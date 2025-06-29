Military.com узнал о новой доктрине армии США против небритых служащих

Tекст: Ирма Каплан

Новая армейская доктрина США запретит постоянный отказ от бритья и потребует от медицинского персонала разработки официальных планов лечения военнослужащих с заболеваниями кожи, узнал портал Military.com.

Солдаты с проблемной кожей могут быть направлены на лазерное лечение.

«Те, кто нуждается в освобождении от бритья более чем на 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть уволены из армии. Подразделения вооруженных сил также будут обязаны повторно ознакомить личный состав со стандартами ухода за собой в течение 90 дней после введения этой доктрины», – сказано в материале.

В статье указывается на то, что чаще всего кожными заболеваниями страдают чернокожие военнослужащие и новая доктрина может привести к расистскому исключению их из рядов американской армии.

Пентагон может оплатить лазерное лечение бойца, но это может стоить тысячи долларов на одного солдата, в зависимости от количества необходимых сеансов. Неясно, скольким солдатам потребуется эта процедура.

По оценкам Американского остеопатического колледжа дерматологии, до 60% чернокожих мужчин страдают кожными заболеваниями. Лазерное лечение может привести к образованию рубцов и изменению пигментации кожи.

По мнению одного из старших унтер-офицеров, в этой статье доктрины высок процент расовой подоплеки, потому что никакой тактической причины в этом нет.

«Вы можете быть невероятным профессионалом и с растительностью на лице», – сказал офицер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в январе подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации. Он также распорядился уволить в течение месяца из ВС США трансгендеров.