Премьер Грузии назвал примерные сроки вступления в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы наметили конкретную цель – выполнить к 2028 году (подписанное в 2014 году) Соглашение об ассоциации с Евросоюзом более чем на 90 процентов, – сказал он, выступая в парламенте с ежегодным отчетом о работе правительства. – Активно работаем над этим». По его словам, «цель властей – членство Грузии в ЕС в 2030 году».

Как отметил Ираклий Кобахидзе, сегодня «европейская бюрократия несправедливо относится к Грузии».

«Но мы делаем все, чтобы способствовать евроинтеграции Грузии, несмотря на вызовы, – сказал он. – Если к нам будут относиться справедливо, ничто не помешает нашей евроинтеграции, к чему мы будем полностью готовы в 2030 году».

Накануне экс-госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава подверг резкой критике ЕС и призвал власти Грузии передумать интегрироваться в это объединение.

«Крах полный (в ЕС) , мы это видим и пора отказаться от иллюзий. Призываю правительство перестать говорить о вступлении в Евросоюз в 2030 году. Будет к этому времени ЕС или нет – еще вопрос», – сказал он в прямом эфире телекомпании «Имеди». По его словам, данное объединение «не может простить нам достоинства и независимости» и поэтому незаслуженно критикует за якобы откат от демократии и отступление от евроатлантического курса.

В 2023 году Грузия получила статус кандидата в ЕС, однако сегодня Брюссель заморозил контакты с Тбилиси.