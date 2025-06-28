Минфин и Сбербанк заключили соглашение о развитии искусственного интеллекта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение между Минфином и Сбербанком направлено на развитие искусственного интеллекта в бюджетном процессе, сообщает ТАСС. Министр финансов Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф подписали документ, который предполагает проведение совместных исследований и внедрение современных ИИ-агентов для анализа федерального бюджета.

По данным Минфина, запуск мультиагентной системы GigaChat уже позволил автоматизировать подготовку и проверку данных, а пилотный проект сократил нагрузку на сотрудников ведомства до 70% в пиковые периоды. Силуанов заявил: «Пилотный проект со «Сбером» по внедрению интеллектуального агента прошел удачно. Модель помогла сократить нагрузку на сотрудников Минфина в пиковые периоды бюджетного процесса в ряде случаев до 70%. Этот опыт мы уже применяем в рамках нового бюджетного цикла».

Генеративный ИИ будет помогать оценивать эффективность заявок с учетом нацпроектов и приоритетов, однако финальное решение всегда останется за сотрудниками Минфина. Греф отметил, что интеграция GigaChat уже повысила точность анализа расходов и до конца года планируется достичь 80% точности.

В рамках соглашения планируется также развитие новых цифровых инструментов для повышения качества управления финансами и минимизации ошибок при формировании бюджета. Стороны уделят внимание созданию гибкой системы подготовки и контроля федерального бюджета, ориентированной на результат и глубокую аналитику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять искусственный интеллект в вооруженные силы страны. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассматривать применение технологий искусственного интеллекта при совершении преступлений как отягчающее обстоятельство.