    Ходатайство о приостановке исполнительного производства было подано бельгийским банком 4 июня. Суд рассмотрел его в четверг, 18 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в середине мая взыскал с бельгийской структуры 200 млрд евро в пользу Банка России.

    В конце того же месяца российский регулятор направил в инстанцию заявление о выдаче исполнительного листа.

    Девятый арбитражный апелляционный суд в начале июня отклонил требования депозитария о приостановлении исполнения судебных актов.

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    19 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Германии узаконили превращение человеческих останков в компост

    Немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн разрешила превращение тел людей в компост

    В Германии узаконили превращение человеческих останков в компост
    @ Christian Charisius/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Региональный парламент Шлезвиг-Гольштейна официально утвердил процедуру «ускоренного разложения», позволяющую с помощью микроорганизмов переработать останки человека в гумус за полтора месяца.

    Власти немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включили в местное законодательство новый способ захоронения под названием Reerdigung, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Регион стал первым в стране, официально закрепившим подобную практику.

    Министр юстиции Керстин фон дер Деккен пояснила суть нововведения. «Наряду с традиционным захоронением в гробу и кремацией с погребением в урне в будущем появится «ускоренное разложение» в специальном контейнере с последующим захоронением человеческих останков», – заявила она.

    Процедура предполагает помещение тела в закрытый кокон с сеном и растительными материалами. Микроорганизмы повышают температуру внутри, превращая органику в гумус за 30–50 дней. Оставшиеся кости измельчают, смешивают с полученной массой и хоронят в натуральной ткани.

    Данный метод тестировали два года при участии Института судебной медицины Лейпцигского университета, проведя 76 экспериментальных захоронений. Результаты подтвердили безопасность процесса, а местные церкви признали его достойной формой прощания.

    Подобная практика также разрешена в некоторых штатах США. Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Мэриленд легализовали человеческое компостирование.

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    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    18 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь

    Сомнолог Бузунов раскрыл секреты легкого пробуждения по утрам

    Врач-сомнолог рассказал, как высыпаться за ночь
    @ Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если человек тяжело просыпается по утрам, это не значит, что он ленив или немотивирован. Такие симптомы свидетельствуют о неправильно выбранном режиме сна под хронотип человека, рассказал газете ВЗГЛЯД врач сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он объяснил, почему надо вставать сразу после первого сигнала будильника и что бодрит по утрам эффективнее, чем кофе.

    «Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация – человек просто не высыпается. Если организму нужно восемь часов сна, а он регулярно получает шесть–семь, утренний подъем будет восприниматься как насилие над собой независимо от силы воли и мелодии будильника», – говорит Бузунов.

    Вторая по распространенности причина, продолжает врач, это конфликт с хронотипом. Например, выраженная «сова» может спать достаточное количество часов, но если такому человеку приходится вставать в шесть утра, организм все еще находится в своей биологической ночи.

    А инерция сна – это состояние заторможенности после пробуждения. Особенно выраженной она бывает, если будильник прозвенел во время глубокого сна. В такие моменты человеку может казаться, что он не способен думать, однако уже через 20–30 минут самочувствие обычно заметно улучшается. Поэтому тяжелое пробуждение не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации – зачастую это признак того, что режим сна не соответствует потребностям организма.

    «У разных людей сильно отличается и чувствительность к шуму во время сна. На нее влияют особенности нервной системы, уровень стресса, возраст и текущее состояние человека. Интересно, что дело не всегда в громкости звука. Иногда человек спокойно спит под шум проезжающих машин, но не может уснуть из-за капающего крана. Наш мозг особенно чувствителен к нерегулярным и непредсказуемым звукам. Именно поэтому отдельные капли, лай собаки или периодические уведомления могут раздражать сильнее, чем ровный фоновый шум», – делится сомнолог.

    Кроме того, подчеркивает он, при тревоге, хроническом стрессе и бессоннице мозг часто остается в состоянии повышенной настороженности даже ночью. В связи с этим сон становится более поверхностным, и человек начинает реагировать на раздражители, которые раньше просто не замечал.

    По словам специалиста, главный секрет легкого пробуждения – не в будильнике, а в предыдущем дне. Чем лучше человек высыпается в целом и чем стабильнее его режим, тем легче ему вставать утром.

    Среди наиболее действенных и при этом простых рекомендаций врач называет соблюдение стабильного времени подъема – даже по выходным дням. По его словам, четкий режим не только дисциплинирует, но и снижает нагрузку на организм. Когда человек придерживается привычного распорядка, организму проще адаптироваться к ежедневным задачам и понимать, какие процессы следуют друг за другом, что помогает уменьшить уровень стресса.

    Не менее важно уделять сну необходимое количество времени, отмечает специалист. При этом оптимальная продолжительность отдыха индивидуальна и зависит от особенностей организма. Эксперт также советует не переносить будильник несколько раз подряд на 5–10 минут, поскольку это лишь затрудняет окончательное пробуждение. После подъема полезно сразу открыть шторы, включить яркий свет или выйти на улицу.

    «Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее понять, что день начался. Он является главным сигналом для биологических часов и помогает мозгу быстрее переключиться в режим бодрствования. Поэтому утренний солнечный свет зачастую действует эффективнее дополнительной чашки кофе. И конечно, важно избегать очень поздних отходов ко сну», – объясняет Бузунов.

    Специалист подчеркивает, что для полноценного пробуждения недостаточно просто открыть глаза и подняться с постели. Мозгу необходимо время, чтобы переключиться из состояния сна в режим активной деятельности. Обычно на это уходит от нескольких минут до получаса, а при хроническом недосыпе процесс может затянуться еще дольше.

    «Второй инструмент – физическая активность. Не обязательно устраивать тренировку. Достаточно короткой зарядки, прогулки, нескольких минут активного движения. Это улучшает кровообращение и ускоряет переход к бодрствованию. Третий фактор – завтрак и умеренное потребление кофеина. Кофе может быть полезен, но не стоит рассчитывать только на него. Если человек хронически недосыпает, кофе временно маскирует проблему, а не решает ее», – заключил врач.

    Ранее психолог Светлана Рассмехина рассказала, что для успешной сдачи экзамена детям требуется полноценный отдых, соблюдение правильного питания и достаточное количество физических нагрузок для снятия тревожности. По ее словам, на период экзаменов у школьников должно быть девять часов сна каждый день.

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